"Приеду и заберу": кызылординец встречает одиноких мам из роддома, дарит цветы и отвозит домой

Кызылординец Магжан Налибаев с недавнего времени делает добрые дела для женщин, которых некому забрать из роддома. Он встречает их, дарит цветы, памперсы и отвозит домой, передает Zakon.kz.

В Казахстане появился тренд – встречать одиноких мам у роддома. В некоторых городах этим занимаются женщины, а в Кызылорде за дело взялся мужчина.

"Я не слышал ни о каком подобном тренде. У меня нет волонтеров, группы поддержки, я обычный рабочий на заводе. Взялся за это дело случайно – после того, как поехал со своим другом встречать его жену из роддома. Мы приехали туда с многочисленной родней, в руках – цветы и подарки, заказали аниматоров. Все были радостные, с нетерпением ждали малыша. В это же время я заметил, как из отделения выходят женщины, которых никто не встречает. Понял, что эти женщины без мужей, и даже родственники за ними не приехали", – рассказывает Магжан Налибаев.

По его словам, увиденное запало ему в душу. И он решил записать видео в TikTok, в котором сообщил, что кызылординские матери-одиночки могут обратиться к нему, и он встретит их из роддома, чтобы им не было грустно и одиноко.

После этого начались звонки и просьбы: кому-то нужны были памперсы в роддом, кому-то – одежда для новорожденных. Кто-то звонил и заранее договаривался о выписке. Оказалось, что в городе немало одиноких женщин.

"Не знаю, какие были причины, по которым женщина стала матерью-одиночкой, но считаю, что мужчина должен нести ответственность за появившуюся на свет жизнь и за женщину, которая прошла через беременность и роды. Младенец полностью зависит от взрослых: его безопасность и здоровье зависят от того, насколько надежную опору он получает от родителей". Магжан Налибаев

Пока Магжан оказал помощь нескольким женщинам. Ему звонят неравнодушные кызылординцы, которые хотят внести вклад: оставляют свои номера телефонов, предлагают музыкальное сопровождение, машину и даже помощь в уходе за детьми. Возможно, у него появятся помощники и сформируется большая команда волонтеров.

Сам Магжан не женат, но уверен, что ответственность мужчины – это проявление зрелости, порядочности и любви.