Что делать и как себя вести, если остановила полиция – советы автоэксперта

Внезапная остановка с проблесковыми маячками и требованием принять вправо пугает многих водителей. Как правильно разговаривать с представителями закона, чтобы избежать штрафов, и в каких случаях у вас могут реквизировать автомобиль, в материале Zakon.kz.

Сигнал об остановке для большинства водителей действительно стрессовый момент, даже если нарушений нет. Автоэксперты подчеркивают, что именно первые секунды после требования остановиться определяют, насколько спокойно и быстро завершится общение с патрульными.

Многие водители в таких ситуациях начинают нервничать, резко тормозят, совершают хаотичные движения или вступают в словесную перепалку с инспектором. Автоэксперт Алексей Алексеев отмечает, что подобное поведение практически сразу может вызвать вопросы у сотрудников полиции и в итоге приведет к неприятностям.

"Остановка автомобиля должна быть плавной и предсказуемой. Водителю следует сбросить скорость без резких маневров и выбрать безопасный участок дороги, где машина не создаст помех для других участников движения. Важно плавно и без суеты припарковаться. Не делайте резких движений, не повышайте голос и не вступайте в споры. И самое главное, если вы услышали сигнал полицейского автомобиля и требование остановиться, то ни в коем случае не игнорируйте это обращение", – сказал Алексей Алексеев.

Фото: Zakon.kz

Полицейские подчеркивают, что игнорирование требования правоохранителей остановиться может обернуться серьезными правовыми последствиями.

"Закон рассматривает невыполнение требования остановиться как серьезное нарушение. Штрафы, предусмотренные статьей 613 КоАП РК, могут достигать десятков МРП, а в отдельных случаях – приводить к административному аресту. Если водитель уже попадал в подобную ситуацию в течение года, наказание ужесточается. Наиболее тяжелые случаи, когда автовладелец демонстративно уезжает, набирает скорость или пытается скрыться, расцениваются как грубое нарушение с максимальными мерами ответственности", – рассказал начальник Управления административной полиции ДП Алматы Серик Шумаев.

Кстати, у правоохранителей тоже есть четкие правила поведения. Инспектор обязан подойти к транспортному средству без неоправданных задержек. Если он останавливает сразу несколько автомобилей и долго не подходит, то эта необоснованная задержка считается нарушением порядка проведения проверки.

"Если полицейский остановил ваш автомобиль и долго к нему не подходит, то вы имеете полное право уехать. Это не будет правонарушением", – пояснил Алексей Алексеев.

Фото: Zakon.kz

Любое удержание допускается только при наличии четко прописанных юридических оснований: например, если требуется осмотр транспортного средства, оформление ДТП, проведение экспертизы или присутствует угроза безопасности дорожного движения. Во всех иных ситуациях продолжительное удержание машины считается нарушением прав водителя.

После подхода сотрудник должен представиться – назвать свое звание, должность и фамилию, а затем показать удостоверение, причем исключительно со своих рук. Передавать документ водителю запрещено. Только после этого инспектор обязан объяснить причину остановки, будь то проверка документов, подозрение на нарушение или проведение спецмероприятия.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Стоит отметить, что полицейские могут остановить ваш автомобиль не только в случае нарушения ПДД, но и для проверки документов.

"Закон допускает временную реквизицию автомобиля, но только в исключительных случаях, когда речь идет о спасении жизни, преследовании преступников или срочной оперативной необходимости. В таких ситуациях сотрудник может попросить водителя предоставить автомобиль, но обязан оставить свои данные, сказать про маршрут и продолжительность поездки", – рассказал Серик Шумаев.

Если сотрудники правоохранительных органов возвращают автомобиль его владельцу с повреждениями, то ответственность за причиненный ущерб ложится на государственные органы.