#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
500.32
545.3
6
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
500.32
545.3
6
Общество

Сезон на катке "Медеу" продлен в Алматы

Сезон на катке &quot;Медеу&quot; продлен в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 19.03.2025 16:25 Фото: пресс-служба акимата Алматы
В этом году высокогорный каток "Медеу" завершит сезон на 10 дней позже обычного – 25 марта 2025 года. Решение продлить массовые катания принято в честь празднования Наурыза и с учетом особой любви алматинцев к катанию на льду, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 19 марта, проинформировали в акимате южной столицы.

"Обычно сезон завершался 15 марта, как это было в предыдущие годы. Однако в этом году благодаря праздничным дням и высокому спросу каток будет работать на 10 дней дольше. В связи с наступлением весеннего потепления и усиленной солнечной активности, которая влияет на качество льда, массовые катания будут проводиться только в вечернее время", – говорится в информации, распространенной в среду.

График работы катка "Медеу":

  • Будние дни – с 17:00 до 20:00.
  • Выходные и праздничные дни – с 17:00 до 20:00 и с 21:00 до 00:00.
"Жители и гости Алматы приглашаются насладиться последними днями сезона и провести незабываемые катания на "Медеу".Пресс-служба акимата Алматы

В Алматы торжественное открытие сезона на катке "Медеу" состоялось 2 ноября 2024 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Казахстанские артисты обратились с важным заявлением к водителям
Общество
23:01, 19 марта 2025
Казахстанские артисты обратились с важным заявлением к водителям
Сколько казахстанских военнослужащих уволили из армии за азартные игры
Общество
21:43, 19 марта 2025
Сколько казахстанских военнослужащих уволили из армии за азартные игры
Легализовать онлайн-казино в Казахстане предложил эксперт
Общество
20:05, 19 марта 2025
Легализовать онлайн-казино в Казахстане предложил эксперт
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: