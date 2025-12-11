Операция "Новый год": пять шагов навстречу праздничному настроению

Ожидание торжества даже лучше него самого. По крайней мере, именно подготовка к Новому году приближает то чудо, которое вскоре ворвется в привычные будни. Zakon.kz рассказывает, как распахнуть двери дома и сердца, впустить в них волшебство.

Елки зеленые

Или черные, белые, красные. Елочки бывают разные. Главное, чтобы в вашем пространстве возникла хотя бы одна новогодняя красавица в соответствующем пышности мероприятия туалете.

Чем дольше дорогая "гостья" радует глаз, тем глубже "укореняется" в вашей душе, щедро одаривая магией праздника, которую невозможно найти – только создать. Посему нарядить елку лучше уже сейчас, не откладывая в долгий ящик под номером 31.

Напомним, грядущий 2026-й пройдет под покровительством Красной Огненной Лошади. Хотите уважить гордое животное и заполучить удачу на 12 месяцев вперед? Прислушайтесь к ее тонкому чувству прекрасного: по мнению астрологов, лошадка предпочитает обилие жгучих красных, золотых и оранжевых оттенков в интерьере и еловом убранстве.

К примеру, так:

Или так:

К слову об астрологах и прочих людях, для которых числа таят в себе некую энергию, а не просто способ пересчитать новогоднюю премию. Они советуют украшать деревце в особые даты. Подробности – здесь.

Календарь мечты

Если вы не знакомы с понятием "адвент-календарь", самое время познакомиться. По сути это коробка с пронумерованными окошками, из которых владелец каждый день вплоть до 24 декабря – сочельника католического Рождества – извлекает приятный (или не очень, зависит от качества самого адвента) сюрприз. Наполнение – на любой запрос и бюджет: люксовая и не очень косметика, коллекционные фигурки, сладости, детские презенты, тематические вещички... Словом, есть из чего выбрать. Зато приятный акт получения подарков растянется аж на целый месяц вместо одного короткого вечера.

"Бой часов раздастся вскоре"

Какие праздники без кино и мультфильмов! Кто-то предпочитает советскую классику о путешествии непутевого Жени Лукашина и отчаянной борьбе с весельем "душного", как сказали бы зумеры, товарища Огурцова. О злоключениях подмороженной Настеньки и превращении доброй чародейки в злобную ведьму. Да об операции "Ы", в конце концов.

Другие тяготеют к классике западной, посему в грядущие длинные выходные Кевин традиционно останется один дома.

С поттероманами и так ясно – у них всегда есть, что посмотреть.

К чему бы ни лежала ваша душа, составьте список картин для киновечеров декабря. И присовокупите к "любимчикам" замечательный мультфильм "Клаус", если еще не видели. Поверьте, стоит просмотра.

"Пять минут"

От картинок плавно переходим к звукам. Да, для полного счастья необходимы собственные "саундтреки декабря". Что попадет в персональный плейлист – Верка Сердючка, кавер Клавы Коки на хит из "Карнавальной ночи" или все сразу – значения не имеет. Лишь бы заряжало на закрытие старых хвостов и встречу нового года.

Пять шагов

Простой, но, пожалуй, вместе с тем самый "рабочий" совет – вооружайтесь термосом с горячим чаем и гуляйте по улицам, враз превратившимся в задворки замка Снежной королевы. Ни в одну пору не увидеть столько перемигивающихся огоньков из чужих окон, не запечатлеть такое разнообразие игрушек, свечек и хлопушек. Не поймать носом морозную свежесть, танцующую танго с запахом кофе и имбиря из ближайшей закусочной.

А уж какое визуальное пиршество ожидает именно ваш город, мы подсказали ранее.