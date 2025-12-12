#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
520.02
608.79
6.57
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
520.02
608.79
6.57
Статьи

"Приеду и заберу": кызылординец встречает одиноких мам из роддома, дарит цветы и отвозит домой

Магжан Налибаев, Кызылорда, встреча из роддома , фото - Новости Zakon.kz от 12.12.2025 11:25 Фото: из личного архива Магжана Налибаева, коллаж Zakon.kz
Кызылординец Магжан Налибаев с недавнего времени делает добрые дела для женщин, которых некому забрать из роддома. Он встречает их, дарит цветы, памперсы и отвозит домой, передает Zakon.kz.

В Казахстане появился тренд – встречать одиноких мам у роддома. В некоторых городах этим занимаются женщины, а в Кызылорде за дело взялся мужчина.

"Я не слышал ни о каком подобном тренде. У меня нет волонтеров, группы поддержки, я обычный рабочий на заводе. Взялся за это дело случайно – после того, как поехал со своим другом встречать его жену из роддома. Мы приехали туда с многочисленной родней, в руках – цветы и подарки, заказали аниматоров. Все были радостные, с нетерпением ждали малыша. В это же время я заметил, как из отделения выходят женщины, которых никто не встречает. Понял, что эти женщины без мужей, и даже родственники за ними не приехали", – рассказывает Магжан Налибаев.

По его словам, увиденное запало ему в душу. И он решил записать видео в TikTok, в котором сообщил, что кызылординские матери-одиночки могут обратиться к нему, и он встретит их из роддома, чтобы им не было грустно и одиноко.

После этого начались звонки и просьбы: кому-то нужны были памперсы в роддом, кому-то – одежда для новорожденных. Кто-то звонил и заранее договаривался о выписке. Оказалось, что в городе немало одиноких женщин.

"Не знаю, какие были причины, по которым женщина стала матерью-одиночкой, но считаю, что мужчина должен нести ответственность за появившуюся на свет жизнь и за женщину, которая прошла через беременность и роды. Младенец полностью зависит от взрослых: его безопасность и здоровье зависят от того, насколько надежную опору он получает от родителей". Магжан Налибаев

Пока Магжан оказал помощь нескольким женщинам. Ему звонят неравнодушные кызылординцы, которые хотят внести вклад: оставляют свои номера телефонов, предлагают музыкальное сопровождение, машину и даже помощь в уходе за детьми. Возможно, у него появятся помощники и сформируется большая команда волонтеров.

Сам Магжан не женат, но уверен, что ответственность мужчины – это проявление зрелости, порядочности и любви.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Мира Жакибаева
Мира Жакибаева
Читайте также
Кызылординца оштрафовали за то, что дарил женщинам цветы в форме полицейского
17:35, 23 июля 2024
Кызылординца оштрафовали за то, что дарил женщинам цветы в форме полицейского
Важными наградами похвастался исполнитель хита "Дарите женщинам цветы"
15:42, 19 декабря 2024
Важными наградами похвастался исполнитель хита "Дарите женщинам цветы"
Какие цветы лучше не держать дома и по каким причинам
05:59, 16 марта 2024
Какие цветы лучше не держать дома и по каким причинам
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: