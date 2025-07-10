Билет на одного: путешествие в ритме своей души

В зале вылета среди чемоданов, кофе в бумажных стаканчиках и лиц, спрятанных в телефоны, становится все больше пассажиров, которые летят… в одиночку. Без попутчика, без программы "на всех" и без компромиссов. Почему путешествия в одиночку становятся популярными, разбирался Zakon.kz.

Он не сбежал от людей, он просто выбрал себя. Его маршрут не лежит по тропинкам must-see и check-in, он идет туда, куда зовет внутренний компас. И если сегодня это шумный базар, а завтра – крыша с видом на реку и абсолютная тишина, так тому и быть.

Соло-путешествие – это когда ты не просто смотришь на мир, а вступаешь с ним в прямой, ничем не заглушенный диалог. Без посредников и суеты.

Такие поездки практикует многие годы кандидат филологических наук Турган Джунусов. Он уже побывал в Египте, Испании, Греции, Турции, Австрии и Чехии.

"Практически всю жизнь я путешествую один. Впервые поехал еще в советское время в Чехословакию, когда она еще не была разделена. Мы ездили группой, ни шага в сторону. Все строго по маршруту, за нами присматривали партийные товарищи. В памяти остался только визит на Альшанское кладбище, где похоронены советские солдаты. Увидеть город толком не удалось. Но я все же рискнул, выведал у экскурсовода, где что находится, и тайком сбежал. Побывал на Карловом мосту, съездил на одну остановку в пражском метро, заглянул в музей старинных часов. За это получил выговор и партийное собрание вместо отдыха. Тогда мне впервые захотелось увидеть все по-настоящему. Одному", – поделился воспоминаниями Турган Джунусов.

И вот спустя годы он снова поехал в Карловы Вары, оттуда в Прагу и Вену. В Вене экскурсовод не показался интересным, поэтому он пошел исследовать город самостоятельно.

"Увидел здание Венской оперы, зашел внутрь, прошелся по местам, которые давно хотел увидеть. Пока все ходили по магазинам, я просто гулял. В одиночку, но в полном согласии с собой. Именно так я и люблю путешествовать". Турган Джунусов

Фото: из личного архива Тургана Джунусова, коллаж: Zakon.kz

Без попутчика легче

Попутчик – это, конечно, хорошо, но иногда это и лишний багаж. Соло-туристы признаются: не надо подстраиваться, договариваться, ждать, объяснять. Можно спонтанно сменить маршрут, остаться на закате дольше, есть мороженое на завтрак или молчать весь вечер и не чувствовать себя странно.

"Все больше людей осознанно выбирают отдых в одиночестве, и причина этому, прежде всего, эмоциональная перезагруженность и выгорание. Такой вид отдыха присущ офисным работникам и многодетным родителям. Возможность побыть в тишине, наедине с собой, услышать свои потребности и не учитывать чужие интересы. Именно это и делает одиночные путешествия такими привлекательными", – объяснила психолог Альмира Токмагамбетова.

Этот выбор также может быть выражением внутренней зрелости, а скорее, рациональности. Люди, обладающие внутренней опорой, могут уехать без страха осуждения окружающих.

"В современном мире, переполненном информацией, когда на работе часто присутствует ощущение "адской кухни", соло-поездка становится настоящим глотком свободы". Психолог Альмира Токмагамбетова

Путешествие в одиночку – это не всегда про уединение, а порой и про неожиданные знакомства, когда мир вдруг открывается через встречу с совершенно незнакомым человеком. Когда ты на пути к своей цели, но жизнь подкидывает тебе другого путника, с которым легко разделить момент.

"Одинокое путешествие дает свободу выбора. Иногда просто хочется побыть одному, даже на море или во время пешей прогулки. Но в то же время, если захочется общения, всегда можно найти людей, с которыми легко найти общий язык. Вот, например, в Праге этим летом я встретил юношу. Мы как-то сразу нашли общий язык и пошли исследовать город вместе. Именно по тем местам, которые были интересны и ему, и мне. Это напомнило мне мою поездку в Чехословакию в 1987 году. Я тогда очень хотел увидеть отель-теплоход на Влтаве, недалеко от Карлового моста. Было здорово, ведь этот отель ассоциировался с тем временем, с теми воспоминаниями. После этого мы пошли на Карлов мост, а потом вернулись к Ратуше, послушали знаменитые часы с 12 апостолами и, конечно, попробовали чешское пиво. Это было настоящее наслаждение, простое, но искреннее", – рассказал Турган Джунусов.

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Это не побег, это выбор

Психологи говорят: в соло-поездке включаются внутренние механизмы восстановления. Мозгу нужно уединение, чтобы переварить впечатления, отпустить тревоги, нащупать, чего ты сам хочешь. Особенно в мире, где "вместе" часто стало просто нормой, но не всегда желанием.

"Путешествие в одиночку может стать формой самотерапии, если человек умеет оставаться наедине с собой. Все зависит от формата отдыха: для одних это самопознание, медитация, рефлексия; для других – активность, недоступная в обычной среде, новые знакомства и впечатления. Даже all inclusive с четким распорядком может быть желанным и безопасным, возможностью отключиться от необходимости принимать решения. Это взрослая позиция, когда человек берет на себя ответственность и заботится о себе без оглядки на чужие потребности. Часто от многодетных мам я слышу: "Хочу на необитаемый остров, просто тишины". Такой отдых – перезагрузка, признание права на одиночество и удовольствие от жизни здесь и сейчас. Это не про обслуживание и оценки, а про честный вопрос: "Как я могу позаботиться о себе?" – объяснила психолог Альмира Токмагамбетова.

Современный турист как диджей собственного отпуска. Он больше не выбирает между "поваляться на пляже" и "успеть все". Он миксует: сначала тишина, потом драйв, утро в гамаке, вечер в шумном мегаполисе. И туроператорам теперь приходится не просто продавать туры, а собирать их, как тщательно выстроенный плейлист: с правильной последовательностью, нужными акцентами и атмосферой.

"Все запросы примерно одного типа. Туристы любят миксовать пассивный отдых с активным. Например, популярный тур, который я ежедневно просчитываю, это о. Самуи плюс Пхукет/Бангкок. То есть на острове турист наслаждается абсолютным релаксом, а на Пхукете или в Бангкоке уже происходит весь активный отдых. Так же и по другим странам. Например, Вьетнам плюс Камбоджа или Шри-Ланка плюс Бали. Это самые популярные вариации туров на одного. Мы включаем в индивидуальный просчет все стандартные составляющие: проживание, перелет, страховку, трансфер и далее уже дополняем тур внутренним перелетом, индивидуальными трансферами, дополнительными услугами". Туроператор Элина Утяшева

Многие выбирают путешествия ради отдыха, смены обстановки или ярких фото в соцсетях. Но есть и другой мотив, глубоко личный, почти исследовательский. Это когда маршрут строится не от отеля к пляжу, а от идеи к мечте. Когда вместо сувенирных лавок – музей, вместо шопинга – руины древних цивилизаций. Одним из таких "исследователей" является Турган Джунусов:

"Я всегда мечтал путешествовать, увидеть своими глазами то, о чем читал в книгах и что видел на картинках. Пусть мне и не близок, например, Сальвадор Дали как художник, но его биография интересна, и я специально поехал в Испанию, чтобы посетить его музей. Самостоятельно, без экскурсии, так мне удобнее: есть путеводитель, переводчик, транспорт. Также было и в Барселоне. Я ушел с экскурсии и пошел смотреть то, что по-настоящему интересно мне". Турган Джунусов

Путешествия для преподавателя и кандидата филологических наук – это способ воплощать мечты и расширять кругозор. Одно дело – прочитать и совсем другое – побывать вживую.

"В Турции, например, я своими глазами увидел храм Артемиды Эфесской. Да, остался один столб, но все равно дух захватывает, когда представляешь, каким он был. Мы гуляли по развалинам Эфеса, я успел даже попасть на скрипичный концерт, впечатления невероятные. В Египте все отправились по магазинам, а я остался в музее. Мне всегда интересны история, культура, быт людей, а не торговые лавки. Путешествия для меня – это про узнавание мира, не про шопинг", – рассказывает Турган Джунусов.

Фото: из личного архива Тургана Джунусова, коллаж: Zakon.kz

Пока одни составляют списки покупок для дьюти-фри, другие планируют маршруты по местам, о которых мечтали с детства. Их не интересует "где вкуснее кофе", их волнует, где стоял храм, куда ступала история и что можно почувствовать, если просто немного свернуть с привычной тропы. Вот как это бывает.

Очень многие все равно боятся ехать одни. Оправдываясь тем, что "это странно", "все будут смотреть", "вдруг станет одиноко". Почему такие страхи возникают и как их преодолеть, объяснила психолог Альмира Токмагамбетова.

Психолог рекомендует задавать себе вопросы: Что самого страшного случится, если я поеду один?

Что вы чувствуете, когда представляете себе путешествие в одиночку?

Что изменится, если вы позволите себе поехать одному?

"Отпуск в одиночку помогает избавиться от тревог и найти внутренний покой, но только если это не попытка убежать от самого себя. Ведь, куда бы мы ни отправились, от своей души и мыслей не скрыться". Психолог Альмира Токмагамбетова

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Мир подстроился

Туристическая индустрия быстро подхватывает волну: появляются туры и ретриты специально "для себя", в сервисах бронирования появился фильтр: "путешествую один".

"Последние два сезона все больше запросов на одного туриста. В основном бронирования либо на двоих, либо на одного. Семьи в основном летают в Турцию/Египет, но Юго-Восточная Азия – это самое главное направление для туров на одного. И в большинстве случаев это не просто стандартный тур в один отель. Больше бронирований на индивидуальные комбинированные туры, которые включают в себя несколько городов одного направления либо сразу несколько стран", – рассказала туроператор Элина Утяшева.

Путешествовать в одиночку – значит, выбирать собственный ритм: просыпаться без чужих планов, есть там, где действительно хочется, идти не туда, куда "надо", а туда, где отзывается. Это свобода без оглядки.

И если вы вдруг увидите человека в зале вылета с легкой походкой, тихой улыбкой и книгой вместо телефона, не сомневайтесь, он летит к себе. И он счастлив.