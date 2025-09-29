БАК в объятиях стали, пыль стоит столбом: как сейчас выглядит Роща Баума в Алматы

Отношение к знаменитой роще в народе двоякое. С одной стороны, памятник природы, заботливо переданный нам предками. С другой, молчаливый укор, демонстрация того, как мы к этому наследию отнеслись. Впрочем, город все-таки взялся за наведение порядка. Как продвигается – в материале Zakon.kz.

Несмотря на всю свою богатую малахитовую красу, Роща Баума до недавнего времени имела весьма дурную славу. Шутка ли, то в криминальных сводках упомянут, то токсичные отходы, бережно сокрытые ее пышным зеленым нутром, обнаружат...

Вообще, разговоры о реконструкции велись уже давно. В 2022 году тогдашний аким Алматы Ерболат Досаев заявил, что сначала необходимо разработать проект, а после уже приступить к делу.

В июне 2023-го наш журналист прогулялся по объекту и сумел оценить… полное отсутствие изменений. Парковая зона представляла собой кладбище поваленных деревьев, пристанище лиц без определенного места жительства и стихийную свалку в одном флаконе. А от Большого Алматинского канала и вовсе осталось лишь маленькое, поросшее травой и илом воспоминание.

Вскоре стало известно – сроки благоустройства сдвинули на середину 2024 года.

В апреле текущего было обещано начать спасение рощи и БАКа в июне. И операция по удалению разрухи действительно началась. По крайней мере, провели санитарную вырубку деревьев, подстригли траву, организовали уборку.

В августе СМИ презентовали проект благоустройства.

На дворе – конец сентября-2025. В роще – общий сбор строительной техники. И регулярное патрулирование полицией. Для пущего, так сказать, спокойствия.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

К каналу вовсе не сунуться: по всему периметру он огорожен высоким забором.

Фото: Zakon.kz

Впрочем, журналисту Zakon.kz удалось "подглядеть", что же скрывается за стеной отчуждения. Так, с высоты птичьего полета видны как минимум чистота и новенькая плитка.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

А так, для сравнения, выглядит участок, куда прогресс еще не добрался.

Фото: Zakon.kz

На сочном теле парка зияют ярко-оранжевые шрамы ограждений.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Местами они забавно контрастируют с малыми архитектурными формами.

Фото: Zakon.kz

Вот, к примеру, милейшее семейство, взятое в плотное кольцо сеток.

Фото: Zakon.kz

А чуть дальше нам попадается реальная ячейка общества, вышедшая на променад полным составом. Молодые родители признаются: гуляют здесь не чаще раза в неделю, но реконструкции только рады.

"Наконец хоть что-то стали делать. Думаю, будет красота здесь. Хотя главное, чтобы порядок был", – лаконично отвечает на расспросы журналистов отец семейства.

Фото: Zakon.kz

С ним не согласен проходящий мимо школьник. По словам мальчика, через рощу ему удобно было ходить в гипермаркет. А теперь здесь не больно-то разгуляешься – все перекопано, пыль столбом поднимается даже от шагов, не говоря уже о машинах.

Важно, что пессимистичные настроения среди местных завсегдатаев редки. Что велосипедисты, что любители пробежек ждут завершения работ с нетерпением. С особенным трепетом к постепенному исцелению парка относятся те, кто помнит его с детства.

"Здорово здесь, тихо, спокойно. Если будет еще чисто и безопасно – цены не будет. Я всегда любил здесь гулять. Честно, грустно было наблюдать за тем, как с годами роща становилась все более заброшенной".

Между тем в Управлении по развитию общественных пространств нам рассказали, что реализация проекта капитального ремонта и восстановления территории осуществляется на основании утвержденной проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу и получившей положительное заключение 20 ноября 2024 года:

"Цель проекта – возрождение статуса Рощи Баума как главного природного объекта Алматы с учетом минимального вмешательства в естественную среду и сохранения природного рельефа, почвенного покрова и биоразнообразия. Проект направлен не на уничтожение природного памятника, а на его сохранение, восстановление и обеспечение безопасного и комфортного доступа для жителей города. При благоустройстве предусмотрены малые архитектурные формы, площадки для отдыха, а также посадка тысячи деревьев. Все мероприятия реализуются с соблюдением требований законодательства, исключающих угрозу эрозии почвы и предусматривающих сохранение естественной растительности".

Проект включает экозонирование территории с учетом трех аспектов: восстановление, экологичность и безопасность. В частности, территория разделена на:

экозону – с ограниченной инфраструктурой для сохранения природной флоры и фауны;

рекреационную зону – для спокойного отдыха с минимальным вмешательством;

активную зону – по периметру рощи, где размещается необходимая инфраструктура для горожан.

Работы финансируются за счет частных инвестиций и будут завершены ориентировочно в ноябре 2026 года.

В таком случае – до встречи следующей осенью? Редакция продолжит следить за ситуацией.