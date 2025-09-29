Алматинские яблоки, бешбармак и Байтерек: британский блогер объехал 116 стран и влюбился в Казахстан

Британец Росс ОС Дженнингс – 35-летний путешественник, который поставил перед собой амбициозную цель: установить мировой рекорд, сыграв на волынке в каждой стране мира. На сегодняшний день в его списке уже 116 стран, и одной из ключевых остановок стал именно Казахстан.

С путешествующим кельтом познакомился корреспондент Zakon.kz.

Фото: из личного архива Росса ОС Дженнингса

"Я приехал сюда ради яблок и волынки. Как раз сейчас в Казахстане сезон сбора урожая", – улыбается Росс.

Его YouTube-канал посвящен историям происхождения вещей, культур и традиций. Казахстан, а точнее Алматы, стал для него особенно важной точкой: ведь считается, что именно отсюда родом дикие яблони. Он решил не просто попробовать знаменитые алматинские яблоки, но и рассказать их историю всему миру.

Фото: из личного архива Росса ОС Дженнингса

Росс посетил Алматы и Астану. Говорит, что города абсолютно разные по настроению.

"Астана футуристичная, просторная, как будто из фильмов о будущем. А Алматы зеленый, уютный, с теплой атмосферой и европейским духом. Оба города по-своему уникальны", – уверен путешественник.

Фото: из личного архива Росса ОС Дженнингса

В Астане Росс не просто любовался футуристичной архитектурой, но и активно исследовал город пешком. Он поднялся на Байтерек, где познакомился с историей символа независимости Казахстана, прошелся по бульвару Нуржол – главной артерии столицы с ее грандиозными зданиями и световыми инсталляциями. Особое впечатление на него произвела главная мечеть Казахстана.

Фото: из личного архива Росса ОС Дженнингса

Особенный момент случился у монумента Байтерек, где Росс встал в своей традиционной одежде и сыграл на волынке. Люди останавливались, снимали на видео, улыбались и аплодировали.





"Этот момент я точно не забуду. Столько теплоты и интереса от прохожих, это вдохновляет продолжать путь", – делится Росс.

Фото: из личного архива Росса ОС Дженнингса

В Алматы Росс провел несколько насыщенных дней. Он поднялся на знаменитый горнолыжный каток Медеу, чтобы увидеть одно из самых высокогорных спортивных сооружений в мире, а затем отправился еще выше, на Шымбулак, где его поразили панорамные виды на горы Заилийского Алатау.

"Такой природы я не ожидал. Это как швейцарские Альпы, только с восточным колоритом", – говорит он.

Фото: из личного архива Росса ОС Дженнингса

Гуляя по городу, он зашел в Центральный парк, где почувствовал "настоящее городское спокойствие" среди деревьев и прудов, а также прошелся по Арбату, пешеходной улице с уличными музыкантами, художниками и сувенирными лавками.

Он также отметил, насколько чисты казахстанские населенные пункты. Говорит, что много путешествовал и видел разные города, но такого порядка на улицах, как в Астане и Алматы, он не встречал давно. Его удивило, что городские улицы убирают каждую ночь. Кстати, блогер даже выучил несколько слов на казахском языке, это "сәлем", "рақмет" и "сау болыңыз".

Британец также остался доволен манерой вождения местных водителей. Кстати, чтобы легко передвигаться по городу, он арендовал машину.

"Здесь водители очень вежливые. Все соблюдают скоростной режим, останавливаются на пешеходных переходах. Может, это только в крупных городах так, но все же приятно", – отметил он.

Еще одно открытие – казахская кухня. Росс попробовал бешбармак, казы, кумыс (в том числе с медом) и остался в восторге:

"Я и представить не мог, что конина такая вкусная. Жаль, что у нас в Великобритании ее почти не найти. Бешбармак – однозначно мое любимое блюдо здесь. Хотелось бы, чтобы и в Великобритании научились готовить конину, как в Казахстане". Росс ОС Дженнингс

Фото: из личного архива Росса ОС Дженнингса

В Казахстане его особенно поразило сочетание природы, культуры и людей. Он с удовольствием общался с местными жителями, особенно когда надевал традиционный килт и доставал волынку. Это вызывало живой интерес, улыбки и беседы.

"До этой поездки у меня не было друзей в Казахстане. Теперь есть. И это главное", – отметил путешественник.

Росс признался, что обязательно вернется в Казахстан, чтобы посетить и другие регионы. А пока Росс продолжает свой путь к мировому рекорду, Казахстан стал одной из тех стран, куда он мечтает вернуться. Не только ради новых съемок, но и ради людей, еды и вдохновения.