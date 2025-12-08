Секреты красивых кадров: лайфхаки съемок на смартфон от 13-летнего мобилографа из Жамбылской области

У каждого есть мобильник с кучей функций, однако мы редко пользуемся благами и даже не догадываемся о его возможностях. А зря, считает Бексултан Бейбитулы, который знает толк в умелом использовании камеры. Zakon.kz узнал, как смартфон не превратить в фичерфон и получить хорошие кадры.

13-летний Бексултан Бейбитулы живет в Жамбылской области, он ученик 8-го класса средней школы имени Домалак ене. Как говорится: одно другому не мешает, юноша успевает совмещать учебу с хобби. А точнее, занятием мобилографией.

"Еще с малых лет я все время просил телефон у родителей, снимал разные видео, особенно люблю фокусироваться на природе. Папа увидел интерес и купил мне мобильник, но он был подержанный, для лучшего качества хотелось новый. Тогда через несколько дней он исполнил мою мечту. С тех пор съемки – неотъемлемая часть моей жизни". Бексултан Бейбитулы

Школьник признается, что учиться предстоит многому. Однако за это время уже освоил лайфхаки, как сделать кадры более насыщенными, динамичными и цепляющими. Этими знаниями он делится в соцсетях, и к бесплатным урокам у подписчиков большой интерес.

"Сначала просто экспериментировал и шел на ощупь, но вскоре мама купила мне онлайн-курсы по мобилографии, я самостоятельно изучил их. Понял, что можно вести свой аккаунт. Смотрю разные блоги, ищу идеи, интересное записываю в тетрадь. Сначала у меня было 200 подписчиков, родные стали продвигать мою страничку, и сейчас их 1300. Думаю, это лишь начало и бесплатные уроки заинтересуют большее число, особенно моих ровесников, желающих креативно вести соцсети". Бексултан Бейбитулы

Благодаря публикациям и сарафанному радио юному мобилографу периодически поступают реальные заказы. В частности, это торжества, на которых можно хорошо заработать.

"Все лето на каникулах я подрабатывал в молодежном центре родного города Шу. Вместе с коллегами снимал видео на разные темы, а также сотрудничал с блогерами. Сейчас беру заказы. Обычно просят снять мероприятия или клип. Вообще, за один клип я прошу от 15 тыс. тенге". Бексултан Бейбитулы

Самому жителю Шу нравится передавать его красоту, местную атмосферу, будни жителей. А еще они собираются в кругу семьи и устраивают фотосессию.

"Я люблю брать разные ракурсы, замечать нечто необычное, делать акцент на деталях. Иногда каким-то чудом застаю лиловый закат, пение птиц, брызги дождевых капель в луже – тут достаточно нажать на красную кнопку "запись". А иногда приходится играть со спецэффектами, чтобы исчезнуть с экрана, телепортировать, взлететь. Хобби учебе не мешает, когда есть свободное время, я веду съемки. Я живу с дедушкой, бабушкой, папой, мамой, старшей сестрой, двумя младшими братьями и сестренкой. Они тоже любят быть в моем объективе". Бексултан Бейбитулы

Хороший кадр нужно уметь найти и вовремя словить, говорит школьник. Он рекомендует быть внимательным, богатым на фантазию и, главное, чутким. А далее нужный свет, фон, объем – дело техники.

"В своих видео я все подробно рассказываю, что за чем следует и как я получил тот или иной кадр, так скажем, даю пошаговую инструкцию. Это вовсе не сложно, просто требуются время и усидчивость. А остальное на фантазию. Кроме того, я снял множество клипов о своем крае и семье. Это как наглядный пример, что можно получить в результате". Бексултан Бейбитулы

Бексултан Бейбитулы прежде всего хочет оправдать надежды родителей, в будущем стать хорошим мобилографом или режиссером кино. А пока он рад получать новые знания, делиться опытом и развивать свой аккаунт.