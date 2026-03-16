Отдых под вопросом? Что предлагают туроператоры на фоне ситуации на Ближнем Востоке

Затяжной конфликт, перешедший в стадию эскалации, не мог не сказаться на туристическом бизнесе в общем и любителях путешествий в частности. Тем не менее сфера изыскивает способы существовать в сложной геополитической обстановке. Какова ситуация на данный момент – в материале Zakon.kz.

Что произошло – тезисно

○ Положение обострилось в конце февраля 2026 года, когда США и Израиль начали наносить удары по Ирану.

○ Казахстанские авиаперевозчики стали в срочном порядке отменять рейсы на Ближний Восток, а власти установили запрет на полеты над этими территориями.

○ В начале марта стало известно: более 4 тыс. соотечественников оказались в рискованном положении – в районе Персидского залива.

○ В этой связи республика взялась за срочную эвакуацию.

○ С задачей справились к 14 марта – в общей сложности на Родину возвратили 10 275 человек.

○ О погибших и пострадавших казахстанцах не сообщалось.

○ МИД закономерно перечислил страны, которые не рекомендуется посещать. Среди них: Бахрейн, Египет, Израиль, Йемен, Иордания, Ирак, Иран, Катар, Саудовская Аравия, Кувейт, Ливан, ОАЭ, Оман и Сирия.

Отразилось ли все вышеизложенное на жажде повидать мир? Безусловно. Однако изничтожить ее не сумело.

"Сейчас туристическая отрасль действительно внимательно следит за ситуацией на Ближнем Востоке. Конфликт, начавшийся в конце февраля 2026 года, повлиял прежде всего на авиацию и восприятие безопасности у туристов, поэтому изменения на рынке есть, но они не критические – индустрия продолжает работать", – заверила директор туристического агентства Назерке Әлібекқызы.

По ее словам, в первые недели политического обострения наблюдалось замедление раннего бронирования в направлениях Персидского залива. Некоторые туристы и вовсе предпочли взять паузу и подождать до лучших времен.

Тем, кому уже не посчастливилось взять путевки в Катар, Бахрейн или Оман в максимально неподходящий момент, вылеты попросту отменили – без штрафов, как утверждает Әлібекқызы. Более того, многих удалось оперативно "переориентировать" на другие направления.

Куда лететь

Конкретизируем. Наиболее популярная альтернатива небезопасному сейчас Ближнему Востоку – Юго-Восточная Азия. Такие маршруты, как Таиланд, Вьетнам и Бали, были в почете у нашего человека еще до эскалации, теперь – подавно. С небольшим отставанием, но все же в топе находятся некоторые страны Европы и Центральной Азии.

Вместе с тем турагент предупредила: горящие туры на лето не планируются, поэтому следует "оформляться" заранее – так дешевле, выгоднее и спокойнее.

Принятые меры

Как рассказала Назерке Әлібекқызы, туроператоры сейчас активно работают над безопасностью клиентов. В частности:

предусматривают гибкую перебронь туров без штрафов;

изменяют маршруты авиаперелетов;

оперативно информируют туристов;

помогают при переносе или отмене поездки.

Впрочем, им и не привыкать. Туристическая индустрия уже не раз проходила через подобные кризисы и обычно достаточно быстро восстанавливается. Даже сейчас можно увидеть не остановку, а скорее, перераспределение потоков: люди продолжают путешествовать, просто выбирают более спокойные направления, подытожила спикер.