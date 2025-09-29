#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+23°
$
544.26
634.72
6.52
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+23°
$
544.26
634.72
6.52
Статьи

БАК в объятиях стали, пыль стоит столбом: как сейчас выглядит Роща Баума в Алматы

Алматы, Роща Баума, Большой Алматинский канал , фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2025 17:53 Фото: Zakon.kz
Отношение к знаменитой роще в народе двоякое. С одной стороны, памятник природы, заботливо переданный нам предками. С другой, молчаливый укор, демонстрация того, как мы к этому наследию отнеслись. Впрочем, город все-таки взялся за наведение порядка. Как продвигается – в материале Zakon.kz.

Несмотря на всю свою богатую малахитовую красу, Роща Баума до недавнего времени имела весьма дурную славу. Шутка ли, то в криминальных сводках упомянут, то токсичные отходы, бережно сокрытые ее пышным зеленым нутром, обнаружат...

Вообще, разговоры о реконструкции велись уже давно. В 2022 году тогдашний аким Алматы Ерболат Досаев заявил, что сначала необходимо разработать проект, а после уже приступить к делу.

В июне 2023-го наш журналист прогулялся по объекту и сумел оценить… полное отсутствие изменений. Парковая зона представляла собой кладбище поваленных деревьев, пристанище лиц без определенного места жительства и стихийную свалку в одном флаконе. А от Большого Алматинского канала и вовсе осталось лишь маленькое, поросшее травой и илом воспоминание.

Вскоре стало известно – сроки благоустройства сдвинули на середину 2024 года.

В апреле текущего было обещано начать спасение рощи и БАКа в июне. И операция по удалению разрухи действительно началась. По крайней мере, провели санитарную вырубку деревьев, подстригли траву, организовали уборку.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2025 17:53
Тонны мусора, сломанные лавки и деревья: в Алматы приводят в порядок рощу Баума – фоторепортаж

В августе СМИ презентовали проект благоустройства.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2025 17:53
Алматинцам рассказали, как будут благоустраивать рощу Баума

На дворе – конец сентября-2025. В роще – общий сбор строительной техники. И регулярное патрулирование полицией. Для пущего, так сказать, спокойствия.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

К каналу вовсе не сунуться: по всему периметру он огорожен высоким забором.

Фото: Zakon.kz

Впрочем,  журналисту Zakon.kz удалось "подглядеть", что же скрывается за стеной отчуждения. Так, с высоты птичьего полета видны как минимум чистота и новенькая плитка.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

А так, для сравнения, выглядит участок, куда прогресс еще не добрался.

Фото: Zakon.kz

На сочном теле парка зияют ярко-оранжевые шрамы ограждений.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Местами они забавно контрастируют с малыми архитектурными формами.

Фото: Zakon.kz

Вот, к примеру, милейшее семейство, взятое в плотное кольцо сеток.

Фото: Zakon.kz

А чуть дальше нам попадается реальная ячейка общества, вышедшая на променад полным составом. Молодые родители признаются: гуляют здесь не чаще раза в неделю, но реконструкции только рады.

"Наконец хоть что-то стали делать. Думаю, будет красота здесь. Хотя главное, чтобы порядок был", – лаконично отвечает на расспросы журналистов отец семейства.

Фото: Zakon.kz

С ним не согласен проходящий мимо школьник. По словам мальчика, через рощу ему удобно было ходить в гипермаркет. А теперь здесь не больно-то разгуляешься – все перекопано, пыль столбом поднимается даже от шагов, не говоря уже о машинах.

Важно, что пессимистичные настроения среди местных завсегдатаев редки. Что велосипедисты, что любители пробежек ждут завершения работ с нетерпением. С особенным трепетом к постепенному исцелению парка относятся те, кто помнит его с детства.

"Здорово здесь, тихо, спокойно. Если будет еще чисто и безопасно – цены не будет. Я всегда любил здесь гулять. Честно, грустно было наблюдать за тем, как с годами роща становилась все более заброшенной".

Между тем в Управлении по развитию общественных пространств нам рассказали, что реализация проекта капитального ремонта и восстановления территории осуществляется на основании утвержденной проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу и получившей положительное заключение 20 ноября 2024 года:

"Цель проекта – возрождение статуса Рощи Баума как главного природного объекта Алматы с учетом минимального вмешательства в естественную среду и сохранения природного рельефа, почвенного покрова и биоразнообразия. Проект направлен не на уничтожение природного памятника, а на его сохранение, восстановление и обеспечение безопасного и комфортного доступа для жителей города. При благоустройстве предусмотрены малые архитектурные формы, площадки для отдыха, а также посадка тысячи деревьев. Все мероприятия реализуются с соблюдением требований законодательства, исключающих угрозу эрозии почвы и предусматривающих сохранение естественной растительности".

Проект включает экозонирование территории с учетом трех аспектов: восстановление, экологичность и безопасность. В частности, территория разделена на:

  • экозону – с ограниченной инфраструктурой для сохранения природной флоры и фауны;
  • рекреационную зону – для спокойного отдыха с минимальным вмешательством;
  • активную зону – по периметру рощи, где размещается необходимая инфраструктура для горожан.

Работы финансируются за счет частных инвестиций и будут завершены ориентировочно в ноябре 2026 года.

В таком случае – до встречи следующей осенью? Редакция продолжит следить за ситуацией.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
Читайте также
Снег, дожди и заморозки до -3°C накроют Казахстан 30 сентября
17:42, Сегодня
Снег, дожди и заморозки до -3°C накроют Казахстан 30 сентября
Алматинские яблоки, бешбармак и Байтерек: британский блогер объехал 116 стран и влюбился в Казахстан
17:39, Сегодня
Алматинские яблоки, бешбармак и Байтерек: британский блогер объехал 116 стран и влюбился в Казахстан
В предвкушении истории: как Алматы готовится к матчу "Кайрат" – "Реал" на Центральном стадионе
17:35, Сегодня
В предвкушении истории: как Алматы готовится к матчу "Кайрат" – "Реал" на Центральном стадионе
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: