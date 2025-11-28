#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Статьи

Служба в СОБР и победы в боевых искусствах: батыр ана сразила Казнет своей мужественностью и красотой

Служба в СОБР и победы в боевых искусствах: батыр ана сразила Казнет своей мужественностью и красотой , фото - Новости Zakon.kz от 28.11.2025 09:27 Коллаж: Zakon.kz; фото: из личного архива Саи Ауельбековой
Саю Ауельбекову называют "батыр ана". 34-летняя многодетная мама совмещает работу в полиции с боевыми искусствами. Zakon.kz предлагает посмотреть, какие красивые и сильные девушки стоят на страже закона в Казахстане.

Сая Ауельбекова пошла по стопам отца, который работал в правоохранительных органах. Именно он наставил дочь на правильный путь и помог ей с выбором профессии.

"У меня отец был сотрудником Комитета национальной безопасности и мне всегда нравилась его форма. Он был настоящим примером для подражания. Но в юности я была хулиганкой, и чтобы я не свернула с верного пути, папа отдал меня в спорт. Как-то увидела объявление о наборе в секцию борьбы. Мне понравилось, что можно свои силы демонстрировать не на улице, а на татами".Сая Ауельбекова

Спортивные навыки помогли Сае успешно окончить Костанайскую академию МВД РК, а после начать трудовую деятельность с органов следствия. Однако желание состязаться не покидало ее. Тогда ей посоветовали перевестись в Специальный отряд быстрого реагирования.

"СОБР в основном следит за правопорядком в общественных местах, обеспечивает безопасность граждан, ведет борьбу с организованной преступностью, терроризмом и экстремизмом. Обычно нас отправляли, когда нарушали закон женщины. Но бывало, что не смотрели ни на какие признаки и приказывали исполнять долг. Например, самым тяжелым для меня испытанием стало то, что моему ребенку была назначена операция, а я в это время работала: мне необходимо было следить за порядком на митинге".Сая Ауельбекова

Сотрудники СОБР должны иметь хорошую физическую подготовку, поэтому спортсменка, будучи мамой пятерых детей, совмещала жекпе-жек, вольную борьбу, панкратион и добилась впечатляющих результатов.

"СОБР хорош тем, что я могла выступать на соревнованиях. В моей копилке полный комплект наград. Несмотря на то, что у меня пятеро детей, я могу дать фору молодежи и бороться за место на пьедестале. Но, к сожалению, тренировок у нас практически не бывает, и мы выходим на "ковер" без подготовки. Побеждать мне помогает боевой характер. В декрете не так легко восстановиться, но я поддерживала физическую форму. После родов через 2-3 месяца делала отжимания, качала пресс, бегала кросс. Это были базовые занятия, чтобы похудеть. Но я не участвовала в соревнованиях 11 лет. В 2019 году мы разошлись с мужем, тогда я решила взять себя в руки. Стала выступать в жекпе-жек, рукопашном бою, панкратионе, карате, грэпплинге, в общем куда звали – не отказывалась".Сая Ауельбекова

Последнее место работы сотрудницы полиции было в Алматы. А три месяца назад она взяла небольшой перерыв в карьере и вернулась в родной Шымкент, чтобы больше уделять время своим детям.

"Вот уже третий месяц я отдыхаю от службы, занимаюсь спортом и провожу время с детьми. Хочется, чтобы государство больше обращало внимание на одиноких многодетных матерей, поддерживало нас, особенно тех, кто является единственным кормильцем в семье. У меня пятеро детей: Инжу – 14 лет, Касиет – 12, Адия – 10, Ясмин – 8 и Жупар скоро исполнится шесть лет. Для них я мотивация и гордость. Они тоже любят спорт: старшая дочка – призерка мира по рукопашному бою, средняя дочь – чемпионка Азии по грэпплингу, а сын – чемпион по ММА и вольной борьбе".Сая Ауельбекова

Любовь к джигитовке перетянула: бывший учитель из Алматы покоряет цирковой манеж Китая

В настоящее время жительница Шымкента активно ведет соцсети, только в Instagram у нее 74,4 тыс. подписчиков, которые восхищаются ее красотой и мужеством. Но многодетная мама намерена вернуться в ряды полицейских и продолжить службу во благо народа.

Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
