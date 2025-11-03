"Бизнес сердцем": как 19-летний астанчанин помогает слабослышащим поверить в себя

В 19 лет Нуржан Кожеков из Астаны управляет клининговой компанией, где работают исключительно слабослышащие женщины. Для него это не просто бизнес, а способ изменить отношение общества и вернуть людям уверенность в себе. С молодым бизнесменом познакомился корреспондент Zakon.kz.

Первоначально юноша пробовал зарабатывать на аренде роботов для мойки окон. Но новая технология приносила маленький доход. Тогда мама предложила: "Попробуй клининг". Так всe и завертелось.

Первый месяц был трудным: заказов было мало, а клиенты оставались недовольными. И тогда мама вновь подсказала идею, которая всe изменила: нанимать слабослышащих сотрудников. С того момента за полтора месяца Нуржан не получил ни одного плохого отзыва.

"Я понял, что слабослышащим нужна хорошая работа, и это реально сможет помочь им. Каждый бизнесмен ищет возможность отличиться, делать то, чего не делает никто. А мамина идея объединила мои мысли и дала сильный толчок", – говорит юноша.

Фото: из личного архива Нуржана Кожекова

Нуржан Кожеков вырос в семье слабослышащих родителей и хорошо знает, как непросто таким людям найти работу и быть понятыми другими. Это научило его видеть в людях возможности, а не ограничения.

"Моя мама – пример силы. В 20 лет, будучи слабослышащей, она вела бизнес. Ездила в Россию, Алматы, работала на базаре. Торговала в углу, где почти нет людей, и всe равно делала больше выручки, чем те, кто стоял в центре. Это меня очень вдохновило. Я научился упорству: идти до конца. Если человек с нарушением слуха смог добиться многого, значит, и я должен работать не меньше", – отметил молодой бизнесмен.

Нуржан говорит, что в сфере клининга большая конкуренция. Ведь рынок большой, выделиться сложно. Но они смогли. Компания растет, Нуржан знает, какие материалы и химию использовать, как работать качественно.

"Конкурируем честно – компетенцией, соотношением цена – качество. Я люблю конкуренцию, она даeт импульс развиваться. Мы привлекаем клиентов подходом. Люди хотят результат, и мы его даeм. У нас честный сервис, и клиенты рекомендуют нас дальше. А я стараюсь быть частью коллектива. Важно, чтобы руководитель компании был рядом, а не командовал издалека". Нуржан Кожеков

Нуржан владеет языком жестов и общается с командой без сурдопереводчиков. Работники получают оплату сразу после уборки. Им выдают форму, создают комфортные условия. Вакансии заполняются через сообщества слабослышащих, где мама Нуржана помогает искать новых кандидатов. Некоторые даже увольняются со своих работ, чтобы прийти к Нуржану. Но иногда он не может взять всех сразу: пока не хватает заказов.

"Мы, слышащие, можем наслаждаться музыкой, разговорами, обычными звуками вокруг. А у них нет такой возможности, к тому же у них маленькие зарплаты, на улице их рассматривают, оглядываются на них. А когда ты помогаешь, то испытываешь сильные чувства. Есть господдержка: гранты в 1,5 млн тенге. Но проблема в том, что слабослышащих не везде могут принять из-за общения. А клининг такая сфера, где они могут спокойно зарабатывать. Клиенты рады их хорошей работе. Каждый день мы получаем благодарности", – делится юноша.

Фото: из личного архива Нуржана Кожекова

Предвзятого отношения со стороны заказчиков, по словам Нуржана, никогда не было. Если кто-то вдруг начнет проявлять неуважение к его команде, молодой человек откажется от клиента. Он уверен, что в таком случае лучше потерять заказ, чем терпеть.

"Нужно менять восприятие общества. Слабослышащие такие же, как все остальные. Многие думают, что они не справятся, но часто они работают даже лучше, чем слышащие. Нужно уважать людей и ставить себя на их место. Родители всегда поддерживали меня. Они гордятся тем, что о нас говорят в соцсетях. Это очень поддерживает". Нуржан Кожеков

Сейчас команда растeт, заказы прибавляются, и Нуржан планирует выходить в другие города. Он мечтает и дальше развиваться в бизнесе, чтобы создавать проекты, которые меняют жизни людей.