#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
491.29
562.92
6.1
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
491.29
562.92
6.1
Статьи

Отдых под вопросом? Что предлагают туроператоры на фоне ситуации на Ближнем Востоке

Путешествия, туризм, курорты, конфликт на Ближнем Востоке , фото - Новости Zakon.kz от 16.03.2026 16:04
Затяжной конфликт, перешедший в стадию эскалации, не мог не сказаться на туристическом бизнесе в общем и любителях путешествий в частности. Тем не менее сфера изыскивает способы существовать в сложной геополитической обстановке. Какова ситуация на данный момент – в материале Zakon.kz.

Что произошло – тезисно

○ Положение обострилось в конце февраля 2026 года, когда США и Израиль начали наносить удары по Ирану.

○ Казахстанские авиаперевозчики стали в срочном порядке отменять рейсы на Ближний Восток, а власти установили запрет на полеты над этими территориями.

○ В начале марта стало известно: более 4 тыс. соотечественников оказались в рискованном положении – в районе Персидского залива.

○ В этой связи республика взялась за срочную эвакуацию.

○ С задачей справились к 14 марта – в общей сложности на Родину возвратили 10 275 человек.

○ О погибших и пострадавших казахстанцах не сообщалось.

○ МИД закономерно перечислил страны, которые не рекомендуется посещать. Среди них: Бахрейн, Египет, Израиль, Йемен, Иордания, Ирак, Иран, Катар, Саудовская Аравия, Кувейт, Ливан, ОАЭ, Оман и Сирия.

Отразилось ли все вышеизложенное на жажде повидать мир? Безусловно. Однако изничтожить ее не сумело.

"Сейчас туристическая отрасль действительно внимательно следит за ситуацией на Ближнем Востоке. Конфликт, начавшийся в конце февраля 2026 года, повлиял прежде всего на авиацию и восприятие безопасности у туристов, поэтому изменения на рынке есть, но они не критические – индустрия продолжает работать", – заверила директор туристического агентства Назерке Әлібекқызы.

По ее словам, в первые недели политического обострения наблюдалось замедление раннего бронирования в направлениях Персидского залива. Некоторые туристы и вовсе предпочли взять паузу и подождать до лучших времен.

Тем, кому уже не посчастливилось взять путевки в Катар, Бахрейн или Оман в максимально неподходящий момент, вылеты попросту отменили – без штрафов, как утверждает Әлібекқызы. Более того, многих удалось оперативно "переориентировать" на другие направления.

Где сейчас казахстанцам можно безопасно отдохнуть, рассказал глава МИД

Куда лететь

Конкретизируем. Наиболее популярная альтернатива небезопасному сейчас Ближнему Востоку – Юго-Восточная Азия. Такие маршруты, как Таиланд, Вьетнам и Бали, были в почете у нашего человека еще до эскалации, теперь – подавно. С небольшим отставанием, но все же в топе находятся некоторые страны Европы и Центральной Азии.

Вместе с тем турагент предупредила: горящие туры на лето не планируются, поэтому следует "оформляться" заранее – так дешевле, выгоднее и спокойнее.

Принятые меры

Как рассказала Назерке Әлібекқызы, туроператоры сейчас активно работают над безопасностью клиентов. В частности:

  • предусматривают гибкую перебронь туров без штрафов;
  • изменяют маршруты авиаперелетов;
  • оперативно информируют туристов;
  • помогают при переносе или отмене поездки.

Впрочем, им и не привыкать. Туристическая индустрия уже не раз проходила через подобные кризисы и обычно достаточно быстро восстанавливается. Даже сейчас можно увидеть не остановку, а скорее, перераспределение потоков: люди продолжают путешествовать, просто выбирают более спокойные направления, подытожила спикер.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: