БАК в объятиях стали, пыль стоит столбом: как сейчас выглядит Роща Баума в Алматы
Несмотря на всю свою богатую малахитовую красу, Роща Баума до недавнего времени имела весьма дурную славу. Шутка ли, то в криминальных сводках упомянут, то токсичные отходы, бережно сокрытые ее пышным зеленым нутром, обнаружат...
Вообще, разговоры о реконструкции велись уже давно. В 2022 году тогдашний аким Алматы Ерболат Досаев заявил, что сначала необходимо разработать проект, а после уже приступить к делу.
В июне 2023-го наш журналист прогулялся по объекту и сумел оценить… полное отсутствие изменений. Парковая зона представляла собой кладбище поваленных деревьев, пристанище лиц без определенного места жительства и стихийную свалку в одном флаконе. А от Большого Алматинского канала и вовсе осталось лишь маленькое, поросшее травой и илом воспоминание.
Вскоре стало известно – сроки благоустройства сдвинули на середину 2024 года.
В апреле текущего было обещано начать спасение рощи и БАКа в июне. И операция по удалению разрухи действительно началась. По крайней мере, провели санитарную вырубку деревьев, подстригли траву, организовали уборку.
В августе СМИ презентовали проект благоустройства.
На дворе – конец сентября-2025. В роще – общий сбор строительной техники. И регулярное патрулирование полицией. Для пущего, так сказать, спокойствия.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
К каналу вовсе не сунуться: по всему периметру он огорожен высоким забором.
Фото: Zakon.kz
Впрочем, журналисту Zakon.kz удалось "подглядеть", что же скрывается за стеной отчуждения. Так, с высоты птичьего полета видны как минимум чистота и новенькая плитка.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
А так, для сравнения, выглядит участок, куда прогресс еще не добрался.
Фото: Zakon.kz
На сочном теле парка зияют ярко-оранжевые шрамы ограждений.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Местами они забавно контрастируют с малыми архитектурными формами.
Фото: Zakon.kz
Вот, к примеру, милейшее семейство, взятое в плотное кольцо сеток.
Фото: Zakon.kz
А чуть дальше нам попадается реальная ячейка общества, вышедшая на променад полным составом. Молодые родители признаются: гуляют здесь не чаще раза в неделю, но реконструкции только рады.
"Наконец хоть что-то стали делать. Думаю, будет красота здесь. Хотя главное, чтобы порядок был", – лаконично отвечает на расспросы журналистов отец семейства.
Фото: Zakon.kz
С ним не согласен проходящий мимо школьник. По словам мальчика, через рощу ему удобно было ходить в гипермаркет. А теперь здесь не больно-то разгуляешься – все перекопано, пыль столбом поднимается даже от шагов, не говоря уже о машинах.
Важно, что пессимистичные настроения среди местных завсегдатаев редки. Что велосипедисты, что любители пробежек ждут завершения работ с нетерпением. С особенным трепетом к постепенному исцелению парка относятся те, кто помнит его с детства.
"Здорово здесь, тихо, спокойно. Если будет еще чисто и безопасно – цены не будет. Я всегда любил здесь гулять. Честно, грустно было наблюдать за тем, как с годами роща становилась все более заброшенной".
Между тем в Управлении по развитию общественных пространств нам рассказали, что реализация проекта капитального ремонта и восстановления территории осуществляется на основании утвержденной проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу и получившей положительное заключение 20 ноября 2024 года:
"Цель проекта – возрождение статуса Рощи Баума как главного природного объекта Алматы с учетом минимального вмешательства в естественную среду и сохранения природного рельефа, почвенного покрова и биоразнообразия. Проект направлен не на уничтожение природного памятника, а на его сохранение, восстановление и обеспечение безопасного и комфортного доступа для жителей города. При благоустройстве предусмотрены малые архитектурные формы, площадки для отдыха, а также посадка тысячи деревьев. Все мероприятия реализуются с соблюдением требований законодательства, исключающих угрозу эрозии почвы и предусматривающих сохранение естественной растительности".
Проект включает экозонирование территории с учетом трех аспектов: восстановление, экологичность и безопасность. В частности, территория разделена на:
- экозону – с ограниченной инфраструктурой для сохранения природной флоры и фауны;
- рекреационную зону – для спокойного отдыха с минимальным вмешательством;
- активную зону – по периметру рощи, где размещается необходимая инфраструктура для горожан.
Работы финансируются за счет частных инвестиций и будут завершены ориентировочно в ноябре 2026 года.
В таком случае – до встречи следующей осенью? Редакция продолжит следить за ситуацией.