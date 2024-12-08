Снегопад в Алматы превратился в сказку в объективе известного фотографа

Фото: Zakon.kz

8 декабря 2024 года в Алматы почти весь день шел долгожданный снег. Фотограф из Алматы Дмитрий Доценко не упустил возможность и заснял небольшое видео о снегопаде, украсившем город, сообщает Zakon.kz.

Своим произведением он поделился с публикой в личном аккаунте в Instagram 9 декабря 2024 года. "Алматы передает новогоднее настроение всему Казахстану. Замечательный снегопад украсил город! Собрал небольшое, но атмосферное видео", – говорится в подписи к видео. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дмитрий Доценко / Фотограф Алматы (@dots_foto) Комментаторы после просмотра наперебой оставляют хвалебные отзывы, отмечая красоту любимого города. Очень вдохновляет и восхищает. Жаль, что город не везде украшен.

Люблю наш город! Вы всегда умеете передать его красоту.

Красота невероятная.

Великолепно и очень красиво.

Обожаю первый снег. Город преображается как невеста.

Ваш стиль узнаваем сразу! Материал по теме Когда закончится снегопад в Алматы и как убирают город, рассказали коммунальщики Ранее Доценко запечатлел, как алматинская телебашня "Кок-Тобе" тонет в облаках.

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