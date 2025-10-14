Нежный войлок – трепетный труд: казахскую сказку из овечьей шерсти создала туркестанская мастерица

Ручной труд всегда ценен. А если еще работа выполнена со вкусом, креативом и любовью – получается загляденье. Zakon.kz предлагает познакомиться с мастерицей, которая возвращает в моду древнее искусство.

Бабушка передала Молдир Абишовой ценные знания и навыки по традиционному казахскому ремеслу – валянию войлока из овечьей шерсти.

"Интерес к рукоделию возник с ранних лет. Меня воспитала бабушка. Я наблюдала, как она из войлока создавала разные изделия. В шесть-семь лет уже была вовлечена в процесс, помогала ей во всем. С войлоком мы работали с нуля: получали шерсть, красили, сушили и мастерили предметы для быта. По-казахски это называется киіз басу – работа с войлоком путем уплотнения шерстяных волокон, из которых можно изготовить киіз (войлочные изделия), сырмак (ковры) и элементы киіз үй (юрты)". Молдир Абишова

Казахское искусство настолько полюбилось рукодельнице, что родители посоветовали ей творчество превратить в профессию.

"Я поступила в Шымкентский колледж искусств и дизайна имени Абылхана Кастеева, где освоила гончарное искусство. Вернулась в родной край и изучила декоративно-прикладное искусство. В студенческие годы войлок не был развит. Тогда мы сами находили его, обрабатывали и окрашивали. А сейчас все доступно, на любой вкус и цвет. Я через доставку покупаю его в цехе Тараза. Если заказов много, беру в большом количестве материал. Он достаточно доступный, но дорожает из года в год". Молдир Абишова

Молдир Абишова создает из войлока и керамики разные изделия: картины, одежду, сувениры и игрушки.

"Когда смотришь на барана, появляется не самое лучшее впечатление, будто его шерсть пропитана неприятным запахом. На самом деле это экологически чистый и полезный материал. Наши предки из него делали ковры и одежду, считая, что войлок не только дарит тепло, но и лечит, оберегает от несчастий и создает в доме уют". Молдир Абишова

Войлок – достаточно хрупкий, нежный и легкий материал. Чтобы правильно обращаться с ним, нужны определенные знания, умения, трудолюбие и терпение.

"Мои работы создаются благодаря моей фантазии, я сама придумываю рисунки и истории к ним. Это все ручной труд. Войлок очень тонко чувствует мастера: его настроение, характер, навыки. Что слепишь, то и получишь. А после продажи он копирует своего хозяина: подстраивается под его телосложение, может немного измениться в форме или цвете. Для одежды из этого материала нужен специальный уход. К примеру, ее нельзя стирать в стиральной машине, лучше вручную аккуратно постирать и сушить при комнатной температуре". Молдир Абишова

Приковывает внимание и версия игрушек, сделанная жительницей Туркестана. Это персонажи из казахской сказки "Қошқар мен теке" ("Баран и козел").

"Поскольку это чистый и безопасный продукт, который полезен для моторики детей, сначала я создала образ одного барашка. У меня двухлетний ребенок, я наблюдала, как он с удовольствием играл с ним. Решила увеличить количество игрушек. Приглянулся мультфильм "Қошқар мен теке". Очень часто его смотрела на протяжении трех месяцев, изучала мимику персонажей, их внешние данные: рога, уши, длину лап, то есть все детали. Потом начертила эскиз, а после почти месяц сооружала героев: каркас смастерила из металла, затем использовала войлок. Сделала барана, козла, бабушку, дедушку, сарай. Специально рассчитывала на то, чтобы с ними играли дети. Они получились достаточно качественные, прочные и пластичные, например, у бабушки руки и ноги сгибаются. Также с этой работой участвовала на конкурсе, где получила номинацию "Лучший сувенир". Жюри и зрители отметили, что мультяшные герои получились весьма впечатляющими". Молдир Абишова

Также 37-летняя Молдир Абишова дает уроки труда в Назарбаев Интеллектуальной школе. К ней на терапию приходят дети после занятий: расслабляются, отвлекаются от смартфонов, развивают мышление и занимаются полезным делом. Дети полюбили войлок, им нужно дать направление, они мигом схватывают, признается женщина. По ее словам, их работы подтверждают, что древнее искусство еще расцветет в руках человечества.