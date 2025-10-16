Пять причин посетить Южную Корею этой осенью

Южная Корея ломает стереотипы. Даже если вы уже объездили полмира, то по прибытии в Страну утренней свежести у вас случится культурный шок.

Редакция Zakon.kz делится 5 причинами для поездки в Корею, которая меньше чем за полвека превратилась из самого отсталого уголка Азии в одно из прогрессивных государств в мире.

Несмотря на всю скорость прогресса, в Южной Корее по-прежнему чтут древние традиции и развивают новые культурные направления, которыми восхищаются по всему земному шару и пытаются даже стать частью этого стремительного развития.

Современные мегаполисы

Практически во всех крупных городах Южной Кореи встречается прошлое и будущее, где небоскребы соседствуют с древними храмами, а ночная жизнь поражает красочными вечеринками и неоновыми вывесками. В общем, must see.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

И стиль во всем этом как раз задает столица – Сеул. Это город, который никогда не спит, здесь жизнь не останавливается ни на секунду. На улицах южнокорейской столицы многолюдно всегда, днем все спешат по делам, а уже ночью – торопятся в клубы, бары и рестораны.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Колоритные заведения здесь на каждом шагу – как недорогие, так и самого высокого уровня. Местные шутят, что порой счет у туриста может легко сравняться со всей его поездкой и даже еще он может остаться в долгу. Стоит помнить, что Южная Корея – страна дорогая.

Фото: Zakon.kz

Но, несмотря на все это, страна продолжает ежегодно притягивать сотни и даже тысячи туристов. Для последних буквально магнитом стал самый ураганный район Сеула – Каннамгу. Это эпицентр тусовочной жизни столицы. Любителям коктейлей, вечеринок до утра и спонтанных знакомств как раз стоит поселиться именно здесь. А мы же решили полностью не погружаться с головой в ночные путешествия, а отправиться туда, где открывается настоящая Корея.

Богатое культурное наследие

Культура Южной Кореи – это уникальный синтез традиционных и современных элементов. Национальная культура страны насыщена обрядами, праздниками, ритуалами, мифами и легендами. Здесь сохранились многие традиции, которые относятся к ее богатому историческому прошлому.

Фото: Zakon.kz

Свое путешествие начнем с небольшого городка Кёнджу, который находится в юго-восточной части провинции Кёнсан-Путко и примерно в трех с половиной часах езды от Сеула.

Немного истории: именно первые девять веков нашей эры здесь процветала корейская цивилизация, а Кёнджу был столицей государства Силла и сердцем этой эпохи. Сейчас практически все исторические комплексы, которые находятся в городе и его окрестностях, относятся к памятникам ЮНЕСКО.

К слову, в последнее время Кёнджу стал для иностранных туристов настоящим магнитом. И вот почему: здесь есть одноименный национальный парк, а также впечатляющий Государственный музей Кёнджу, в котором представлены древние предметы корейского быта, а также одежда, скульптура и живопись. Посмотреть все это в течение дня просто невозможно, поэтому туры сюда берут на несколько дней.

Фото: pixabay

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Кёнджу – уникальный город, здесь все выстроено так, чтобы туристы могли не только познакомиться с культурой, но и насладиться великолепной природой. Еще одна особенность города в том, что здесь запрещено строительство высотных зданий, и над крышами старинных пагод не возвышаются небоскребы из стекла и бетона. Именно поэтому Кёнджу – один из немногих городов Кореи, где еще можно ощутить дух старины.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

До наших дней сохранилась и традиционная корейская деревня. Она находится в 16 км от Кёнджу и была основана в XV веке на склонах холма возле реки. Сейчас сохранилось около 160 построек с черепичными и соломенными крышами, соединенных между собой узкими тропами и каменными стенами.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

В целом же, гуляя по центру города, можно увидеть крепость Мёнхваль и Вольсон, а чуть дальше то самое знаменитое озеро Помун. Возле него можно задержаться подольше: ведь там расположен летний театр Посум, а также многочисленные курорты, отели и огромный парк, в котором регулярно проводятся фестивали и выставки, в том числе международные. Добавим, что в конце октября Кёнджу станет центром всеобщего притяжения, здесь пройдет саммит АТЭС-2025 (Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества), участие в котором примут президенты из 21 страны.

Восхитительная кухня

Кухня Южной Кореи является одной из самых интересных и разнообразных в мире. Она славится своими острыми и яркими вкусами, разнообразием ингредиентов и уникальными технологиями приготовления блюд. Но самое популярное блюдо, и его знают практически все, – это кимчи: острое кислое квашеное блюдо из кочанной капусты, которое используется в Южной Корее как гарнир или закуска.

Фото: Zakon.kz

Фото: pixabay

Еще одним из популярных блюд является бибимбап – это миска с рисом, овощами, мясом и яйцом, которые смешиваются перед тем, как подается на стол, и это только малая часть, что стоит обязательно попробовать в Корее, чтобы полностью ощутить атмосферу этой удивительной страны. Отметим, что во многих заведениях Кореи национальная еда уже частично адаптирована под туристов.

Хвойные леса, горы и родники

Южная Корея может похвастаться невероятными природными пейзажами. От горных цепей и живописных озер до красивых пляжей – природа здесь действительно завораживает. Отдельно можно отметить национальные парки, которые дают отличную возможность для прогулок.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Особенно захватывает дух искусственный лес и аллея. Местные рассказывают, что деревья, обрамляющие тропу метасеквойи Порёнг-ри, были посажены и ухожены одним человеком. На это ему понадобилось больше 20 лет.

Фото: Zakon.kz

Когда входишь в парковую зону, тебя окружают высокие деревья, они словно достают до неба и создают ощущение полного умиротворения.

Гостеприимство и теплый прием

Фото: Zakon.kz

В конце хочется отметить, что южнокорейцы известны своим гостеприимством и дружелюбным отношением к туристам. Вы будете приятно удивлены, насколько местные жители готовы помочь и сделать ваше пребывание комфортным. Даже если вы не говорите на корейском, многие люди в туристических местах говорят на английском, а порой даже на русском.

Информационный тур с насыщенной развлекательной программой, а также с посещением исторических и современных достопримечательностей страны был организован при поддержке Организации туризма Южной Кореи.

Отметим, что для краткосрочных поездок в Страну утренней свежести казахстанцам виза не нужна, необходимо только оформить электронное разрешение K-ETA (до 30 дней). А вот если вы решили поехать в Корею с целью учебы, работы или лечения и ваше пребывание в республике будет больше месяца, то потребуется получить соответствующую визу в посольстве.

