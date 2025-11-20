Любовь к джигитовке перетянула: бывший учитель из Алматы покоряет цирковой манеж Китая

Очень сильно любил школу, детей, преподавание, но всего капля страсти к джигитовке забросила алматинца в цирк Китая, где он демонстрирует фантастические трюки и срывает бурные овации зрителей. Zakon.kz расскажет об успехе Қанағата Есқали.

25-летний Қанағат Есқали – восходящая звезда цирка Китая. Однако всего несколько лет назад он даже подумать не мог, что станет артистом и будет выполнять сложнейшие трюки на манеже. Ведь в то время он был рядовым преподавателем, любил свою работу, школу и детей.

"Учился на филолога, окончил КазНУ им. аль-Фараби. Около двух лет работал учителем в алматинской школе-гимназии №110. Но было хобби – джигитовка. Вообще, до 19 лет жутко боялся лошадей, потому что в пять лет упал с коня. Но потом мой интерес к этим животным снова проявился. В 2020 году я участвовал в кастинге и прошел отбор в команду всадников "Сарбаз". Тогда впервые познакомился с джигитовкой. Но она была не цирковая, я работал по прямой, делал несколько трюков". Қанағат Есқали

Способности парня оценили коллеги и рекомендовали его Батырбеку Корлусбаеву, который долгие годы сотрудничает с трюкачами. Он посмотрел на новичка, поверил в его силы и предложил работать в одном из цирков Китая.

"Предложение оказалось заманчивым, я решил испытать удачу. Летом 2023 года мы вместе с другими ребятами из Казахстана прибыли в провинцию Хэбэй. Джигитовка очень интересна, но это невероятно сложный и рискованный вид спорта. Сами артисты цирка учатся разным упражнениям на скачущей лошади долгие годы, я тем более буквально человек с улицы без базовых знаний. Но меня вперед двигало мое желание. Мне потребовалось восемь месяцев, чтобы легко запрыгивать на бегущего коня, и столько же для прыжков на нем на скакалке". Қанағат Есқали

Головокружительные трюки в исполнении Қанағата Есқали – прежде всего заслуга Батырбека Корлусбаева. Наставник терпеливо обучал молодого артиста. В результате он сумел покорить сердца иностранных зрителей и искренне полюбить цирковое искусство.

"В казахстанском цирке я не работал, но в Китае меня удивил именно спрос на это высокое искусство. Здесь народ по-другому воспринимает манеж. У нас практически всегда аншлаги, за шоу они наблюдают с замиранием и провожают нас бурными овациями. Если мы на Родине ходили в цирк по особым случаям, то китайцы всей семьей под куполом собираются периодически. Это место свиданий, искренних чувств и ярких эмоций. И быть причастным к смеху людей, дарить им радость, в ответ получать благодарность – великая честь для меня. Как же прекрасно, когда каждый твой день – большой праздник". Қанағат Есқали

Китайский цирк – один из самых зрелищных в мире, но этот народ прежде всего восхищает прекрасное взаимодействие казахстанских артистов с лошадьми.

"У нас полноценная казахстанская команда из парней и девушек под названием "Аlash riders". В нашем номере обычно выступают семь человек. Каждый день ставим шоу, и всегда зал полон зрителей. С утра несколько часов репетируем: пробуем новые трюки, оттачиваем мастерство. В будни в два часа дня выступление, а в выходные – в четыре. После шоу мы свободны, занимаемся своими делами, саморазвиваемся, отдыхаем". Қанағат Есқали

По словам собеседника, в джигитовке главный герой – лошадь. И полный исход номера зависит именного от ее поведения.

"Тренировки не прерываем, чтобы быть всегда в форме, нам нельзя расслабляться. У нас очень рискованный номер, и важно в нем любое движение. Лошади постоянно с нами. Это удивительные животные, дарящие энергию, силу, душевное спокойствие. За ними ухаживаем сами: кормим, чистим, заболели – лечим. Они тоже профессионалы своего дела, понимают команды, стойко держатся независимо от постороннего шума. Мы стараемся с ними работать очень аккуратно, чтобы не травмировать, потому что наша работа 90% зависит от них". Қанағат Есқали

Материал по теме Сила не в бицепсах: атыраусец с ДЦП удивляет соцсети спортивным телосложением

Қанағат Есқали верит, что каждый человек талантлив, но успех приходит с опытом. Он неустанно трудился, даже когда не получалось, пробовал снова и снова. Для него цирковое искусство стало нечто особенным, поэтому мечтает построить свою цирковую династию, чтобы в будущем его дети продолжили это мастерство. Пока казахстанцу нравится работать в Китае: "Сколько позволит здоровье, буду здесь выступать, хочу попробовать новые трюки, а там время покажет", – говорит парень.