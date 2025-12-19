30-метровые елки, иллюминации и зимние развлечения: как регионы готовятся к Новому 2026 году

Талдыкорган делает ставку на новую елку и атмосферу в центре, а Костанай отвечает ледовым городком, катками и яркой иллюминацией. Регионы включились в новогоднюю гонку и ищут свой способ создать праздник без лишних трат, сообщает Zakon.kz.

Ледовый городок, катки и световое шоу в Костанае

В городе активно идут приготовления к празднованию Нового года. В 2025 году на оформление и организацию мероприятий в областном центре выделили около 86 млн тенге.

Основную часть бюджета, или 80 млн тенге, направили на строительство ледового городка и установку малых архитектурных форм. На эти средства поставили пять искусственных елей в разных микрорайонах города, вырезали изо льда фигуры Деда Мороза, Снегурочки и двух лошадей высотой более двух метров. Установили объемные цифры 2026 с яркой иллюминацией. Они уже вызывают интерес у костанайцев, которые активно фотографируются на их фоне.

Фото: Zakon.kz/Таисия Колевид

Активно идет возведение пяти ледяных горок разной высоты, внутри каждой из них будет иллюминация. Также в городе залили огромные катки площадью 840 кв. м и 325 кв. м. Они украшены световыми растяжками и иллюминацией. Сюда по вечерам приходят кататься и играть в хоккей взрослые и дети.

Фото: Zakon.kz/Таисия Колевид

В акимате Костаная подчеркнули, что для украшения города будут использовать имеющийся праздничный инвентарь, чтобы сэкономить бюджетные средства. А на привлеченные от спонсоров деньги обновили украшения, ветви на елках и гирлянды.

Если проанализировать объем трат на праздник, то в 2023 году на эти цели направляли около 50 млн тенге, из которых более 33 млн тенге потратили на покупку центральной 22-метровой елки и двух поменьше, остальные 17 млн тенге пошли на возведение ледовых конструкций и подсветку фонтанов. Почти в два раза выросли траты в 2024 году, тогда бюджет достиг 96 млн тенге. В городе появились масштабные световые конструкции, фотозоны и украшенные фасады зданий.

В 2025 году затраты по сравнению с прошлым годом уменьшились до 86 млн тенге. Власти сделали акцент на ледовый городок, катки и лабиринт, а также новые световые фигуры и фотозоны.

Фото: Zakon.kz/Таисия Колевид

Жители города делятся впечатлениями, отмечая, что город активно украшает не только акимат. Некоторые костанайцы тоже создают себе праздничное настроение – во дворах многоэтажек и в частном секторе развешивают гирлянды и шары на деревьях. И таких домов становится все больше. Поощряют инициативу горожан и власти, объявляя конкурс на лучшее оформление, победителям достанется сертификат на 500 тыс. тенге.

Фото: Zakon.kz/Таисия Колевид

"Каждый год оформление становится все ярче. Особенно радует, что появились бесплатные катки, а также лабиринт и горки. И они есть не только в центре города, но и в микрорайонах. Детям будет, где провести время по вечерам и на каникулах", – отметила пенсионерка Айгуль.

Фото: Zakon.kz/Таисия Колевид

"Мне нравится, что бюджет тратят не только на украшения, но и на мероприятия, и организацию досуга. Концерты на площади создают атмосферу настоящего праздника. Зажжение елки было интересным, даже с небольшим салютом", – делился студент Иван.

Фото: Zakon.kz/Таисия Колевид

Костанай встречает Новый год в ярком и масштабном формате: с обновленной иллюминацией, ледовым городком, катками и насыщенной праздничной программой. Новогодний сезон стартовал 18 декабря с церемонии зажжения главной елки на площади перед областным акиматом.

Фото: Zakon.kz/Таисия Колевид

Новогодняя гонка в Талдыкоргане

В Талдыкоргане на главной городской площади тоже установили новенькую тридцатиметровую елку. Несмотря на то, что днем стоит плюсовая температура, снег, выпавший за ночь, стремительно исчезает с тротуаров и аллей, елка все же придала новогоднего настроения.

Фото: Zakon.kz/Лина Малахова

"Специально с внучкой Алисой пришли посмотреть, как наряжают елочку-красавицу. Не можем оторвать взгляды, так захватывает процесс. Представляете, оказывается, для больших елок бывают и огромные стеклянные шары! Мы только что наблюдали, как их привезли целых двенадцать ящиков! Красотища! Так и кажется, что теперь из-за угла должен еще и Дед Мороз появиться и начать раздавать мандарины". Жительница Талдыкоргана Вера Семенова

Фото: Zakon.kz/Лина Малахова

Душистых оранжевых символов Нового года – мандаринов – в магазинах целые развалы, как и карамельных палочек, имбирных пряников, фигурного шоколада. Многие магазины в Талдыкоргане у своих витрин еще и фотозоны для покупателей устроили для настроения и красивого праздника. А на площади города поставили малые архитектурные формы, тоже для фотосессий.

Фото: Zakon.kz/Лина Малахова

Кстати, то, что Талдыкорган нынче купил новую елку, не означает, что елки старые свезли на свалки. Как сообщил заместитель акима города Женис Андабеков, даже в праздничные дни акимат придерживается политики разумной экономии и рационального использования бюджетных средств. Сделать все красиво можно и за адекватные деньги.

"На балансе города было три старые елки, которые исправно служили несколько лет. В 2025 году решено установить новую елку на центральной площади, а прежние разместить на окраинах, чтобы праздничное настроение чувствовалось во всех районах города", – отметил Женис Андабеков.

Фото: Zakon.kz/Лина Малахова

А в целом, на все новогоднее оформление областного центра к Новому году в Талдыкоргане потратят 27 миллионов тенге. Кроме того, в акимате подготовили план праздничных мероприятий, которые пройдут в новогодние дни. Их расписание и детали будут публиковаться в социальных сетях города.