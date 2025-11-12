Зима в сердце, на душе вьюга: модные тренды холодного сезона

По куртке, как шутят в Сети, можно считать человека с первого взгляда. Тут и характер, и настроение, и даже отношение к жизни. Корреспондент Zakon.kz узнал у экспертов, как этой зимой остаться в тепле и при этом не раствориться в сером потоке пуховиков.

Мода этой зимы позволяет экспериментировать, смело миксовать фактуры, играть с аксессуарами и создавать образы, которые отражают личность. Холод больше не оправдание серости, напротив, это повод заявить о себе. Даже в мороз можно быть заметным, уверенным и настоящим.

Итак, что диктуют нам улицы, показы и настроение мегаполиса?

Коричневый – новый базовый

Коричневый в 2025 году стал тем самым спокойным героем, который внезапно украл все внимание. Он теперь везде: пальто, сапоги, сумки, куртки и даже аксессуары. Данный факт нам подтвердила и дизайнер Аида Кауменова.

"Самый актуальный базовый цвет этой зимы – коричневый и все его оттенки. Все, что красиво с ним сочетается, автоматически становится модным. Сейчас есть такое выражение: "коричневый – это новый черный", то есть новый базовый цвет сезона. И это отлично видно на улицах: если раньше большинство носило черное, то сейчас основной тон – коричневый", – говорит эксперт.

Но что станет трендом в 2026 году, пока не ясно. Каждый декабрь мир замирает в ожидании, какой цвет станет главным голосом нового года. Для дизайнеров и стилистов это прогноз эмоций людей. Pantone Color of the Year ежегодно задает тон всему – от подиумов до стен в гостиной. За три года мода пережила настоящие цветовые качели. В 2023-м сцену взорвал дерзкий красно-розовый Viva Magenta, а 2024-й прошел под знаком нежного Peach Fuzz-персикового тепла и близости. 2025 прошел под оттенком Mocha Mousse, который Pantone называет "согревающим тоном, пропитанным богатством".

Пуховики против оверсайз пальто

"Пуховики уступают место более элегантным решениям. На подиумах оверсайз-пальто с архитектурными плечами, выполненные из плотной шерсти или с воротником из эко-меха. Такое пальто абсолютный must-have сезона", – рассказывает нам стилист Руслан Еримов.

Пальто сбросило образ офисной униформы и зажило новой жизнью: свободной, уличной, живой. Сегодня его носят с массивными шарфами, кроссовками и капюшонами, создавая образы на грани между комфортом и авангардом в каждом движении.

Тем не менее классика остается вне времени. Строгое пальто в паре с аккуратным шарфом, кожаными перчатками и туфлями все еще выглядит элегантно и сдержанно. Она не спорит с модой, классика существует параллельно.

Экошубы – реальность, но не хит

Экошубы обрели собственный стиль: мягкий, фактурный, немного ироничный. Объемные, пастельные, шоколадные, в оттенках топленого молока или карамели, они стали частью городской моды, уюта и комфорта, но насколько они популярны, разъяснил нам стилист.

"Популярны – да. Тренд-драйвер – скорее нет. Рост связан с ценой и качеством нового экомеха, а в модной повестке сильнее именно меховые отделки или тримы и мех как акцент, а не тотальный "йети" образ ". Руслан Еримов

Многослойность: хаос с умом

Многослойность не сдает позиций, а наоборот, превращается в искусство. Каждый слой – это интонация и пауза в монологе с самим собой и штрих к портрету.

Современные образы больше не стремятся к идеальной симметрии, они живут в динамике. Здесь нет строгих правил, зато есть свобода эксперимента.

"Этой зимой верхняя одежда оверсайз особенно удобна, она позволяет свободно комбинировать слои. Например, оверсайз-жакет можно надеть под пальто или пуховик, не ограничивая движения и не жертвуя комфортом. Современный ритм жизни диктует свои правила: кто-то выбирает свободные силуэты, другие – приталенные свитера и рубашки, поверх которых накидывают пальто или пуховик", – говорит дизайнер Аида Кауменова.

Многослойность – это глубина образа. Она объединяет несовместимое: шерсть и шелк, кожу и трикотаж, спорт и классику, помогает человеку оставаться в тепле и в моде.

Буйство красок: да или нет?

В моде сейчас баланс между формой и цветом: спокойные силуэты и мягкие оттенки сочетаются с одной заметной деталью, которая сразу привлекает взгляд. Нейтральные цвета задают основу образа, создавая ощущение элегантной сдержанности, но именно яркая деталь оживляет весь look. Как говорится, смотря какой fabric, смотря сколько details.

"И нейтральные, и яркие цвета сейчас одинаково в тренде, все зависит от возраста и личных предпочтений. Важно, что если хочется выделиться, можно добавлять яркие аксессуары и акценты к базовым цветам, получается очень эффектно. Одежда, на мой взгляд, отражает внутреннее состояние человека". Аида Кауменова

Такой подход позволяет играть со стилем без перегрузки: базовые нейтральные тона создают гармонию, а яркий акцент добавляет индивидуальности, смелости и настроения.

Ткани сезона

Ткани этой зимы играют ключевую роль в формировании образа и ощущении комфорта. В моде натуральные и приятные на ощупь материалы, которые создают тепло и уют, а также позволяют одежде держать форму и выглядеть аккуратно.

"Зима 2025 – это сезон тактильных тканей: эко-мех, плюш, ворс, велюр, замша. Комбинации гладких и ворсистых поверхностей в одном тоне, фактура становится главным выразительным инструментом. Меховые детали на воротниках, сапогах и сумках – акцент, который добавляет статусности", – отмечает стилист Руслан Еримов.

Мода, как и жизнь, любит возвращаться к своим истокам. Тренды перемешиваются, детали слегка видоизменяются, а привычные силуэты обретают новое дыхание.

"Мода меняется по спирали, поэтому резких скачков нет, в целом многое осталось таким же, как в прошлом году. Но детали эволюционируют: широкие брюки стали еще шире, острые носы у обуви еще острее, а каблуки немного уменьшились. Раньше все переходили на кроссовки, а сейчас снова возвращаются к классическим моделям, потому что они красиво сочетаются с современными луками", – резюмирует дизайнер Аида Кауменова.

Итак, зима 2025-2026 – время, когда мода играет с контрастами и балансами. Важно помнить, что стиль – умение выражать себя, экспериментировать и чувствовать комфорт. Носите, комбинируйте и удивляйте.