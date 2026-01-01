Как отработали экстренные службы Казахстана в новогоднюю ночь – фоторепортаж

Новогодняя ночь 2025-2026 в Атырау, Кокшетау и Усть-Каменогорске прошла спокойно и без серьезных происшествий. Пока одни запускали и смотрели салюты и гуляли на площадях, другие следили за их безопасностью. Новогодние истории подготовили корреспонденты Zakon.kz в регионах.

Атырау

В ночь с 31 декабря 2025 года на 1 января 2026 года экстренные и коммунальные службы Атырау, впрочем, как и во всех регионах страны, работали в усиленном режиме, обеспечивая безопасность и порядок.

По информации службы скорой медицинской помощи, за новогоднюю ночь было зарегистрировано 810 вызовов. Восемь выездов были связаны с драками, три – с дорожно-транспортными происшествиями, включая один наезд на пешехода. Также зафиксировано 8 случаев смерти по причине хронических заболеваний. Обращений, связанных с использованием пиротехнических изделий, не поступало, а пострадавших от пожаров не было.

Заместитель начальника ДЧС Атырауской области Кымбат Копбаев сообщил, что подразделения департамента совершили всего 4 выезда.

"Был зафиксирован небольшой пожар в квартире, причиной которого стало неосторожное обращение с огнем. Горели домашние вещи и мебель. Пострадавших и жертв нет", – отметил он.

Все службы в городе продолжают работать в усиленном режиме. Автомобильные трассы во всех направлениях открыты, температура воздуха около -2 градусов.

По данным пресс-службы департамента полиции Атырауской области, в новогоднюю ночь полиция отработала 249 вызовов. Было выявлено 24 человека, нарушивших семейное спокойствие. В 28 мелких ДТП 5 человек получили травмы.

Пока оперативные и коммунальные службы Атырау усиленно работали, горожане праздновали. Они собрались на центральной площади, чтобы посмотреть фейерверк и полюбоваться главной елкой. Зрелище собрало около 100 человек. Дети визжали от восторга, родители смеялись и фотографировали их. Эмоции переполняли всех. Некоторые катались на надувных бубликах прямо по свежевыпавшему снегу, который украсил город в канун Нового года – редкое удовольствие для атыраусцев.

Жительница города Азиза Максутова рассказала, что встречает Новый год на улице уже несколько лет подряд вместе с другими горожанами:

"Это всегда шумно, весело и интересно. Запускают шикарный салют, все радуются и смеются. Я счастлива и рада быть здесь вместе с другими людьми, чувствовать эту атмосферу праздника", – поделилась она.

Однако не все горожане заметили, что в новогодней толчее потеряли своих детей.

"Мы патрулировали по городу. Вечером 31 декабря нам поручили охранять общественную безопасность па центральной площади Исатая-Махамбета. На Новый год там всегда многолюдно. Так было и на этот раз. Собрались люди, которые гуляли, катались на "ватрушках", фотографировались у главной елки, слушали красивые песни и ждали салюта в полночь. Многие пришли с маленькими детьми. Некоторые ребятишки в шумной толпе у елки потеряли своих родителей, в том числе один малыш совсем кроха, ему всего 4 года". Заместитель командира батальона патрульной полиции, капитан Усер Жангирхан

Мальчонку, стоявшего без взрослых, сразу заметили полицейские. Учитывая, что на улице мороз, его сразу отвели в патрульную автомашину.

"Ребенок не плакал, был только растерянным. По рации передали информацию о найденном малыше всем полицейским, стоявшим на площади. И в этот момент подошли его родители и забрали сына. Еще потерялся мальчик десяти лет, ему тоже помогли, все закончилось благополучно". Заместитель командира батальона патрульной полиции, капитан Усер Жангирхан

Конечно, как и любому казахстанцу, капитану хотелось бы встретить Новый год в кругу семьи. Усер Жангирхан работает в полиции 14 лет. Но все праздники, выходные дни, ночное время для него – период повышенной нагрузки.

"Родные немного переживали, что в новогоднюю ночь меня снова не было рядом. Однако они все равно относятся с пониманием и поддержкой. Для нас новогоднее дежурство – это ответственность за безопасность города и его жителей". Заместитель командира батальона патрульной полиции, капитан Усер Жангирхан

В целом новогодняя ночь в Атырау прошла без чрезвычайных ситуаций, а службы справились с поставленными задачами в штатном режиме.

Кокшетау

В Кокшетау и по всей Акмолинской области операторы экстренных и социальных служб провели новогоднюю ночь на связи с жителями. В том числе – специалисты службы iQomek 109 и диспетчеры 112, которые принимают обращения круглосуточно, без выходных и праздников. Именно сюда в любое время суток звонят, когда возникает бытовая проблема, нужна консультация или оперативная помощь.

Несмотря на праздничную ночь, нагрузка на экстренные службы оставалась ощутимой. Только на пульт скорой помощи в новогоднюю ночь поступило 446 обращений. Скорая помощь совершила 401 выезд. В остальных случаях граждан проконсультировали по телефону. В целом ночь прошла относительно спокойно, без резонансных происшествий и чрезвычайных ситуаций.

На пульт 109 и 112 поступило около 2 000 звонков. Большая часть обращений носила бытовой и справочный характер: жители уточняли информацию о работе городских служб, сообщали о коммунальных проблемах и просили помощи в нестандартных ситуациях.

"В новогоднюю ночь звонки самые разные. Мы обзваниваем диспетчеров всех служб по области, дежурных в районных и городских акиматах. Все должно работать четко, потому что даже мелкая на первый взгляд проблема в праздники может стать серьезной", – рассказал сотрудник iQomek Асет Байжолов.

По его словам, среди обращений были и вполне конкретные, жизненные ситуации. Так, поступило сообщение о порыве водопровода, при этом хозяев дома не было. Обращение оперативно передали в жилищную инспекцию – дом находился на их балансе. На место прибыл сантехник, у которого были ключи от подвала, и стояк удалось перекрыть без ущерба для соседей.

Часть обращений, поступавших на номер 112, касалась последствий использования пиротехники, бытовых конфликтов и мелкого хулиганства. В отдельных случаях сообщалось о потерявшихся людях. Однако резонансных происшествий допущено не было.

"Когда в такие даты линия не перегружена – это даже радует. Значит, у людей все в порядке, они дома, с близкими. Но мы все равно работаем в полной готовности, потому что любой звонок может стать срочным и важным. Чаще всего в праздничные дни возникают бытовые проблемы. Нередки случаи, когда во время праздничных гуляний горожане теряли из виду своих детей, но к счастью, такие передряги быстро решались на местах", – рассказал оператор.

При этом расслабляться не приходилось. Погода в новогоднюю ночь оказалась капризной: из-за неблагоприятных метеоусловий на отдельных трассах, ведущих к областному центру, вводились ограничения движения. Это добавляло напряжения и требовало повышенного внимания со стороны всех дежурных служб.

На усиленный режим работы в праздничные дни был переведен и личный состав департамента полиции Акмолинской области. Полицейские обеспечивали общественный порядок на улицах, в местах массовых гуляний и на автодорогах республиканского и областного значения. Только в Кокшетау в охране порядка были задействованы 410 сотрудников, а по области – свыше 1300 полицейских. Работа по обеспечению безопасности граждан в период новогодних праздников находилась на особом контроле.

"В новогоднюю ночь люди часто начинают разговор с поздравления или извинения за беспокойство. Это очень тепло. Чувствуешь, что ты не просто оператор, а часть большого общего дела. Большая часть звонков требовала лишь консультации: насчет использования пиротехники, кого-то интересовало расписание праздничной программы", – поделился Асет Байжолов.

Пока город отдыхал, специалисты экстренных служб держали свою вахту, чтобы праздник для других казахстанцев получился запоминающимся.

Усть-Каменогорск

В прошедшую праздничную ночь весь гарнизон ДЧС ВКО, как и в других регионах страны, работал в усиленном режиме.

"Пока граждане радуются салютам, поднимают бокалы с шампанским или засыпают под бой курантов, сотрудники ДЧС ВКО внимательно следят за обстановкой, принимают вызовы и первыми выезжают туда, где праздник может обернуться бедой". Представитель пресс-службы ДЧС ВКО Марина Лискова

Но праздничная ночь 2025 – 2026, по словам представителя пресс-службы ДЧС ВКО Марины Лисковой, была непривычно спокойной, в отличие, например, от прошлого года.

"В прошлом году в ночь с 31 декабря 2024 года на 1 января 2025 года в Усть-Каменогорске произошло возгорание в одном из многоэтажных домов. На седьмом этаже по улице Казахстан загорелся балкон квартиры. Было эвакуировано семь жильцов, среди них двое детей. Причиной пожара стал запуск фейерверков: неосторожность в праздники может стоить слишком дорого". Представитель пресс-службы ДЧС ВКО Марина Лискова

Прошедший год для спасателей и пожарных ВКО был непростым, впрочем, как и всегда. В 2025-м году на пульт 112 здесь поступило более 251 тыс. звонков, спасено 332 человека, эвакуировано в опасных ситуациях 506 жителей области. Специалисты экстренных служб тушили пожары, спасали людей в горах и лесах, помогали тем, кто застрял в снегу, и даже доставали детей из стиральных машин, застрявших там.

В новогоднюю ночь весь гарнизон снова работал в усиленном режиме. В подразделениях районов и городов на службе находилось около 300 человек, было задействовано более 100 единиц специальной техники.

В общем, пока одни загадывают желания под бой курантов, другие стоят на посту, чтобы эти желания не омрачились бедой. И именно благодаря их незаметной, но такой важной работе новогодняя ночь для тысяч людей остается теплой, спокойной и по-настоящему праздничной.