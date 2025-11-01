Когда правовая помощь рядом: итоги акции "Народный юрист" в Кокшетау

В Кокшетау прошла акция "Народный юрист", где жители получили ответы на самые острые вопросы, а правовая помощь оказалась рядом, в живом разговоре и с человеческим участием, сообщает Zakon.kz.

Один из торговых центров в Кокшетау на день стал не только привычным местом для покупок, а еще и импровизированным штабом гражданских вопросов и человеческих судеб. Там, где обычно звучат мелодии и объявления о скидках, на этот раз слышались юридические термины, слова благодарности и даже вздохи облегчения.

Акция "Народный юрист" – прошла одновременно во всех районах Акмолинской области, охватив 27 площадок. В Кокшетау локацию выбрали не случайно, именно в торговых центрах можно встретить людей самых разных возрастов и социального положения – от студентов до пенсионеров, от предпринимателей до многодетных матерей.

"Мы сознательно выбрали место, где больше всего людей. Цель акции – не просто дать консультации, а сделать закон ближе к человеку. Мы хотим показать, что государство готово слышать, что любой житель может подойти без записи, без бюрократии, и получить помощь по тому, что его беспокоит. Ведь вопросы у людей разные: от жилья и земли до социальных и трудовых споров. Здесь, на месте, мы стараемся решать то, что можем, а если нужно – берем вопрос на контроль. Это и есть реализация концепции слышащего государства", – объяснил прокурор Акмолинской области Руфат Куттуков.

Акция уже давно переросла рамки разового проекта – за девять лет она стала частью общественной культуры правовой открытости. Впервые "Народный юрист" прошел в 2016 году и сегодня акция обрела новый масштаб и глубину. Представители закона приходят туда, где их помощь нужна здесь и сейчас.

Организаторами акции выступили Генеральная прокуратура РК, Министерство юстиции, СИ Zakon.kz, ИС PRG., СИ Prosud.kz, органы государственной власти, лучшие юристы и адвокаты Казахстана.

На площадке собрались не просто дежурные специалисты, а представители руководящего состава ключевых госорганов региона. В зале можно было увидеть руководителей управлений акиматов, прокуроров, полицейских – тех, кто ежедневно принимает решения, от которых напрямую зависит жизнь людей.

Акмолинцы задавали вопросы – сложные, многолетние, порой отчаянные, а напротив сидели те, кто действительно мог помочь, кто обладал полномочиями не только советовать, но и действовать.

"Я работаю управляющей в магазине и у меня случилась неприятная история: уволенный сотрудник унес все электронные ключи от сигнализации, пожарной и систем безопасности. Просто перестал выходить на связь, забрал все и ушел. Представляете, я сплю и думаю – а если что случится? У нас товар почти на пятьдесят миллионов. Я чувствовала себя беспомощной", – рассказала жительница областного центра Ирина Фомина.

Женщина призналась, что шла на акцию без особых ожиданий:

"Честно – думала, отмахнутся. А оказалось, все наоборот. Меня выслушали внимательно, не перебивали, даже воду предложили, потому что я разнервничалась. Юрист все разложил по пунктам, объяснил, что делать дальше. Не сухо, не по-канцелярски, а по-человечески. Он сказал: "Не переживайте, это решаемо, мы вам поможем". И знаете, я впервые за эти дни почувствовала спокойствие. Попросила у него визитку, потому что он действительно помог, и я планирую дальше с этим адвокатом работать. Прямо чувствуется, что человек пришел помочь. Я не из робких, но последние дни были тяжелые, бессонные ночи, давление. А теперь я спокойна".

В нескольких метрах от нее уже другая история. Марал Каркенова ждала своей очереди, держа в руках толстую папку с документами.

"Я считаю, что на моей улице перевернулся грузовик сахара! Одиннадцать лет я хожу по инстанциям. Одиннадцать лет никто не может решить мой вопрос. Писала письма, ездила, объясняла, приносила справки – и все без результата. Меня принял прокурор области лично. И вы знаете, я увидела в нем не чиновника, а человека. Он внимательно выслушал, задал уточняющие вопросы, сказал, что возьмет мое дело на контроль", – поделилась женщина.

"Вот ради таких реакций мы и проводим акцию. Все обращения, которые требуют проверки, будут зафиксированы, и по ним люди получат письменные ответы. Но уже сейчас, здесь, на месте, мы решаем десятки ситуаций". Руфат Куттуков, прокурор Акмолинской области

Действительно, на протяжении вечера в зале кипела работа. Один мужчина показывал адвокату распечатки переписки с работодателем, девушка спрашивала, как взыскать алименты, пожилой фермер интересовался земельными актами. Кто-то получил ответ сразу, кто-то записывал телефоны и советы.

Даже по истечении полутора часов беспрерывных консультаций поток посетителей не иссякал. К слову, подобный ажиотаж наблюдался не только в областном центре.

"Сегодня акция проходит не только в Кокшетау – площадки открыты во всех районах области. Мы охватываем сельские территории, чтобы помощь была доступна не только в центре", – рассказали организаторы.

Особый акцент акции сделан на продвижение в обществе идеологии "Закон и Порядок" для повышения правовой культуры, доверия к государственным институтам и формирования нетерпимости к правонарушениям и коррупции.



