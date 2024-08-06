За сколько можно снять бюджетную квартиру в Алматы, Астане и Шымкенте

Во всех городах Казахстана поднялись цены на арендное жилье. Самый большой рост – в Астане, Алматы, Шымкенте, Конаеве и Актау. Только за один месяц стоимость съемных квартир в этих городах поднялась на 5-7%, сообщает Zakon.kz.

Ранее мы сообщали, что каждый год в августе начинается период активной спекуляции и раскрутки цен. Так всегда происходит в последний месяц лета, когда владельцы съемных квартир готовятся к наплыву студентов.

Практически на всех агрегаторах по недвижимости цены на бюджетные квартиры в Астане одинаковы – от 110 до 160 тыс. тенге в месяц в зависимости от расположения.

Как рассказала хозяйка риелторской фирмы Фатима Исаева, еще в июне в Астане можно было снять однокомнатную квартиру меньше чем за 100 тыс. тенге. Сейчас это проблематично. Студентам можно снять недорогое жилье в отдаленном районе ближе к Карагандинской трассе, но тогда нужно иметь машину, чтобы добираться до института.

Квартира в Астане. Фото: сайт по недвижимости

В Алматы разброс цен пошире. Если очень постараться, то можно найти жилье недалеко от центра за 160-170 тыс. тенге, продолжает Фатима Исаева. Однако есть оговорка.

"Если вам попалось недорогое жилье в Алматы, снимать его надо немедленно. Еще неделя – и цены взлетят очень высоко".

Сегодня же однокомнатную квартиру в Алматы можно еще арендовать от 180 тыс. тенге в Алмалинском или Бостандыкском районах. Можно найти жилье и за 120 тыс. в месяц, но оно будет на окраине, и дорога от дома до вуза и обратно займет несколько часов.

Традиционно недорогие квартиры в Алматы расположены в Наурызбайском, Алатауском и Турксибском районах. Самые дорогие – в Бостандыкском, Медеуском и Алмалинском районах.

Квартира в Алматы. Фото: сайт по недвижимости

Что касается Шымкента, то жилье в этом городе намного дешевле, чем в Алматы или в Астане. Так, квартиру на одном из центральных проспектов – Тауке хана можно снять за 70 тыс. тенге. Правда, без мебели.

Квартира в Шымкенте. Фото: сайт по недвижимости

Еще дешевле можно арендовать жилье в Аль-Фарабийском районе рядом с парком им. Абая – "двушка" в панельном доме обойдется в 60 тыс. тенге. Наконец, меблированная двухкомнатная квартира на улице Аимбергенова будет стоить 150 тыс. тенге. Если на двоих – выйдет недорого.

Ранее мы рассказали, как правильно снять квартиру и не стать жертвой мошенников.