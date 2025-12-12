#Казахстан в сравнении
Статьи

В клетке – машина, а в жизни – милашка: зрелищные бои хрупкой алматинки в ММА

В клетке машина, а в жизни милашка: зрелищные бои хрупкой алматинки в ММА, фото - Новости Zakon.kz от 12.12.2025 15:17 Фото: из личного архива Аян Тұрсын; фото: Zakon.kz
ММА в Казахстане долго не жаловал прекрасный пол, однако Аян Тұрсын доказала всему миру, что наши девчонки могут дать фору даже сильнейшим бойцам мира. Zakon.kz расскажет, как скромная и хрупкая алматинка достигла впечатляющих высот в боевых искусствах.

Аян Тұрсын живет в поселке Бесагаш Алматинской области. Именно отсюда началась ее спортивная карьера: в стенах родной школы она занималась тхэквондо и изначально было понятно, что награды не заставят себя долго ждать.

"В детстве много играла с пацанами, скорее всего, из-за этого стала заниматься боевыми искусствами. Начала с тхэквондо, потом совместила: грэпплинг, рукопашный бой, ушу-саньда, панкратион, джиу-джитсу, жекпе-жек и так далее. У каждого спорта свои нюансы, правила, сложности. И под все это нужно подстраиваться. Один за другим были соревнования, и я везде проявляла себя. Как-то сократила их число, потому что было много соревнований, а на подготовку не хватало времени. Но, набравшись опыта, стала автоматически переключаться со спорта на спорт. Сейчас для меня нет разницы, где выступать и с кем биться". Аян Тұрсын

В ММА (смешанные боевые искусства) спортсменка пришла в 22 года, занималась для себя, потому что на то время в Казахстане женщины не дрались в клетке. Она и ее соперница Варвара Полторанина устроили показательный бой, продемонстрировав, насколько зрелищным может быть шоу с участием представительниц прекрасного пола. А в 2017 году Аян Тұрсын первой отправилась на чемпионат Азии и чемпионат мира защищать честь Казахстана.

"Я всегда верила, что когда-нибудь в Казахстане в ММА добавят девушек, и горжусь, что эта история началась с меня. Я уже провела девять боев, восемь из которых завершились победой. Тренируюсь у легендарного наставника Данеша Дүнгенбаева, у которого в 82 проведенных боях не было ни одного поражения".Аян Тұрсын

Собеседница рассказала о самом сложном состязании, когда ей пришлось добиваться победы ценой своего здоровья.

"В ММА не бывает легких боев. Но самым сложным был тот, когда я продолжила драться с травмой. В 2019 году в Бахрейне состоялся чемпионат мира среди любителей. В полуфинале я встретилась с представительницей Мексики. Она была очень крепкой, сильной и подвижной. В первом раунде, борясь в партере, я вывернула плечо. Но, несмотря на боли, не подавала виду, держалась, не сказала про травму даже тренеру, до конца довела спарринг и выиграла".Аян Тұрсын

2025 год для бойца выдался не менее плодотворным:

  • "золото" на чемпионате Казахстана по ушу-саньда и рукопашному бою;
  • "серебро" на чемпионате мира по рукопашному бою, который проходил в турецком городе Измит;
  • участие в чемпионате мира по ушу-саньда в Бразилии;
  • серебряная медаль на Кубке мира по рукопашному бою в Астане;
  • восьмая победа в профессиональной карьере по ММА;
  • "золото" на чемпионате Казахстана по ушу-саньда, оно стало путевкой на чемпионат Азии, который пройдет в 2026 году в Токио.

Спорт – большая работа над особой, борьба с ленью, недостатками, слабостью. И только тот, кто упорно трудится, достигает хороших результатов, считает алматинка.

"Спорт – это победы и поражения. Победы для меня радость, а поражения – урок. Перед каждым боем мы с командой работаем над ошибками, изучаем тактику боя своих соперников, составляем план, от которого я стараюсь не отходить на ринге. Но в спорте не всегда все зависит от спортсмена. Бывает, мы сталкиваемся с несправедливым решением судей, поэтому я решила, что бой лучше заканчивать досрочно, чтобы ни у кого не возникало никаких вопросов. Главное – верить в себя, в свои силы, выработать дисциплину, трудиться в поте лица, и когда-нибудь это оправдается".Аян Тұрсын

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 12.12.2025 15:17
Секреты красивых кадров: лайфхаки съемок на смартфон от 13-летнего мобилографа из Жамбылской области

Аян Тұрсын уже шестой год работает военнослужащей. В настоящее время служит в Силах специальных операций в звании сержанта. Она – единственная из казахстанок, которая с гордостью носит бордовый берет, что является символом элиты, отличительным знаком, присуждающимся после прохождения сложнейших квалификационных испытаний, подтверждающих высочайшее мужество, профессионализм и стойкость духа.

Также боец анонсировала, что в скором времени состоится громкий бой, и он будет не в Казахстане. Однако раскрывать все секреты пока не торопится.

Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
