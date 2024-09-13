Известный блогер рассказал, как купил в Алматы таунхаус за 0 тенге

Алматинский блогер и один из основателей некогда популярной команды вайнеров Yuframe Арман Юсупов заявил, что купил в южной столице таунхаус площадью 250 кв. м за 0 тенге, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий видеоролик, который появился в его Instagram накануне, 12 сентября 2024 года, лаконично подписан: "Как мы купили таунхаус за 0 тенге…"

По словам блогера, до покупки таунхауса, у него был сложный период в жизни. Его супруга – блогер Карина Оксукпаева – услышала практику от автора книг о саморазвитии Брайана Трейси: "Если выписывать каждый день цели, то в скором времени они могут реализоваться". Арман прислушался к жене и начал эту практику.

"Вдруг я начал записывать, что хочу дом 250 кв. м. Я не знаю, откуда возникла идея 250 кв. м, но просто такая появилась цифра. В один из дней я приехал к своему другу Талгату Итаеву. Мы гуляем и я говорю: "А сколько здесь квадратов?" И он говорит: "250 метров". Знаете, током бьет вот в сердце. Я говорю: "Это же мой дом". И Талгат говорит: "Как раз сегодня владелец говорил, что остался последний дом. Давай я вас сведу", – поделился Юсупов.

Он встретился с владельцем, который показал блогеру таунхаус.

"Мы идем, выходим на крышу, я говорю: "Все, беру". Жмем руки и я говорю: "Но у меня, правда, нет денег". Он в шоке, говорит: "Как так? Как я тебе продам?" Я говорю: "А вот так продадите, это же мой дом. Нас Всевышний свел, потому... должно все получиться. Он: "Как? Такого нету в практике у нас. Я говорю: "Давайте сделаем эту практику, до конца года я вам раскидаю, отвечаю". И с того момента мы взяли этот дом, можно сказать, за 0 тенге, и начали работать. За три месяца, имея одни и те же ресурсы, мы сделали просто квантовый скачок и заработали на этот дом", – поделился воспоминаниями Арман.

Блогер поделился с подписчиками выводом, к которому пришел.

"Вывод: практикуйте выписывать цели. Второе – верьте в мечты, иногда происходит какая-то магия", – заключил Юсупов.

Подписчики порадовались за семью блогеров и поздравили их. Также они отметили, что Арману повезло с Кариной, благодаря которой сбылась его мечта:

"Вывод: слушайте жену".

"Вы большие молодцы! Аллах дает нам то, к чему мы стремимся".

"Вы вообще суперклассная мистическая семья. Молодцы-молодцы-молодцы! Что бы ты делал без такой жены".

"Это очень рабочая техника. Я благодаря ей написала книгу и исполнились другие не менее важные мечты и цели. Главное – делать!"

Чуть ранее супруги рассказывали, что наконец заселились в таунхаус, в котором делали ремонт более двух лет.

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