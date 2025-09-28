"Реал" опубликовал стартовый состав против "Кайрата"
Фото: Instagram/realmadrid
"Реал Мадрид" опубликовал стартовый состав на матч против "Кайрата", который пройдет на Центральном стадионе Алматы 30 сентября 2025 года, сообщает Zakon.kz.
Состав мадридский клуб опубликовал на своей странице в Instagram. Королевский клуб заявил на матч против "Кайрата" всего 22 футболиста. Из них 6 защитников
Фото: Instagram/realmadrid
Основной правый защитник и капитан ФК "Реал Мадрид", самый титулованный игрок в составе Дани Карвахаль получил травму перед матчем с "Кайратом". Кроме него, в списке отсутствуют Трент Александер-Арнольд, Эдер Милитао и Антонио Рюдигер.
30 сентября, во вторник, в 21:45 на Центральном стадионе Алматы состоится исторический матч – "Кайрат" против "Реал Мадрида".
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript