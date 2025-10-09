#АЭС в Казахстане
Статьи

Сезон испытаний для кожи: как защититься от погодных условий

как защитить кожу в холодную погоду , фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2025 11:26 Фото: Zakon.kz
Все происходит незаметно. Вчера мы еще гуляли без шапок, а сегодня утро встречает нас паром изо рта. Первое похолодание – это всегда испытание: для одежды, для настроения и особенно для кожи. Корреспондент Zakon.kz поговорил со специалистом и выяснил, как уберечь кожу в сезон простуд.

Пока мы спорим, пора ли доставать пальто и шарф потеплее, кожа уже определилась, ей холодно. Ветер, сухой воздух и постоянно работающие кондиционеры и обогреватели включают режим "атаки" на всех фронтах: щеки краснеют, губы трескаются, руки становятся сухими и шершавыми. И если не реагировать сразу, последствия могут остаться надолго.

Мы поговорили с директором клиники дерматологом Асель Нурмухамбетовой, она рассказала нам, как защититься от первых заморозков, не потеряв лицо. В буквальном смысле.

"Кожа остро реагирует на любые перепады температуры, воспринимая их как стрессовый фактор. В результате мы часто сталкиваемся с сухостью, шелушением, покраснением и даже мелкими трещинами. Каждый сезон требует особого подхода к уходу: если в жару коже подходят более легкие, гелевые текстуры, то в холодное время года необходимы плотные и питательные средства, способные защитить от мороза, ветра и сухого воздуха в помещениях. При этом не стоит забывать об одном важном правиле: крем с SPF должен использоваться круглый год, независимо от погоды и сезона", – объясняет дерматолог Асель Нурмухамбетова.

Поэтому, если вы все еще мажете на лицо свой летний гель с алоэ вера, остановитесь. Он хорош был в июле, как лимонад со льдом. Сейчас нужен жирный, как праздничный стол, питательный крем. Представьте, что ваше лицо – это шелковое платье, которое вы собираетесь хранить в морозилке. Вы же не положите его туда без защитного чехла?

Поэтому дайте крему немного времени, хотя бы 10-15 минут, прежде чем выйти на улицу или нанести макияж. Пусть он впитается как следует и выстроит свой защитный барьер.

Под шапкой тоже можно сиять

Фото: freepik

Холод для волос как морозный воздух для хрупкого хрусталя: красиво, но опасно. На улице пряди теряют влагу, становятся ломкими и тусклыми, а кожа головы – раздраженной и сухой. Чтобы уберечь волосы от холода, обращайтесь с ними, как с тонким кашемиром. В холодное время года волосам нужно не меньше заботы, чем коже. Тогда они обязательно отблагодарят вас блеском и силой даже в минус двадцать.

"Резкие перепады температур негативно сказываются на коже. Она в ответ на такой стресс часто становится сухой, теряет защиту, нарушается гидролипидный барьер, может появиться покраснение и даже купероз. Волосы также страдают: становятся ломкими, теряют блеск, может появиться зуд кожи головы и усилиться выпадение. Чтобы минимизировать последствия, важно пересмотреть уход: использовать мягкие шампуни и скрабы или пилинги для кожи головы, делать питательные маски не реже одного раза в неделю, наносить несмываемые защитные спреи. И никогда не выходить на мороз с влажными волосами и носить головной убор из натуральных тканей", – рассказывает Асель Нурмухамбетова.

Сначала уход, потом помада

Фото: freepik

Сухие, потрескавшиеся губы – это сигнал SOS от вашей кожи. Больно, некрасиво и очень неприятно. Поэтому лучше защититься заранее, чем потом лечить последствия. Важно понимать: чем сильнее ветер за окном, тем плотнее должна быть ваша броня для губ. И вот что нужно сделать перед выходом на холодный фронт:

  • очистите губы и кожу вокруг;
  • нанесите защитный бальзам или крем на масляной основе;
  • закрепите гигиенической помадой с витаминами и жирными кислотами;
  • по возвращении с улицы мягко разотрите губы;
  • нанесите питательный бальзам.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2025 11:26
Загар с риском: почему солнце не всегда друг

Крем ближе, чем варежки

Фото: freepik

Холодные руки – это поэтично, но в реальности – это сухость, краснота и ощущение, что пальцы вот-вот начнут шелушиться, как старая афиша на столбе.

Настоящее спасение – увлажняющий крем, который не только лечит, но и предотвращает проблему. Лучше всего начать использовать его заранее, еще до первых признаков сухости, чтобы кожа оставалась мягкой и эластичной.

Вот два главных правила правильного ухода:

  1. Одного нанесения крема в день недостаточно, коже нужна постоянная забота. Оптимально увлажнять руки 4-6 раз в сутки. Поэтому, кроме большой баночки дома, всегда держите компактный крем в сумочке, чтобы поддерживать кожу в течение дня.
  2. Не забывайте о ногтях и кутикулах, они тоже нуждаются в питании и защите.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2025 11:26
Мастер по маникюру раскрыла, как по ногтям узнать все о человеке

Основные ошибки ухода за кожей в холодное время года перечислила дерматолог Асель Нурмухамбетова:

  • Использование агрессивных средств для очищения кожи, которые нарушают ее естественный защитный барьер.
  • Пренебрежение применением крема с SPF, даже в пасмурную или холодную погоду.
  • Нанесение крема непосредственно перед выходом на улицу, без времени на его впитывание и формирование защитного слоя.

Холод – не враг, если вы к нему готовы. Даже если солнце решило спрятаться за тучами, вы все равно можете светиться. Главное – это баланс, забота о себе и немного крема в кармане.

Асель Аукешева
