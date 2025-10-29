В зоопарке Алматы пополнение и большие перемены: в 2025 году на свет появилось почти 90 малышей

Для Алматинского зоопарка 2025-й стал годом больших событий. Сотрудники учреждения радуются пополнению у животных и строят планы, которые обещают сделать зоопарк еще интереснее. Zakon.kz узнал об уходе за животными, программе кормления и планах по реконструкции территории.

В этом году Алматинский зоопарк добился значительных успехов в разведении животных – приплод дал 31 вид. Среди них амурские тигры, полярные волки, кенгуру, лемуры, бурые капуцины, пятнистые олени и горные козлы.

Также зоопарк может похвастаться своими новыми обитателями, такими как туканами, циветами и гиветами. Как отметила ветеринарный врач Юлия Дудкина, кроме них в ближайшее время в вольерах появятся тамандуа и шестипоясный броненосец.

"Тамандуа – это близкий родственник муравьеда. Этот вид обитает в Южной Америке к востоку от Анд. Шестипоясный броненосец встречается в Аргентине, Боливии, Бразилии, Уругвае и Парагвае. Он всеяден, питается различными растениями и животными. Логово устраивает в норе. В отличие от большинства видов броненосцев ведет в основном дневной образ жизни", – рассказала Юлия Дудкина.

На данный момент в учреждении завершается реконструкция вольера для белой медведицы Пурги – скоро ей подберут партнера по международной программе разведения.

"Мы надеемся, что Пурга в скором времени встретит свою вторую половину. Она совсем молодая, 7-летняя девчонка, и ей пока комфортно в окружении киперов и ветеринаров. Стоит отметить, что у нас большой опыт по уходу за белыми медведями. Неспроста символом зоопарка является медведь Алькор. Этот медведь прожил 31 год, хотя на воле в среднем эти особи живут 20-25 лет. По человеческим меркам, это примерно 100 лет. Алькор оставил после себя большое потомство по всему миру. Его внуки и правнуки живут в странах Европы и Центральной Азии", – рассказала Юлия Дудкина.

Стоит отметить, что Пурге льстит внимание посетителей. Она очень любит, когда ее фотографируют, и она с удовольствием позирует не хуже профессиональных фотомоделей. Сотрудница учреждения объяснила, что эта привычка у животного выработалась почти сразу после того, как она приехала в Алматы из Московского зоопарка. Тогда журналисты широко освещали это событие, сделав не один фоторепортаж и новостной сюжет про медведицу. С тех пор Пурга привыкла быть в центре внимания и совсем не стесняется вспышек фотокамер.

Фото: Zakon.kz

Настоящим праздником для зоопарка Алматы стало рождение двух тигрят у пары амурских тигров Хайки и Бентли. Это первый успешный приплод за последние годы, что имеет большое значение для сохранения популяции этих животных, занесенных в Красную книгу.

Фото: Zakon.kz

Первые месяцы тигрята провели в "тихой зоне" с минимальным уровнем шума и внешних раздражителей. Такой режим необходим для снижения стресса у самки и правильного развития малышей. И только после этого Хайка вместе с детенышами перешла в открытый вольер.

"Амурский тигр – одиночный хищник, создание пары для размножения требует особого подхода. Они должны понравиться друг другу. У Хайки было два жениха, их с ней знакомили постепенно. Тигрица оказалась "барышней" очень избирательной. Долго присматривалась к потенциальным отцам своих будущих детей. Прошло очень много времени, прежде чем она ответила взаимностью тигру по имени Бентли", – рассказала специалист.

Фото: Zakon.kz

По сравнению с этими представителями семейства кошачьих у тянь-шанских медведей, которые тоже живут в Алматинском зоопарке, в любовных отношениях все просто. К примеру, семейная пара медведей Курманбек и Герда, которые прибыли в Казахстан из Кыргызстана, приносили приплод уже несколько раз и сразу по два медвежонка.

"Эту влюбленную и активную пару часто приходится помещать в разные вольеры, чтобы они не воспроизвели новое потомство. Очень они уж любят друг друга. Если этого не делать, то наш зоопарк не успевал бы распределять их детей по другим зоопаркам, а содержать такое количество медведей у нас невозможно", – рассказала врач-ветеринар.

В свою очередь персонал отмечает, что миссия зоопарка заключается не только в демонстрации животных, но и в сохранении биоразнообразия и экологическом воспитании подрастающего поколения.

"К примеру, лошади Пржевальского исчезли из дикой природы к 1969 году и были спасены от вымирания только благодаря зоопаркам. Ученые собирали особей по всем зверинцам мира, чтобы восстановить их популяцию. Если бы не зоологические сады, то этот вид животных бы вымер", – отметила специалист.

Фото: Zakon.kz

Корреспондент Zakon.kz, разговаривая с сотрудниками учреждения, поинтересовался состоянием одного из носорогов, в которого не так давно один из посетителей кинул камень и угодил животному прямо в глаз.

"С самкой носорога по кличке Сезым все в порядке. Она не получила травму, однако очень испугалась. Носороги – дружелюбные животные, они с любопытством всегда рассматривают посетителей. Однако сейчас она будет сторониться людей, пока не привыкнет к ним вновь", – рассказала специалист.

Представители зоопарка обратились в правоохранительные органы. Материалы переданы в полицию для установления личности нарушителя и последующего привлечения к ответственности.



Фото: Zakon.kz

Алматинский зоопарк остается одним из ведущих природоохранных центров страны и активным участником международных программ сохранения редких видов. Работа по развитию коллекции, модернизации инфраструктуры и укреплению партнерства с мировыми зоопарками продолжается.

На сегодняшний день Алматинский зоопарк особенно известен в мировом сообществе благодаря успешному разведению хищных птиц – бородачей, белоплечьих и белоголовых орланов, сипов и черных грифов.

Добавим, что сейчас в учреждении проходит ежегодная акция по сбору желудей, каждый желающий может собрать их в парках и скверах Алматы, а после обменять урожай на входной билет. К слову, такие мероприятия уже стали традицией и каждой осенью к ней подключаются десятки и даже сотни алматинцев. Главное, желуди должны быть чистыми, не гнилыми и без мусора.