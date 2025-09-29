В предвкушении истории: как Алматы готовится к матчу "Кайрат" – "Реал" на Центральном стадионе

В районе центрального стадиона, где завтра, 30 сентября 2025 года, состоится долгожданный матч между "Реал Мадридом" и "Кайратом" бурлит жизнь. Zakon.kz прогулялся вдоль ограждений и по периметру арены и узнал подробности предстоящего матча.

Стадион еще пуст, но в воздухе уже пахнет большим футболом. Трибуны молчат, но совсем скоро здесь будет греметь рев тысяч болельщиков. Пока фанаты закупают шарфы, а тренеры оттачивают тактику, внутри и около арены кипит совсем другая работа: последние штрихи на газоне, проверка освещения, подготовка раздевалок и ожидание футбольного поединка, который уже стучится в ворота.

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

Рабочие расставляют металлические ограждения, формируя будущие потоки зрителей. Дворники методично метут дорожки, стараясь, чтобы каждый уголок выглядел аккуратно и чисто.

На фасадах зданий появляются указатели: названия секторов, обозначения входов, места сбора прессы. Подготовка идет полным ходом, чтобы завтра тысячи болельщиков могли легко ориентироваться.

Мы поговорили с Тимуром Ногайбаевым, заместителем начальника Управления местной полицейской службы ДП Алматы. Он рассказал, как стражи порядка готовятся к мероприятию:

"В преддверии международного футбольного матча между командами "Кайрат" и "Реал" Департамент полиции Алматы принял комплекс мер по обеспечению правопорядка и безопасности граждан. На дежурство будут выставлены более 2,5 тысяч сотрудников полиции, а также привлечены 300 военнослужащих Национальной гвардии РК". Тимур Нагайбаев

Их задача – поддержание общественного порядка, обеспечение безопасности болельщиков и участников матча, а также регулирование дорожного движения.

Особое внимание уделено дорожной безопасности. В районе Центрального стадиона возможны точечные ограничения движения транспорта, поэтому ДП города Алматы просит граждан заранее планировать маршруты и отнестись с пониманием к временным мерам.

Сегодня весь транспорт движется в штатном режиме, дороги не перекрыты.

В Алматы для удобства болельщиков матча по футболу между командами "Кайрат" (Алматы) и "Реал Мадрид" (Мадрид) запустят бесплатные автобусы.

Как сообщили в акимате города Алматы, бесплатные автобусные маршруты будут курсировать от Центрального стадиона до ключевых точек после окончания матча.

Всего будет задействовано 60 автобусов, которые будут отправляться до 6 точек:

Центральный стадион – "Алматы Арена" (табличка – А1, место отправления – пр. Абая в западном направлении);

(табличка – А1, место отправления – пр. Абая в западном направлении); Центральный стадион – Райымбек/Алатау (табличка – А2, место отправления – пр. Абая в западном направлении);

(табличка – А2, место отправления – пр. Абая в западном направлении); Центральный стадион – Ж/Д "Вокзал Алматы -1" (табличка – А3, место отправления – ул.Байтурсынова в северном направлении);

(табличка – А3, место отправления – ул.Байтурсынова в северном направлении); Центральный стадион – мкр. Орбита (табличка – А4, место отправления – ул.Байтурсынова в южном направлении);

(табличка – А4, место отправления – ул.Байтурсынова в южном направлении); Центральный стадион – мкр. Жулдыз (табличка – А5, место отправления – пр.Абая в восточном направлении);

(табличка – А5, место отправления – пр.Абая в восточном направлении); Центральный стадион – Аэропорт (табличка – А6, место отправления – пр.Абая в восточном направлении);

Кроме того, работа метрополитена города будет продлена до 01:00 ночи. На станциях "Байконыр" и "Театр им. М. Ауэзова" будет усилен штат сотрудников для безопасного пропуска и качественного обслуживания пассажиров на время проведения матча.

Возле стадиона припаркованы передвижные телестанции (ПТС), техника готовится к прямым эфирам. Недалеко можно заметить и любопытных прохожих, особенно молодых парней, которым явно интересен весь закулисный процесс. Они с замиранием следят за происходящим, кто-то снимает видео на телефон, кто-то обсуждает будущую игру, некоторые делает селфи.

К слову, все билеты на матч "Кайрат" – "Реал" проданы. Об этом сообщил председатель Комитета индустрии туризма МТС.

"Созданы все условия для приема туристов. Ожидается, что более 2-3 млрд тенге поступит в бюджет", – добавил Нуртас Карипбаев.

Полиция просит жителей и гостей города не покупать билеты с рук и быть осторожными.

"Мы призываем всех болельщиков и жителей города воздержаться от покупок на сомнительных интернет-площадках и "с рук", чтобы избежать мошенничества. Полиция Алматы делает все необходимое, чтобы праздник спорта прошел комфортно. Безопасность зависит не только от сотрудников правопорядка, но и от сознательности каждого болельщика. Просим относиться с пониманием к принимаемым мерам и сотрудничать с полицией, ведь наш общий приоритет – безопасность людей и сохранение правопорядка", – проинформировал начальник Управления полиции местной полицейской службы ДП города Алматы Серик Шумаев.

Погода в Алматы сегодня радует, теплое солнце заливает улицы мягким светом, создавая почти праздничное ощущение. Однако в воздухе чувствуется легкое напряжение: все понимают, насколько масштабным будет завтрашний день. Но это напряжение не мешает общей радости и гордости, ведь такое событие для города и болельщиков действительно значимо.

Завтра алматинский стадион в 21:45 станет ареной не только футбольной борьбы, но и настоящего праздника. А пока идет настрой, финальная подготовка. Город уже дышит футболом. Буквально через 24 часа это дыхание превратится в громкий, эмоциональный рев трибун.