Семейные истории: как 17-летний школьник из Астаны превратил воспоминания в бизнес

Баймырза Таукен умеет превращать простые идеи в живые истории. Его коробки воспоминаний для малышей заставляют плакать и улыбаться. Все началось с любви к младшему брату и желания сделать память красивой. С юным предпринимателем познакомилась корреспондент Zakon.kz.

Баймырзе Таукену 17 лет, он учится в 12-м классе одной из столичных школ. Юный предприниматель уже успел открыть два проекта: BabyCo – коробки воспоминаний для малышей, и Brojectum – бизнес-соревнования для школьников. Он родом из Семея, вырос в большой семье: четверо братьев и одна сестра, и именно младший брат Ракым стал отправной точкой его предпринимательского пути.

Мысль о детских коробках воспоминаний пришла из простой семейной сцены: Баймырза наблюдал, как мама складывает вещи годовалого Ракыма – пинетки, бирку из роддома – в старую жестяную коробку.

"Она делала это с любовью, но коробка выглядела ужасно. В тот момент будто что-то щелкнуло. Я посмотрел и подумал: "Почему память о человеке должна храниться в какой-то железяке?". Так родилась концепция коробок, которые не просто хранят вещи, а вызывают эмоции. Коробка должна быть красивой, продуманной, чтобы каждый, кто открывает ее, почувствовал тепло и заботу", – вспоминает школьник.

Фото из личного архива Баймырзы Таукена

Сначала это была просто идея. Но когда Баймырза начал делиться ею с друзьями, люди спрашивали: "Можно заказать?"

"Я помню, как сидел ночью с телефоном, и думал о том, что вроде ничего еще нет, а людям уже интересно. Тогда я впервые понял: это не просто семейный проект – это может стать настоящим делом", – говорит Баймырза.

Но путь предпринимателя оказался не из легких. Первая партия коробок оказалась бракованной. Юноша вспоминает, что ему стало обидно, ему показалось, что весь мир против него. Баймырзе хотелось сдаться, но он посмотрел на брата и подумал, что если сейчас он сдастся, то больше никогда ничего не сможет довести до конца.

С тех пор Баймырза усвоил главное правило бизнеса: успех – это не когда все идет по плану, а когда не сдаешься, даже если ничего не идет.

"Мой старший брат занимается логистикой, а я маркетингом и клиентами. Он спокойный и расчетливый, я же импульсивный, – могу загореться идеей в три часа ночи. Иногда спорим, но цель у нас одна: если решение помогает проекту, то все остальное не важно", – объясняет школьник.

Фото из личного архива Баймырзы Таукена

Баймырза следит за каждой деталью коробки: как она открывается, какой звук у магнита, как шуршит пленка, как выглядит наклейка с именем.

"Когда человек получает заказ, я хочу, чтобы он почувствовал: это сделано с душой", – говорит он.

Баймырзе особенно запомнилось сообщение одной клиентки: "Ваш подарок был единственным, из-за которого плакала вся семья".

"Я сидел и читал это сообщение и реально почувствовал мурашки, – вспоминает он. – Тогда я понял: это не бизнес. Это эмоция, тепло, память".

Повторные заказы стали подтверждением того, что идея живет своей жизнью. Отзыв другой клиентки запомнился юноше надолго: "Благодаря вашей коробке я сохранила историю первого года жизни сына". Коротко, просто, но именно эти слова заставили Баймырзу улыбнуться. Он понял, что сделал нечто большее, чем просто продукт.

Школьник признается, что совмещать учебу и предпринимательство непросто. Утром – школа, после уроков – ответы клиентам, сборка коробок, съемка и монтаж видео. Иногда до полуночи. А вечером в расписании юноши присутствует обязательно спорт, без которого можно выгореть. Бывает, он устает, но кто-то пишет отзыв, и энергия снова "включается".

Юный бизнесмен не собирается останавливается на детских коробках. В его планах создать боксы воспоминаний для выпускников и молодоженов, а также развитие бизнеса в Китае, где Баймырза хочет научиться масштабировать производство – от идеи до логистики и упаковки.

И главное достижение для него – не выручка в 300 000 тенге за первые три месяца, а осознание, что они реально сделали то, что нужно людям. Сейчас Баймырза с братом зарабатывают в среднем 100 000 тенге в месяц. Но юные предприниматели пока не гонятся за цифрами, для них сейчас главное – качество.

Своим главным мотиватором Баймырза называет семью. Родители очень гордятся сыном. Школа, в которой учится юноша, всячески поддерживает своего талантливого ученика, а учителя иногда шутят, называя его бизнес-учеником. Друзья Баймырзы также помогают идеями и съемками.

Фото из личного архива Баймырзы Таукена

Это не первая бизнес-идея школьника. В 2025 году он с командой участвовал в турнире High School StartUp League в Индии, где ребята заняли третье место из 300 команд. Они представляли идею безопасного такси для женщин в Казахстане. Призовой фонд составил 2 000 долларов.