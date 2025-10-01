Укол на опережение: в Казахстане стартовала сезонная вакцинация

В воздухе пахнет дождем и опавшей листвой. Пока на улицах торопливо застегивают куртки, в поликлиниках уже закатывают рукава. Стартовала сезонная вакцинация. Zakon.kz узнал, как проходит прививочная кампания и кто первым получает защитный укол от гриппа.

Мы решили увидеть все своими глазами и отправились в городскую поликлинику №4 в Алматы. В коридоре люди ждут своей очереди: кто в куртке на плечах, кто-то с телефоном в руке. Начался сезон защиты. Вакцинация набирает обороты, люди хотят избежать простуды.

За дверями процедурного кабинета слышится характерный "щелк", ампула вскрыта. Через пару минут хлопок латексной перчатки. Так здесь начинается осень с заботы о каждом плече, в которое вольется иммунитет.

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

"Ежегодно в осенне-зимний период активизируется циркуляция вирусов гриппа и других респираторных вирусов. Грипп и ОРВИ относятся к числу наиболее массовых инфекционных заболеваний, на их долю ежегодно приходится до 90-95% в структуре регистрируемой инфекционной заболеваемости. Ожидаемые в 2025-2026 году штаммы гриппа "будут те же, что и всегда", речь идет о вариациях H1N1 и H3N2. Рост заболеваемости прогнозируется с октября по декабрь 2025 года. Далее возможен всплеск в первой половине следующего года", – рассказывает руководитель отдела эпидемиологического контроля Управления общественного здравоохранения города Алматы Бакжанар Мухамадиева.

Готовы к вакцинации?

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

Участковые врачи обзванивают пациентов: по спискам, по памяти, по привычке. Рекомендуют вакцинироваться и обезопасить себя от простуд.

"До начала кампании вакцинации против гриппа в 2025 году составлен список лиц "группы риска" в разрезе участков, объектов (детские дома, школы-интернаты, медико-социальные учреждения и др.), подлежащих вакцинации против гриппа", – объясняет Бакжанар Мухамадиева.

Прививку в первую очередь получают: медицинские работники,

дети с хроническими заболеваниями, которые стоят на учете в поликлиниках,

дети из детских домов и домов ребенка,

пожилые люди старше 60 лет,

беременные во втором и третьем триместре,

часто болеющие дети старше 6 месяцев,

люди с болезнями сердца и органов дыхания,

дети, живущие и обучающиеся в интернатах.

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

"Это моя пятая прививка от гриппа. Переношу всегда легко, побочных эффектов не бывает. Я чувствую, что она действительно нужна, поэтому стараюсь беречь здоровье. Мне 68 лет, поэтому отношусь к этому серьезно. COVID-19 я не болела, и думаю, в этом есть заслуга прививок: иммунитет справляется", – делится своими мыслями пенсионерка Нина.

Процесс вакцинации

Внутри кабинета стерильно и аккуратно. На столе журнал регистрации, коробка с нитриловыми перчатками, одноразовые шприцы. В углу медицинский холодильник с коробочками ампул, температура строго контролируется.

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

Перед тем как сделать укол, медсестра достает ампулу и демонстрирует пациенту: название, срок годности, дозировка. Все по правилам. Перед тем как вколоть, обязательно показывают, что вкалывают.

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

Медсестры работают четко: перчатки, шприц, укол, вата и пластырь. Процедура занимает от силы три минуты. После – краткий инструктаж: избегать горячих ванн, бань и саун, а также тяжелых физических нагрузок первые три дня, чтобы снизить нагрузку на иммунную систему.

Как получить прививку

Без лишней бюрократии, нужен только паспорт и направление от врача. В процедурном кабинете проходите идентификацию личности через фото, диктуете ИИН и получаете свою дозу вакцины.

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

"Я медсестра инфекционного контроля, получаю прививку ежегодно. Сегодня моя 7 прививка от гриппа. Простуда проходит намного легче, если привиться. У меня хронический бронхит, за зиму без прививки я могла болеть более 10 раз, в тяжелой форме. Брала больничные постоянно, а сейчас могу заболеть 2-3 раза за зиму, но проходит в легкой форме, без антибиотиков. Хватает просто противовирусных. За 3 дня могу восстановиться", – рассказывает Баян.

Иммунитет в обмен на минуту терпения

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

Сейчас в Казахстане начинается сезон простуд, и вакцинация – эффективный способ обезопасить себя заранее. Конечно, это не панацея, но реальный шанс избежать тяжелого течения гриппа и осложнений.

Но важно понимать, что существуют и противопоказания.

"Прививку от гриппа противопоказано делать людям с тяжелой аллергической реакцией на предыдущую вакцину или куриный белок, а также детям до шести месяцев. Временными противопоказаниями являются острые инфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний и высокая температура. В этих случаях вакцинацию откладывают до выздоровления", – отмечает руководитель отдела эпидемиологического контроля Управления общественного здравоохранения города Алматы Бакжанар Мухамадиева.

Побочные эффекты

После прививки от гриппа организм, как и положено, начинает строить защиту. И иногда делает это с побочными эффектами, легкими и временными:

боль, покраснение и отек в месте укола,

легкое недомогание,

головная боль,

мышечные боли,

усталость,

повышение температуры.

"Следует обратиться к врачу, если появились признаки тяжелой аллергической реакции, такие как анафилаксия, или если местные реакции, такие как покраснение или отек, достигают 5 см в диаметре и более". Бакжанар Мухамадиева

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

В целом, вакцина – это не испытание, а небольшое усилие ради большей пользы. А побочные эффекты, если и появляются, быстро исчезают, оставляя после себя главное – иммунитет.

Сезонные прививки в Казахстане проходят каждый год, но именно последние годы показывают особое к ним отношение. После пандемии и локдаунов, массовой уязвимости люди поняли, что профилактика важна.

Так, в 2024 году для алматинцев было закуплено 200 тысяч доз вакцины от гриппа. В этом году объемы решили увеличить до 250 тысяч. Стоит отметить, что прививочная кампания проводится за счет местного бюджета и охватывает наиболее уязвимые категории. Прививаться можно с сегодняшнего дня и до конца ноября.

Вакцину против гриппа можно применять одновременно с инактивированными и живыми вакцинами Национального календаря профилактических прививок (за исключением вакцины против туберкулеза) и с инактивированными вакцинами Календаря профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям (за исключением вакцины против бешенства).

Каждый укол – это шанс не пропустить важную встречу, не лечь в постель с температурой, не подвергнуть риску близких.