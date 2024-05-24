Сколько кладбищ в Алматы, кто ухаживает за могилами и почему сложно поймать вандалов

В Алматы осталось всего 9 действующих кладбищ. Кто их обслуживает, как осуществить перезахоронение или подзахоронение усопшего и есть ли в южной столице нехватка земли для могил, в материале Zakon.kz.

В Казахстане на каждого умершего для захоронения бесплатно выделяется земельный участок не менее 6 квадратных метров. Кладбища в больших населенных пунктах обычно обслуживают подрядные организации, которые заключают договор на оказание своих услуг с местными исполнительными органами.

Фото: Zakon.kz

Все погосты южной столицы обслуживает и содержит ТОО "Специализированный комбинат ритуальных услуг". Предприятие обеспечивает уборку территории, охрану и оказывает услуги погребения. Причем поддержанием порядка сотрудники предприятия занимаются только на улицах и тропинках кладбища. Территория могил – это частная собственность, которая принадлежит родственникам усопшего, а значит, и проход на нее запрещен.

Фото: Zakon.kz

Всего в Алматы 70 кладбищ. Из них закрытых – 61, действующих на сегодняшний день – 9. Закрытые погосты свободны для посещения, но на них уже не проводят захоронения. Периметр считается действующим до того момента, пока на его территории есть место, где можно проводить погребения.

"После полного исчерпания земельных ресурсов и достижения проектной вместимости осуществляется процедура закрытия кладбища. На закрытых кладбищах производятся только семейные подзахоронения", – сообщили специалисты.

Использование закрытого кладбища для других целей не рекомендуется в течение 40 лет. Именно за этот промежуток времени, рассказывают сотрудники кладбища, как раз происходит полное разложение человеческих останков. По истечении этого периода на месте кладбищ обычно разбивают парки и скверы.

Фото: Zakon.kz

Стоит отметить, что все захоронения находятся под охраной. Все могилы, независимо от того, производится за ними уход или нет, остаются в полной неприкосновенности до официальной ликвидации кладбища.

Фото: Zakon.kz

Подзахоронение и перезахоронение

Подзахоронение умершего рядом с членами своей семьи допускается с согласия родственников и по согласованию с местными органами санитарно-эпидемиологической службы.

"Подзахоронение возможно после письменного обращения близких родственников в местный исполнительный орган и при предоставлении документов, подтверждающих близкое родство с умершим. Могилу для вторичного погребения допускается использовать только по истечении периода минерализации, который составляет 20 лет", – сообщили в Специализированном комбинате ритуальных услуг.

Фото: Zakon.kz

Для перезахоронения, как и в случае подзахоронения, также в первую очередь требуется согласие близких родственников умершего и оригинал свидетельства о смерти.

Перезахоронение разрешается только в случае: - перевозки останков из отдельных могил для перезахоронения по Республике Казахстан или за ее пределами; - преждевременной ликвидации кладбища или его участка. В Алматы стоимость услуг по эксгумации останков составляет 89 254 тенге. Стоимость обратного захоронения останков на новом месте – в зависимости от выбора услуг родственником умершего.

Нехватка земли и вандалы

В компании, которая отвечает за работу всех алматинских кладбищ, заверили, что пока в Алматы нет проблемы с землей и местами захоронений. В городской администрации своевременно выделяют земельные участки под организацию кладбища.

Однако из-за стремительного роста мегаполиса через несколько лет может появиться дефицит земли. Эту проблему мог бы решить крематорий, который находится на окраине города. Его строительство завершили несколько лет назад, но он еще не заработал.

Фото: Zakon.kz

На данный момент основная проблема казахстанских кладбищ – не земля, а вандалы. Они выносят с погостов практически все: ограды, мраморные плиты и скамейки. И противостоять таким действиям пока никто не может, собственно, чем и пользуются расхитители.

Как за рубежом?

В Японии и Китае из-за большой численности населения так много погостов, что власти обеспокоились тем, что из-за них в стране вскоре не останется места для живых людей. В последние годы, согласно законодательству этих стран, единственным допустимым ритуалом погребения является кремация. Но старшее поколение активно борется с нововведениями государства и требует хоронить их только в земле.

В Австралии проблему нехватки земли на кладбищах решили достаточно оригинальным способом. На этом континенте усопших хоронят в вертикальном положении. В пробуренные ямы трехметровой глубины покойника помещают в стоячем положении и без гробов. Умерший человек отправляется в могилу в мешке.

В Европе больше всего от нехватки мест на кладбищах страдает Греция. Городские кладбища Афин и Салоников, двух крупнейших городов Эллады, переполнены. Власти страны предоставляют участок для могилы в аренду сроком на три года. По истечении этого срока родственников покойного приглашают на эксгумацию останков. После этого им предлагают заплатить за хранение останков в общем склепе или захоронить усопшего на региональном кладбище вдали от больших городов, где нехватка земли ощущается не так остро.

Проблема с местами на кладбищах есть и в соседнем Кыргызстане. На четырех городских кладбищах Бишкека практически не осталось территорий под захоронения. Но одном из крупнейших кладбищ кыргызской столицы – "Юго-Западном" – земля под захоронения закончилась еще в 2008 году.