Борьба за биение сердца: карагандинец показал работу в реанимации

Реанимация – самое страшное, что может случиться с человеком. Здесь буквально борются между собой жизнь и смерть. Когда судьба пациента висит на волоске, многое зависит от действий врача. Zakon.kz узнал у анестезиолога-реаниматолога, что происходит там, куда посторонним вход воспрещен.

16 октября по всему миру отмечают День анестезиолога-реаниматолога. Этих врачей часто в народе называют бойцами невидимого фронта, потому что именно они сопровождают пациента до, во время и после операции, помогая им выбраться из критического состояния. Поэтому их специальность носит двойное название.

Если изучить историю, то дата праздника выбрана не случайно. Именно в этот день в 1846 году американские врачи – стоматолог Уильям Томас Мортон и хирург Джон Уоррен – провели первую публичную операцию в Массачусетском госпитале с применением наркоза, показав общественности, что пациенты могут переносить сложные хирургические вмешательства без мучительной боли.

С какими реалиями сталкиваются казахстанские специалисты, рассказал 29-летний карагандинец Ерәділ Көңбай. Он на протяжении четырех лет работает анестезиологом-реаниматологом в многопрофильной больнице имени профессора Хафиза Макажанова.

"В студенчестве я несколько раз менял решение по выбору профессии. Сначала хотел стать хирургом, потом урологом. Мне всегда нравилось работать с пациентами и решать сложные задачи. Но чем больше я узнавал о медицине, тем больше меня привлекали анестезиология и реаниматология. Мне стало интересно оказаться в условиях, где нужно быстро принимать решения и где каждая секунда способна изменить исход ситуации. Я ожидал, что работа будет очень интенсивной, но не думал, что это будет так эмоционально и физически тяжело. Сложности не только в долгих сменах, но и в том, что нужно быстро действовать, ведь динамика здоровья пациента меняется на глазах". Ерәділ Көңбай

У Ерәділа Көңбай сменный график, обычно это суточные, иногда ночные. Он получает оклад в размере 258 тыс. тенге. Работа – очень ответственная, требующая быстрого реагирования и принятия правильных решений.

"Наше реанимационное отделение рассчитано на 18 мест, в основном они бывают заняты. Пациенты поступают к нам в критическом состоянии после операций, при остановке сердца, тяжелых травмах, отравлениях других случаях, которые требуют экстренной помощи. В связи с этим пик нагрузки не ограничивается каким-то конкретным сезоном. Люди могут находиться в реанимации от пары дней до нескольких недель. Мы стараемся стабилизировать их состояние и перевести в обычное отделение". Ерәділ Көңбай

Анестезиолог-реаниматолог признается, что самое сложное – принять ответственность за жизнь человека. Тяжело, когда сделал все необходимое, но потерял его. И пожалуй, труднейшее испытание – сообщать о смерти пациента его близким.

"На первом году резидентуры, в свою первую ночь на дежурстве, к нам привезли трехлетнего ребенка после ДТП. Он поступил в клинической смерти. Мы боролись за его жизнь 50 минут, но, к сожалению, сердце так и не запустилось. Этот случай навсегда остался в моей памяти. Я понимал, что сделал все, но это не помогло. Бывали и случаи, когда человек, казавшийся безнадежным, вдруг подавал признаки жизни. Все зависит от множества факторов. С годами я стал более эмоционально устойчивым, но не перестал переживать за больных. В моей профессии нельзя отгораживаться от чувств, иначе ты перестанешь быть хорошим врачом". Ерәділ Көңбай

По словам собеседника, профессия анестезиолога-реаниматолога важна, потому что именно эти врачи находятся на передовой, когда жизни людей виснут на волоске. О своих трудовых буднях и тяжелых сменах молодой человек рассказывает в соцсетях.

"Я решил вести блог, потому что профессия анестезиолога-реаниматолога остается для многих в тени. Мало кто представляет, насколько важна наша работа и какие вызовы стоят перед нами каждый день. Хочу открыть для людей "внутреннюю кухню" нашей деятельности. Показать, что за каждой спасенной жизнью стоит не только профессионализм, но и огромная ответственность. Мы оказываем помощь, которая возвращает людей в семью. Также в своих постах часто делаю акцент на юмор, связанный с медициной". Ерәділ Көңбай

Молодой человек отметил, что по поводу публикаций о медицине со стороны руководства комментариев не поступало, но коллеги его поддерживают.

"Я всегда стараюсь соблюдать баланс и не разглашать конфиденциальную информацию. Обратная связь с подписчиками обычно очень теплая, люди благодарят за полезную информацию. С хейтом не сталкивался, да и аудитория у меня не такая большая. Хочу донести до людей, что медицина – это не только наука, но и искусство, требующее знаний, эмоций и преданности. Буду продолжать просвещать людей, что важно заботиться о своем здоровье, профилактике заболеваний и первой медпомощи". Ерәділ Көңбай

Более детальная информациях о процессах – конфиденциальная. Да и все зависит от случая и состояния пациента. И то, что слово "реанимация" для обывателя звучит довольно угрожающе, – вполне оправданно. Больной чаще находится без сознания и лежит обнаженным на кровати просто под одеялом. Поскольку врачам необходим постоянный доступ для оказания экстренной помощи, а также в целях профилактики пролежней.

А еще количество датчиков, катетеров, трубок и приборов, к которым подключено его тело, довольно большое. И самым радостным событием для анестезиологов-реаниматологов является чистое биение сердца пациента и перевод его в обычную палату. В таких случаях они говорят: "Жизнь победила, смерть обманута. Мы справились".