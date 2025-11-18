Сила не в бицепсах: атыраусец с ДЦП удивляет соцсети спортивным телосложением

Нам порой кажется, что мы чего-то не можем, пока не попробуем. Ограничения только в голове – доказал 25-летний житель Атырауской области, который, несмотря на сложный диагноз, добился потрясающих результатов. Zakon.kz предлагает вдохновиться историей парня, влюбленного в спорт.

О необычном подопечном рассказал 31-летний Ерлан Шакишов. Он живет в поселке Жана Каратон Жылыойского района, является чемпионом Казахстана и Азии по грэпплингу, работает тренером на центральном стадионе в городе Кульсары.

"С Орынбасаром мы живем в одном ауле. Его родной брат – мой друг и одноклассник. У Орынбасара диагноз ДЦП, он имеет инвалидность второй группы. Ему 25 лет, живет с родителями и братом. Он окончил колледж. Сейчас дома, хочет вести соцсети, разрушить стереотипы и мотивировать людей". Ерлан Шакишов

Удивлять и восхищать аудиторию у Орынбасара Нургалиева и правда получается. Ведь, несмотря на сложный диагноз, ему удалось самостоятельно в домашних условиях прокачать спортивное телосложение. Все благодаря родному брату, который не оставил его наедине с болезнью и дал понять: всего можно достичь – главное – желание.

"Орынбасар был слабеньким, худощавым, немного ленивым. С 2019 года он стал равняться на брата Жаната и приступил к тренировкам. У них дома есть уголок с инвентарем, и вот уже на протяжении шести лет парень активно занимается спортом. Все это время он был самоучкой, но 67 дней назад я запустил челлендж тренировок по утрам, и в октябре к нему присоединился Орынбасар". Ерлан Шакишов

В настоящее время Ерлан Шакишов тренирует своего подопечного два раза в день. Он признается, что никогда еще не встречал таких сильных духом людей.

"Сейчас мы по утрам занимаемся на улице, а по вечерам в тренажерном зале. Конечно, с таким диагнозом нелегко тренироваться. Однако у Орынбасара большая любовь к спорту, ярое стремление, чтобы достичь цели, он прикладывает много усилий. Может выполнить любое задание: бег, подтягивание на турнике, отжимание на брусьях, борьба. И его физические данные подтверждают, что терпение и труд все перетрут". Ерлан Шакишов

Орынбасар Нургалиев мечтает быть здоровым, стать чемпионом мира по парагрэпплингу, а также купить родителям большой дом.

"Ограничения только в вашей голове, человек способен на большее, чем ему дано. Настоящая сила не в бицепсе, а в упорстве и старании", – говорит Орынбасар Нургалиев.

Молодой спортсмен советует делать небольшой шаг вперед каждый день и выходить за рамки своих возможностей. Спорт укрепляет не только тело, но и дух. И если начать сегодня, то хорошие результаты не заставят вас долго ждать.