Снегопад в Алматы превратился в сказку в объективе известного фотографа
Фото: Zakon.kz
8 декабря 2024 года в Алматы почти весь день шел долгожданный снег. Фотограф из Алматы Дмитрий Доценко не упустил возможность и заснял небольшое видео о снегопаде, украсившем город, сообщает Zakon.kz.
Своим произведением он поделился с публикой в личном аккаунте в Instagram 9 декабря 2024 года.
"Алматы передает новогоднее настроение всему Казахстану. Замечательный снегопад украсил город! Собрал небольшое, но атмосферное видео", – говорится в подписи к видео.
Комментаторы после просмотра наперебой оставляют хвалебные отзывы, отмечая красоту любимого города.
- Очень вдохновляет и восхищает. Жаль, что город не везде украшен.
- Люблю наш город! Вы всегда умеете передать его красоту.
- Красота невероятная.
- Великолепно и очень красиво.
- Обожаю первый снег. Город преображается как невеста.
- Ваш стиль узнаваем сразу!
Ранее Доценко запечатлел, как алматинская телебашня "Кок-Тобе" тонет в облаках.
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