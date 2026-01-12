В объективе истории: фотограф снимает старый Алматы

Фотографы обожают Алматы, ведь здесь можно найти множество мотивов для красивых кадров. Город находится на стыке прошлого и будущего. Пока ударными темпами идет строительство новых сооружений, последние из могикан не дадут соврать, какая у города богатая история.

Zakon.kz расскажет, как алматинец на улицах выискивает былую Алма-Ату.

48-летний Андрей Переверзев работает тренером. Однако с тех пор, как у него в руках оказался фотоаппарат, он стал бродить по улицам в поисках интересных кадров.

"Всю жизнь живу в Алматы и очень люблю свой город. В детстве мой средний брат занимался фотографией, и я ему помогал проявлять снимки. Иногда он мне давал фотоаппарат в поездки. Фотографии середины 80-х годов для меня самые ценные, ведь мне тогда удалось сделать редкие и ценные кадры, которые уже сегодня история". Андрей Переверзев

В период с 2006 по 2008 год, когда в Алматы начали активно сносить такие культовые здания, как Саяхат, Дворец пионеров и гостиницу "Медеу", алматинец решил, что нужно купить зеркальный фотоаппарат и снимать город на память. А именно те исторические объекты, которым угрожала современность и глобальное развитие.

"В 2009 году я приобрел камеру, с тех пор снимаю старый Алматы. Я сделал много важных снимков для себя, у меня накопилась большая коллекция. Сфотографировал практически все исторические объекты, от некоторых не осталось и следа, лишь фото на память. Допустим, мне очень сильно нравился Дворец спорта, а сейчас после реконструкции он стал "бездушным". Также в новом виде мне не нравится Дворец Республики и фонтаны возле КБТУ возле бывшего Дома правительства с Абылай хана и Панфилова. И как раз таки мне удалось запечатлеть эти объекты в первозданном виде". Андрей Переверзев

Алматинец любит фокусироваться на старинных постройках, красивых балконах, загадочных мозаиках, ажурных деревянных деталях. В ту пору, безусловно, архитекторы не просто возводили здания, а давали волю творчеству и создавали неповторимые шедевры. Это сохранилось по сей день, и фотограф надеется, что новое поколение увидит их не просто на фото, а смогут так же, как он, воочию прикоснуться к истории.

"Стараюсь снимать старый город: что-то необычное, красивые и открытые балконы, советскую мозаику, но больше всего люблю старинную архитектуру и, если выходит прекрасный кадр, очень радуюсь. Для обычного прохожего они кажутся просто старым зданием, которое пора снести, но для коренных жителей это события прошлого и теплые воспоминания". Андрей Переверзев

Цепляют фотографа не только загадочные объекты, но и их богатая история. Он специально изучает старые книги про Алматы, знает много преданий.

"Иногда вижу интересное сооружение и ищу его историю, а порой после прочтения отыскиваю объект и пополняю свою коллекцию. Меня зацепили увлекательные факты про гостиницу "Казахстан", цирк, оперный театр, отель "Алматы", каток "Медеу" и Свято-Вознесенский кафедральный собор. Советую всем алматинцам почитать историю этих памятников архитектуры". Андрей Переверзев

Самой красивой локацией Андрей Переверзев считает "золотой квадрат", в частности улицы Достык – Абая – Жибек Жолы. А еще – парк культуры и отдыха им. М. Горького (ныне Центральный парк отдыха Алматы) и Ботанический сад.

"Самые яркие фото можно получить в апреле и мае. Вообще, это лучшее время для посещения Алматы, когда распускаются урюк, тюльпаны, магнолия и сирень, чуть позже розы. Прекрасен и октябрь, который богат на все цвета радуги. Главное – снимать в ясную погоду или когда идет снег. Например, можно солнце оставить за спиной, а в центре охватить то, что вы хотите, стараясь исключить из вида мусор, провода и трубы". Андрей Переверзев

А вот к наиболее цепляющей мозаике мужчина относит "Кыз-Жибек", панно на фасаде Дворца бракосочетаний, которое было в 1971 году.

"Кыз-Жибек" – для меня самая лучшая мозаика. Я решил сфотографировать ее перед реконструкцией Дворца бракосочетаний, который все еще закрыт на ремонт. Мне кажется, многие алматинцы не видели эту мозаику ни разу. Она спрятана от глаз и находится с задней стороны дворца. Я ее всегда рассматриваю и любуюсь. Молодая пара в национальной одежде, которые могут оседлать красивых лошадей, на заднем фоне пара прекрасных лебедей – означает любовь и верность, за ними наши горы, а снизу дерево и тюльпаны. Произведение искусства авторов М. Кенбаева и Н. Цивчинского с изображением молодой пары должны отполировать и придать ему свежесть". Андрей Переверзев

Алматы Андрей Переверзев видит чистым, культурным и домашним. После его публикацией, которые он делает в Facebook, люди погружаются в воспоминания и призывают друг друга еще бережнее относиться к истории любимого города.