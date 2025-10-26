Как в кофейне, только дома: топ простых рецептов напитков и закусок
Холодный кофе для крепких духом
И терпеливых, поскольку придется долго взбивать кофейную пену. В пустую пластиковую бутылку всыпьте по паре ложек растворимого кофе и сахара. Добавьте полстакана теплой, но не кипящей воды. А теперь вообразите себя барменом с шейкером в руках и трясите, трясите... Это не рецепт, а "день рук" какой-то, зато совместите приятное с полезным! Когда в недрах тары образуется устойчивое "облако", выгрузите его в симпатичный стакан, добавьте лед и молоко до кромки. Готово! И угостились, и смарт-часы засчитали эксперимент за физическую нагрузку.
@soukainasing1 #icedcoffee #dalgonacoffee #dalgona #soukainasing #coffeetiktok #bottlecoffee #icedlatte #easyrecipe #cafe #nescafe #nestle #coffee #refreshing #learnontiktok #قهوة_باردة #قهوة #foryoupage #fyp ♬ son original – Soukainasing
Со вкусом осени
А значит, со вкусом тыквы. Для данного напитка вам понадобится тыквенное пюре – можно либо сделать его самостоятельно (запечь и раздавить вилкой), либо просто прогуляться в магазин за детским питанием – пряности по вкусу и немного духа авантюризма.
Выкладываем 60 г пюре на дно кружки, заливаем 200 мл молока, добавляем крепкий кофе и усиливаем аромат за счет корицы или мускатного ореха, например. Наслаждаемся.
@gainitdinova.family Тыквенный латте🍁🍂 • Тыквенное пюре (60г) • Молоко (200мл) • Эспрессо (один) • Мускатный орех (по вкусу) • Корица (по вкусу) • Сахар (по вкусу) #рецепт #тыквенныйлатте #кофе#семейныйтикток #рекомендации #осень #эстетика ♬ оригинальный звук – Playge Ninja
Кофе с вареньем?!
Впрочем, не тыквой единой сыты кофеманы с фантазией. Попробуйте добавить в свой крепкий черный пару ложек какао, 10 мл вишневого сиропа и 180 мл молока. Бариста обещает, что будет вкусно.
@coffeestore5 Продолжаем согреваться вкусными кофейными напитками! Сегодня у нас в программе 🍒ВИШНЕВЫЙ МОККО🍒 Записывайте рецепт, чтобы повторить самому: – 2 чайных ложек какао (у нас какао от Cocoa Fantasy) – 10мл вишневого сиропа – двойной эспрессо – 180мл молока Это очень вкусно❤️🔥 Не забудьте отмечать нас! #кофе #рецепт #бариста #лайфхак #коферецепт ♬ Ed Sheeran type beat(974535) – Tsuyoshi_san
Для ленивых сладкоежек
Этот рецепт осилит даже ребенок. Просто заварите кофе стандартным способом, остудите и добавьте в него большой шарик сливочного мороженого. Между прочим, так и готовится модный глясе.
@zari_sari Мынандай ыстық күнде шөліңізді басады Глясе Рецепт Кофе – 3 ст.л Сахар – 3 ст.л Кипяток- 1 л Мороженое #гляссе #глясе #напиток #сусын ♬ original sound – Zarina
И поели, и попили
Сразу предупреждаем: в комментариях эту идею ругают за чрезмерную калорийность. А за вкус не ругают, так что решайте сами.
50 г халвы смешивают с 200 мл горячего молока – желательно пробить массу блендером. Получившуюся жижу добавляют в 100 мл готового крепкого кофе.
@ksenia.easy_ Вкусный и очень уютный осенний напиток, обязательно попробуйте Ингредиенты: Кофе-100мл Халва-50гр Горячее молоко-200мл Измельчить халву, залить горчим кофе и взбить блендером. Если хотите более плотную пену, рекомендую взять массу еще каппучинатором #осенниенапитки #кофесхалвой ♬ Amas Veritas – Alan Silvestri
Недорого, но вкусно
Тем, кто не наелся халвой из предыдущего рецепта, предлагаем приготовить аппетитную закуску.
Понадобятся пара яиц, несколько крабовых палочек, 100 граммов тертого сыра, чеснок и майонез по вкусу, салатные листья для украшения. И готовые тарталетки, которые надо начинить получившимся "салатом".
@rezept89 Быстрая и вкусная закуска 🤤 Ингредиенты: тарталетка 8 шт яйца 2 шт крабовые палочки 5 штук сыр 100 грамм чеснок майонез Листья салата для украшения 🍽️Рецепты на каждый день #новогодниерецепты#закускинановыйгод ♬ оригинальный звук – рецепты
Домашние суши
Вернее, суши-шарики для тех, кто любит роллы, но не умеет их крутить.
Вареный рис заправляем рисовым уксусом, чайной ложкой сахара и таким же количеством соли. К рису отправляем нарезанные мелким кубиком огурцы (2 шт), средний авокадо и 150 г красной рыбы, 100 г творожного сыра, нарезанные ножницами листья нори. Из получившегося сырья катаем шарики. Для пущего эффекта вкуснятину можно украсить кунжутом и подать с соевым соусом – как положено.
@ektushn 🍣 Суши-шарики Быстрая и легкая закуска для любителей роллов, когда не хочется крутить, запекать и заморачиваться! 👩🏻🍳 Ингредиенты: – 200 гр круглозерного риса – рисовый уксус, 1 ч.л сахара + 1 ч.л соли – 2 средних огурец – средний авокадо – 150 гр красной рыбки – 2 листа нори – 100 гр творожного сыра – кунжут для украшения – соевый соус для подачи • Рис отвариваем. Остужаем и отправляем его в глубокую емкость. Рис нужно заправить рисовым уксусом, сахаром и солью. • Огурцы и авокадо нарезаем на самые маленькие кубики, рыбку тоже самым маленьким кубиком. С огурцов максимально убрать влагу. Добавляем к рису. Добавляем творожный сыр, нарезаем к полученной массе листья нори, можно добавить шрирачу и перемешиваем до однородности. Если рис недостаточно остыл, рекомендую убрать все это дело в холодильник на 40-60 минут. • Примерно столовую ложку с небольшой горкой массы выкладываем в руку, формируем шарик. Шарики можно обвалять в кунжуте или обжарить в панировке "темпура". Приятного аппетита! 🫶🏻 #быстроивкусно #роллысвоимируками #простыерецепты ♬ Originalton – whitelinesprettybabyy
Мини-бутерброды
С помощью стакана или рюмки выдавливаем из хлеба аккуратные кругляши. Смазываем их творожным сыром. На получившуюся основу выкладываем кусочек сыра, лист салата, колбасу и черри. Закрепляем "башню" шпажкой.
@daliyaadletovna Закуска за 5 минут⏰На Новогодний стол🎄🥂 •хлеб •творожный сыр •полутвердый сыр (у меня с грецким орехом) •листья салата •сырокопченая колбаса •помидорки черри ГОТОВИМ: 🎄из хлеба вырезаем кружок с помощью рюмки или стакана, сверху намазываем творожный сыр 🎄полутвердый сыр и лист салата складываем как показано на видео и выкладываем на хлеб, сначала сыр потом лист салата 🎄берем шпажку, накалываем на нее помидорку и сложенный ломтик колбаски, затем накалываем шпажку на бутерброд Это очень быстрая и вкусная закуска😋 Сохраняй рецепт, чтобы не потерять❤️ #закуска#закуски#рецепт#рецепты#новогодняязакуска#новогоднийрецепт#праздничныйстол#простыерецепты#вкусныерецепты#новыйгод#закусканапраздник#закускадляфуршета#закускинапраздник#закускинапраздничныйстол#еда#вкусно#кулинария#канапе#закускинановыйгод#готовка#эстетика#эстетикомуд#эстетикаготовки ♬ оригинальный звук – Daliyaadletovna
Из двух ингредиентов
Какой топ рецептов без десерта? В данном случае вам потребуется 250 мл молока и две плитки шоколада. Молоко выливаем в сотейник, в горячую жидкость добавляем разломанный шоколад, хорошо перемешиваем до полного растворения сладости. Взбиваем блендером, разливаем будущий мусс по креманкам. Даем остыть при комнатной температуре, после убираем в холодильник до застывания.
@sanimukann Шоколадный нежный десерт всего из двух продуктов Молоко-259 мл Шоколад-200 гр#десерт#десерты#десертза5минут#мусс#шоколад ♬ оригинальный звук – Furgan Music – Furgan Bakinsky
