Шедевры на смартфоне: как девочка из Актобе делает семейные новости, которые смотрит вся страна

Свое первое "телевещание" Марьям начала еще совсем маленькой. Тогда она просто рассказывала что-то в камеру, показывала игрушки, делилась тем, что видит вокруг. Но уже тогда был заметен главный талант – умение наблюдать и превращать повседневность в историю.

С юной журналисткой и ее съемочной группой познакомилась корреспондент Zakon.kz.

12-летнюю Марьям Жапалакову из Актобе смело можно назвать восходящей звездой Казахстана. Она учится в седьмом классе, снимает короткие семейные видеоновости и уже успела завоевать сердца зрителей живым юмором, искренностью и удивительным для своих лет профессионализмом.

Сама Марьям говорит, что начала снимать первые видео еще в пятилетнем возрасте. Ей нравилось что-то рассказывать и показывать на камеру.

"Потом мне захотелось делать это в формате новостей, рассказывая о повседневных вещах, но с юмором, как настоящий корреспондент. Так и появился мой стиль коротких видеорепортажей, где я могу и пошутить, и поделиться своими наблюдениями", – говорит юный корреспондент.

Фото из семейного архива Жапалаковых

Съемочная группа состоит сугубо из членов семьи – папа, мама и младший брат Омар. За кадром Марьям помогает мама – пишет сценарии, держит камеру, монтирует. Папа и младший брат выходят в кадр и, можно сказать, формируют собственную актерскую труппу семейного кино. И если мама предпочитает в большинстве случаев оставаться в тени камеры, то папа охотно соглашается на роль героя репортажа. Брат Омар – вообще звезда. Особенно, если после дублей обещана шоколадка. Все честно, по актерскому договору.

"Все ролики я снимаю с удовольствием! Мне просто нравится сам процесс придумывать, сниматься, оживлять истории. Я вкладываю душу в каждый ролик. Когда вырасту, хочу стать актрисой. Очень мечтаю сняться в кино и попробовать себя в самых разных образах, от веселых до серьезных", – поделилась Марьям.

Фото из семейного архива Жапалаковых

Больше всего Марьям запомнился один сюжет. И связан он, конечно же, с шоколадкой. Во время съемки младший брат по сценарию должен был есть шоколад в кадре. Дублей оказалось много, шоколадка одна – и к последнему дублю остался крошечный кусочек.

"Мы переживали, что просто не хватит", – смеется Марьям.

Зато ролик получился настоящим хитом в семейном архиве. Кстати, короткие видеоновости Марьям набирают тысячи просмотров и сотни восторженных комментариев. Пользователи отмечают юмор семьи, интонацию ведущей, поставленную дикцию, искренность и профессионализм. Особенно вдохновляет реакция окружающих. Одноклассники и учителя смотрят видео и радуются ее успехам.

Фото из семейного архива Жапалаковых

Мама Марьям Гаухар Шаменова говорит, что в повседневной жизни дочь очень скромная и даже немного стеснительная, но стоит включить камеру, она будто преображается. Сразу появляются уверенность, энергия и та самая харизма, которая покоряет зрителей.

"Мы заметили это, еще когда ей было около пяти лет: она сама брала телефон, ставила его на подставку и начинала рассказывать что-то, как настоящий блогер, с выражением, с эмоцией, с чувством", – вспоминает мама восходящей звезды.

Идея снимать видео в формате "семейных новостей" появилась совершенно случайно. Гаухар говорит, что Марьям любит читать, и когда читает, использует разные интонации. Однажды мама услышала, что она читает, как ведущий новостей. Тогда и пришла идея "а не снимать ли нам короткие смешные ролики в формате репортажа?". К тому времени у нее уже был блог, где она читала стихи и вела ежедневные сторисы. Быстро придумали сценарий "пропала мамина зарядка" и сняли.

"Видео получилось спонтанным, но люди восприняли его как настоящий мини-репортаж. Тогда мы поняли, что это наш стиль – новости из обычной жизни, рассказанные с юмором и детской искренностью. Так и родились "семейные новости". Настоящим толчком стало то самое видео про пропавшую зарядку, его посмотрели миллионы человек. Мы даже не ожидали такого отклика. После этого люди начали подписываться, ждать новых выпусков, писать, что хотят видеть "новости от дочки". Именно тогда мы поняли, что можем делать добрые, смешные видео, которые поднимают настроение и детям, и взрослым", – отметила Гаухар.

По словам мамы, съемки дали Марьям многое: ответственность, умение наблюдать, замечать эмоции, доводить дело до результата. Семья видит, как она растет не только как актриса, но и как личность – открытая, добрая и внимательная.

Если в будущем дочь захочет связать жизнь с журналистикой, семья только поддержит. Ограничивать ее выбор никто не собирается.

"Главное, чтобы она занималась тем, что любит. А может быть, однажды Марьям совместит актерство и ведение собственных проектов", – говорит мама.

Фото из семейного архива Жапалаковых

Короткие семейные ролики Марьям – маленький островок доброты в информационном океане. В эпоху, когда заголовки пугают, она выбирает другой путь: показывать жизнь теплой и смешной.

Такие дети вырастают в тех взрослых, которые меняют общество. Появление 12-летнего "корреспондента" из Актобе – не случайность. Это результат поддержки семьи, любви к камере и врожденного чувства кадра.