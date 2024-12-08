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Общество

Снегопад в Алматы превратился в сказку в объективе известного фотографа

Самокаты, электросамокаты, электрические самокаты, аренда самокатов, зима, снег , фото - Новости Zakon.kz от 09.12.2024 13:12 Фото: Zakon.kz
8 декабря 2024 года в Алматы почти весь день шел долгожданный снег. Фотограф из Алматы Дмитрий Доценко не упустил возможность и заснял небольшое видео о снегопаде, украсившем город, сообщает Zakon.kz.

Своим произведением он поделился с публикой в личном аккаунте в Instagram 9 декабря 2024 года.

"Алматы передает новогоднее настроение всему Казахстану. Замечательный снегопад украсил город! Собрал небольшое, но атмосферное видео", – говорится в подписи к видео.

Комментаторы после просмотра наперебой оставляют хвалебные отзывы, отмечая красоту любимого города.

  • Очень вдохновляет и восхищает. Жаль, что город не везде украшен.
  • Люблю наш город! Вы всегда умеете передать его красоту.
  • Красота невероятная.
  • Великолепно и очень красиво.
  • Обожаю первый снег. Город преображается как невеста.
  • Ваш стиль узнаваем сразу!

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Ранее Доценко запечатлел, как алматинская телебашня "Кок-Тобе" тонет в облаках.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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