Операция "Новый год": пять шагов навстречу праздничному настроению
Елки зеленые
Или черные, белые, красные. Елочки бывают разные. Главное, чтобы в вашем пространстве возникла хотя бы одна новогодняя красавица в соответствующем пышности мероприятия туалете.
Чем дольше дорогая "гостья" радует глаз, тем глубже "укореняется" в вашей душе, щедро одаривая магией праздника, которую невозможно найти – только создать. Посему нарядить елку лучше уже сейчас, не откладывая в долгий ящик под номером 31.
Напомним, грядущий 2026-й пройдет под покровительством Красной Огненной Лошади. Хотите уважить гордое животное и заполучить удачу на 12 месяцев вперед? Прислушайтесь к ее тонкому чувству прекрасного: по мнению астрологов, лошадка предпочитает обилие жгучих красных, золотых и оранжевых оттенков в интерьере и еловом убранстве.
К примеру, так:
@svetlana_averkina Самая красивая елочка, которая когда либо у нас была. Просто сказка! #рождество #новыйгод2026 #щелкунчик #какукраситьелку ♬ оригинальный звук – yournutcrackershow
Или так:
@tasha_ray__ Новогодний декор моего дома ♥️ #christmas#елка2026#новыйгод#новогоднийдекор#christmastreedecor ♬ All I Want For Christmas Is You – Mariah Carey
К слову об астрологах и прочих людях, для которых числа таят в себе некую энергию, а не просто способ пересчитать новогоднюю премию. Они советуют украшать деревце в особые даты. Подробности – здесь.
Календарь мечты
Если вы не знакомы с понятием "адвент-календарь", самое время познакомиться. По сути это коробка с пронумерованными окошками, из которых владелец каждый день вплоть до 24 декабря – сочельника католического Рождества – извлекает приятный (или не очень, зависит от качества самого адвента) сюрприз. Наполнение – на любой запрос и бюджет: люксовая и не очень косметика, коллекционные фигурки, сладости, детские презенты, тематические вещички... Словом, есть из чего выбрать. Зато приятный акт получения подарков растянется аж на целый месяц вместо одного короткого вечера.
@pospik_
Адвент календарь СТИЧ♬ оригинальный звук – Поспик
"Бой часов раздастся вскоре"
Какие праздники без кино и мультфильмов! Кто-то предпочитает советскую классику о путешествии непутевого Жени Лукашина и отчаянной борьбе с весельем "душного", как сказали бы зумеры, товарища Огурцова. О злоключениях подмороженной Настеньки и превращении доброй чародейки в злобную ведьму. Да об операции "Ы", в конце концов.
@song.dar по рекламе тгк: song.dar #ирониясудьбы #зима #russia #россия #🇷🇺 ♬ оригинальный звук – ТГК: song.dar
Другие тяготеют к классике западной, посему в грядущие длинные выходные Кевин традиционно останется один дома.
@oanapilaf Guess what he said at the end 😆😆😆 #homealone #kevinmcallister #kevin #movie #christmas #funnytiktok #christmasdecor ♬ Carol Of The Bells – Lindsey Stirling
С поттероманами и так ясно – у них всегда есть, что посмотреть.
@kkssseett0 #harrypotter#carolofthebells#edit#newyear#rekfo ♬ original sound – Yuriiii
К чему бы ни лежала ваша душа, составьте список картин для киновечеров декабря. И присовокупите к "любимчикам" замечательный мультфильм "Клаус", если еще не видели. Поверьте, стоит просмотра.
"Пять минут"
От картинок плавно переходим к звукам. Да, для полного счастья необходимы собственные "саундтреки декабря". Что попадет в персональный плейлист – Верка Сердючка, кавер Клавы Коки на хит из "Карнавальной ночи" или все сразу – значения не имеет. Лишь бы заряжало на закрытие старых хвостов и встречу нового года.
@pon_lutiypon Верка Сердючка – Новогодняя Verka Serduchka – New Year's Eve #2025 ♬ оригинальный звук – artymaX!!@
Пять шагов
Простой, но, пожалуй, вместе с тем самый "рабочий" совет – вооружайтесь термосом с горячим чаем и гуляйте по улицам, враз превратившимся в задворки замка Снежной королевы. Ни в одну пору не увидеть столько перемигивающихся огоньков из чужих окон, не запечатлеть такое разнообразие игрушек, свечек и хлопушек. Не поймать носом морозную свежесть, танцующую танго с запахом кофе и имбиря из ближайшей закусочной.
А уж какое визуальное пиршество ожидает именно ваш город, мы подсказали ранее.