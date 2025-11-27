Сигналы тревоги: что показывают цифры ДТП по Казахстану в 2025 году

Дороги являются нервной системой страны. По ним, как по артериям, движутся рутина, ежедневные заботы, экономика, и, к сожалению, на дорогах нередко обрываются жизни. Zakon.kz изучил статистику за 2025 год в стране по данной теме.

Наверное, почти каждый автомобилист хоть раз оказывался в той самой неловкой ситуации, когда сердце уходит в пятки, а мир на секунду замирает. И в такие моменты главное, чтобы эта пауза закончилась облегченным выдохом, а не трагедией.

Пейзаж дорог: что происходит сегодня

Если спросить любого казахстанца, с чем у него ассоциируется путь на работу или поездка по областям, почти наверняка в ответе прозвучит слово "непредсказуемо". Причин целый набор. От превышения скорости и несоблюдения дистанции до длинных трасс между городами, на которых водители теряют внимание, полагаясь на привычку и банку энергетика в руке.

По данным портала органов правовой статистики и специальных учетов за 2025 год, по состоянию на 23 ноября в Казахстане зарегистрировано 31 428 ДТП, из них 1 588 со смертельным исходом.

Больше всего дорожно-транспортных происшествий за этот год произошло:

в Алматы – 6 782 аварии,

в Алматинской области – 3 180 аварий,

в Астане – 1 821 авария.

Городские пробки тоже вносят свой вклад в статистику, когда движение превращается в череду коротких рывков, нервы становятся хрупкими, а ошибки более вероятными. В такие моменты даже самые опытные и эмоционально устойчивые водители становятся чуть более раздражительными, нервы натягиваются как канаты, и любая мелкая оплошность превращается во вполне реальный риск.

Лидерами по ДТП со смертельным исходом в 2025 году являются:

Туркестанская область – 19,2% (211 аварий),

Карагандинская область – 10,6% (98 аварий),

Область Жетысу – 9,24% (93 аварии).

Статистика аварийности регулярно всплывает в новостях, отчетах и официальных сводках. Выглядит все красиво: аккуратные столбцы, диаграммы и цифры. Но за всей этой сухой арифметикой скрыто то, что не помещается ни в один график, – человеческие жизни. Кто-то торопился на важное совещание, другой спешил домой, где ждала семья. У кого-то в машине плакал больной ребенок. У каждого своя причина, но итог один: аварии происходят. И если в этих столкновениях обрываются жизни, никакая спешка и никакие объяснения не могут это оправдать.

"Около 90% ДТП совершается по вине водителей вследствие низкой транспортной дисциплины. Ежегодно органами полиции пресекается порядка 13 млн нарушений ПДД", – сообщили нам в пресс-службе МВД РК.

В 2025 году выявлено:

на 20% больше нарушений, потенциально ведущих к тяжким ДТП;

на 20% больше случаев выездов на полосу встречного движения;

задержано 19 тыс. водителей в состоянии опьянения.

"Для стабилизации ситуации на дорогах и снижения количества ДТП в стране задействован целый комплекс мер: расширены маршруты патрулирования, проводятся целевые рейды вроде "Безопасной дороги" и "Автобуса", во всех регионах введен контроль с помощью беспилотников. Только они выявили более 6 тысяч нарушений. Расширена сеть автоматических камер (свыше 28 тысяч), на патрульные автомобили устанавливаются встроенные радары и применяется скрытое патрулирование. На республиканских трассах действует система контроля средней скорости – она охватывает 1 900 км автодорог", – рассказали Zakon.kz в пресс-службе МВД РК.

И если проанализировать тенденции последних лет, становится очевидно – страна действительно делает серьезные усилия, чтобы сократить количество происшествий: от модернизации трасс до внедрения интеллектуальных камер и образовательных программ.

В пресс-службе МВД РК также сообщили, что реализована единая цифровая платформа "ТОР", объединяющая данные автоматических камер и других цифровых систем. Она позволяет:

отслеживать перемещение транспортных средств;

оперативно находить разыскиваемые автомобили по марке, модели и цвету;

выявлять водителей с признаками агрессивного вождения;

контролировать тех, кто непрерывно находится за рулем более 8 часов;

Почему это важно всем нам

Можно выложить страну идеальным асфальтом, поставить умные светофоры и нашпиговать города камерами, но если водитель выезжает на дорогу уставшим или уверенным, что правила всего лишь рекомендация, технологии тут же отступают перед человеческим фактором. Пешеходы тоже вносят свою лепту: переходят дорогу в неположенных местах, будто кто-то свыше дал им гарантию неприкосновенности. Получается своеобразный танцевальный баттл: водитель считает, что успеет, а пешеход, что его должны пропустить. И в этой хореографии ошибок порой одна неверная пауза может стоить слишком дорого.

Топ-5 простых правил, которые реально помогают избежать ДТП: Соблюдайте скоростной режим. Держите дистанцию. Не отвлекайтесь за рулем. Будьте особенно внимательны возле пешеходных переходов. Следите за техническим состоянием автомобиля.

Наше поведение на дорогах – это зеркало общества, и каждый из нас отражается в нем. От того, как мы ведем себя за рулем или на переходе, зависит, доберемся ли мы домой, увидим ли улыбки родных, успеем ли воплотить планы на завтра, на неделю, на жизнь. Ответственность не делится по ролям, она лежит и на водителях, и на пешеходах.

Жизнь человека хрупкая, как тонкое стекло, и дорога не прощает ошибок. Никто из нас не хочет однажды оказаться строкой в криминальной хронике. Поэтому безопасность начинается не с камер, не со светофоров, а с каждого из нас.