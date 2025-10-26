Как в кофейне, только дома: топ простых рецептов напитков и закусок

Теплые деньки уже на исходе, настоящая осень постепенно вступает в свои права. А когда к нулю начинает стремиться температура за окном, к нему же стремится и мотивация лишний раз выходить на улицу. Не можете обойтись без кофеен? Zakon.kz расскажет, как "принести" их домой.

Холодный кофе для крепких духом

И терпеливых, поскольку придется долго взбивать кофейную пену. В пустую пластиковую бутылку всыпьте по паре ложек растворимого кофе и сахара. Добавьте полстакана теплой, но не кипящей воды. А теперь вообразите себя барменом с шейкером в руках и трясите, трясите... Это не рецепт, а "день рук" какой-то, зато совместите приятное с полезным! Когда в недрах тары образуется устойчивое "облако", выгрузите его в симпатичный стакан, добавьте лед и молоко до кромки. Готово! И угостились, и смарт-часы засчитали эксперимент за физическую нагрузку.

Со вкусом осени

А значит, со вкусом тыквы. Для данного напитка вам понадобится тыквенное пюре – можно либо сделать его самостоятельно (запечь и раздавить вилкой), либо просто прогуляться в магазин за детским питанием – пряности по вкусу и немного духа авантюризма.

Выкладываем 60 г пюре на дно кружки, заливаем 200 мл молока, добавляем крепкий кофе и усиливаем аромат за счет корицы или мускатного ореха, например. Наслаждаемся.

Кофе с вареньем?!

Впрочем, не тыквой единой сыты кофеманы с фантазией. Попробуйте добавить в свой крепкий черный пару ложек какао, 10 мл вишневого сиропа и 180 мл молока. Бариста обещает, что будет вкусно.

Для ленивых сладкоежек

Этот рецепт осилит даже ребенок. Просто заварите кофе стандартным способом, остудите и добавьте в него большой шарик сливочного мороженого. Между прочим, так и готовится модный глясе.

И поели, и попили

Сразу предупреждаем: в комментариях эту идею ругают за чрезмерную калорийность. А за вкус не ругают, так что решайте сами.

50 г халвы смешивают с 200 мл горячего молока – желательно пробить массу блендером. Получившуюся жижу добавляют в 100 мл готового крепкого кофе.

Недорого, но вкусно

Тем, кто не наелся халвой из предыдущего рецепта, предлагаем приготовить аппетитную закуску.

Понадобятся пара яиц, несколько крабовых палочек, 100 граммов тертого сыра, чеснок и майонез по вкусу, салатные листья для украшения. И готовые тарталетки, которые надо начинить получившимся "салатом".

Домашние суши

Вернее, суши-шарики для тех, кто любит роллы, но не умеет их крутить.

Вареный рис заправляем рисовым уксусом, чайной ложкой сахара и таким же количеством соли. К рису отправляем нарезанные мелким кубиком огурцы (2 шт), средний авокадо и 150 г красной рыбы, 100 г творожного сыра, нарезанные ножницами листья нори. Из получившегося сырья катаем шарики. Для пущего эффекта вкуснятину можно украсить кунжутом и подать с соевым соусом – как положено.

#роллысвоимируками #простыерецепты ♬ Originalton – whitelinesprettybabyy @ektushn 🍣 Суши-шарики Быстрая и легкая закуска для любителей роллов, когда не хочется крутить, запекать и заморачиваться! 👩🏻‍🍳 Ингредиенты: – 200 гр круглозерного риса – рисовый уксус, 1 ч.л сахара + 1 ч.л соли – 2 средних огурец – средний авокадо – 150 гр красной рыбки – 2 листа нори – 100 гр творожного сыра – кунжут для украшения – соевый соус для подачи • Рис отвариваем. Остужаем и отправляем его в глубокую емкость. Рис нужно заправить рисовым уксусом, сахаром и солью. • Огурцы и авокадо нарезаем на самые маленькие кубики, рыбку тоже самым маленьким кубиком. С огурцов максимально убрать влагу. Добавляем к рису. Добавляем творожный сыр, нарезаем к полученной массе листья нори, можно добавить шрирачу и перемешиваем до однородности. Если рис недостаточно остыл, рекомендую убрать все это дело в холодильник на 40-60 минут. • Примерно столовую ложку с небольшой горкой массы выкладываем в руку, формируем шарик. Шарики можно обвалять в кунжуте или обжарить в панировке "темпура". Приятного аппетита! 🫶🏻 #быстроивкусно

Мини-бутерброды

С помощью стакана или рюмки выдавливаем из хлеба аккуратные кругляши. Смазываем их творожным сыром. На получившуюся основу выкладываем кусочек сыра, лист салата, колбасу и черри. Закрепляем "башню" шпажкой.

Из двух ингредиентов

Какой топ рецептов без десерта? В данном случае вам потребуется 250 мл молока и две плитки шоколада. Молоко выливаем в сотейник, в горячую жидкость добавляем разломанный шоколад, хорошо перемешиваем до полного растворения сладости. Взбиваем блендером, разливаем будущий мусс по креманкам. Даем остыть при комнатной температуре, после убираем в холодильник до застывания.

На одном кофе завтрак не выстроить, а ведь нет приема пищи важнее, чем утренний. Ранее наш журналист выяснила, с каких продуктов лучше начинать свой день.