Спорт

"Реал" опубликовал стартовый состав против "Кайрата"

футбол, фото - Новости Zakon.kz от 28.09.2025 16:12 Фото: Instagram/realmadrid
"Реал Мадрид" опубликовал стартовый состав на матч против "Кайрата", который пройдет на Центральном стадионе Алматы 30 сентября 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Состав мадридский клуб опубликовал на своей странице в Instagram. Королевский клуб заявил на матч против "Кайрата" всего 22 футболиста. Из них 6 защитников

Фото: Instagram/realmadrid

Основной правый защитник и капитан ФК "Реал Мадрид", самый титулованный игрок в составе Дани Карвахаль получил травму перед матчем с "Кайратом". Кроме него, в списке отсутствуют Трент Александер-Арнольд, Эдер Милитао и Антонио Рюдигер.

30 сентября, во вторник, в 21:45 на Центральном стадионе Алматы состоится исторический матч – "Кайрат" против "Реал Мадрида".

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
