"Реал" опубликовал стартовый состав против "Кайрата"

"Реал Мадрид" опубликовал стартовый состав на матч против "Кайрата", который пройдет на Центральном стадионе Алматы 30 сентября 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Состав мадридский клуб опубликовал на своей странице в Instagram. Королевский клуб заявил на матч против "Кайрата" всего 22 футболиста. Из них 6 защитников

Фото: Instagram/realmadrid

Основной правый защитник и капитан ФК "Реал Мадрид", самый титулованный игрок в составе Дани Карвахаль получил травму перед матчем с "Кайратом". Кроме него, в списке отсутствуют Трент Александер-Арнольд, Эдер Милитао и Антонио Рюдигер.

30 сентября, во вторник, в 21:45 на Центральном стадионе Алматы состоится исторический матч – "Кайрат" против "Реал Мадрида".