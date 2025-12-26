"Другой" Новый год, или Когда помощь важнее салютов и оливье

Для волонтеров и зоозащитников новогодняя ночь редко становится праздником. Пока одни накрывают столы, другие идут спасать животных, искать пропавших детей и развозить еду тем, кому нечего поесть. Как встречают Новый год те, для кого праздник не про салюты, а про помощь, узнал Zakon.kz.

Добровольцы LIDER.KZ

Руководитель мангистауского филиала поискового добровольного движения "LIDER.KZ" Давид Миникаев рассказывает, что число просьб о помощи в поисках пропавших увеличивается накануне новогодних праздников и в первых числах января. Обычно ищут пропавших подростков. В 2024 году в канун Нового года волонтеры искали маленького ребенка.

"31-го декабря обычно все бегают по рынкам и магазинам – закупаются к новогоднему столу. И я – не исключение. Ходил по магазину, покупал подарки и продукты, и тут звонок. Звонила женщина, плакала, рассказала, что на рынке, где было очень многолюдно, отвлеклась и потеряла в толпе маленького сына. Мы тут же, несмотря на то, что все были заняты предновогодними хлопотами, поехали на место. Успокоили маму малыша, принялись за поиски. Ребенок был благополучно передан родителям". Руководитель мангистауского филиала поискового добровольного движения "LIDER.KZ" Давид Миникаев

Фонд "Мы люди, мы вместе"

Работа в офисе фонда "Мы люди, мы вместе" также не прекращается в новогодние праздники. В прошлом году фонд собрал средства на дом мужчине, который остался без обеих ног, – ключи ему вручили под самый канун праздника.

"Каждый год вечером 31-го декабря к нам начинают поступать звонки от малоимущих семей, одиноких людей, от мам, которые воспитывают детей в одиночку. Они плачут и просят помочь с продуктами на новогодний стол, говорят, что даже детей накормить нечем. Мы развозим готовую еду или продукты. Из офиса возвращаемся домой уже ночью". Руководитель фонда Имангазы Досмухамбетов

Фото из личного архива Имангазы Досмухамбетова

В 2025 году волонтеры фонда пойдут в Дом престарелых. Для бабушек и дедушек приготовят домашнюю еду и подарят кресла-качалки.

"Несмотря на то, что это взрослые люди, каждый из них хочет праздника, и, как в детстве, они ждут новогоднего чуда. Кроме того, ежегодно мы поздравляем детей с инвалидностью, организовываем для них представления, наряжаемся Дедом Морозом и Снегурочкой, ходим по домам и дарим подарки. Этот год не станет исключением: пойдем в гости в Дом малютки. Так что забот в новогодние праздники у нас много". Руководитель фонда Имангазы Досмухамбетов

Защитники животных

Ольга Бахтеева раньше жила в Актау, сейчас – в Уральске. Зооволонтер отмечает, что новогодние праздники – тяжелое время. В прошлые годы Ольга вместе с другими работниками приюта для собак почти круглосуточно дежурила возле вольеров. Женщины кормили и успокаивали собак, которые пугались новогодних салютов. Домой приходили поздно вечером даже 31-го декабря. Несколько лет назад, рассказывает волонтер, случился и вовсе трагичный Новый год – сожгли будку, которую волонтеры установили для собаки со щенками, а собак убили. В это время на руках у Ольги умирала от энтерита приютская собака.

"У всех Новый год, а у нас трагедия и слезы. Но есть и случаи чудесного спасения. В прошлую новогоднюю ночь моя дочь вышла на задний двор дома, где обычно мы кормим бездомных собак. Там были глубокие сугробы, и мороз в ту ночь был минус 25. Она услышала, как под снегом громко мяукает кошка – нет, она даже не мяукала – она орала. Дочка подошла, раскрыла куртку, и кошка бросилась ей на грудь. Истощенная, обмороженная, голодная… Принесли в дом, накормили, отогрели. Так она и осталась с нами. Назвали ее Крыса", – рассказывает Ольга Бахтеева.

Как отмечает зоозащитник, после Нового года работы обычно прибавляется. Подаренные под бой курантов щенки и котята оказываются ненужными и выброшенными на улицу.

Фото из личного архива Ольги Бахтеевой

Пока города зажигают огни, а жители поднимают бокалы, волонтеры встречают эту ночь не за праздничным столом, а рядом с теми, кому особенно нужна помощь. Потому что для одних Новый год – это салюты и поздравления, а для других – забота о ближнем, выбранная сердцем и делом.