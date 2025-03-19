Сезон на катке "Медеу" продлен в Алматы

Фото: пресс-служба акимата Алматы

В этом году высокогорный каток "Медеу" завершит сезон на 10 дней позже обычного – 25 марта 2025 года. Решение продлить массовые катания принято в честь празднования Наурыза и с учетом особой любви алматинцев к катанию на льду, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 19 марта, проинформировали в акимате южной столицы. "Обычно сезон завершался 15 марта, как это было в предыдущие годы. Однако в этом году благодаря праздничным дням и высокому спросу каток будет работать на 10 дней дольше. В связи с наступлением весеннего потепления и усиленной солнечной активности, которая влияет на качество льда, массовые катания будут проводиться только в вечернее время", – говорится в информации, распространенной в среду. График работы катка "Медеу": Будние дни – с 17:00 до 20:00.

Выходные и праздничные дни – с 17:00 до 20:00 и с 21:00 до 00:00. "Жители и гости Алматы приглашаются насладиться последними днями сезона и провести незабываемые катания на "Медеу". Пресс-служба акимата Алматы В Алматы торжественное открытие сезона на катке "Медеу" состоялось 2 ноября 2024 года.

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