Как быстро разморозить стекла автомобиля: лайфхаки от экспертов
Ледниковый период
Фото: freepik
Почему замерзают автостекла
Фото: freepik
Традиционный подход: щетка и скребок в помощь
Фото: freepik
Выжатый лимон
"Для предотвращения образования наледи можно заранее натереть стекло разрезанной картофелиной. То же самое проделать с боковыми зеркалами. Это позволит создать на поверхности защитный слой и замедлить замерзание. Кстати, о зеркалах: в сложенном виде они замерзают гораздо меньше, поэтому на ночь лучше их складывать", – сказал автоэксперт Александр.
Другой способ – растворить столовую ложку соли в стакане воды и обработать стекла. Такой раствор поможет предотвратить повторное замораживание.
"Также можно взять щепотку соли на тряпку, протереть ею стекло – и лед растает за секунды. Соль снижает температуру замерзания, никакой скребок не нужен, и пальцы не мерзнут. А если они замерзли, можно взять пластиковую бутылку с водой, добавить туда соль и хорошо встряхнуть, температура воды заметно поднимется – и ей можно согреть руки, пока не прогреется печка", – делится лайфхаками автоэксперт.
Очумелые ручки
Пригодится в машине не только пакет соли, но и пульверизатор. Он тоже поможет разморозить стекло без скребка.
В пластиковой бутылке с распылителем можно смешать воду с неразбавленным уксусом в пропорции 3:1. Полученным средством обработать стекла и протереть их сухой тряпкой.
"Можно налить в пульверизатор жидкость для стеклоомывателя ("незамерзайку"). Если совсем холодно, допустим, минус 30 – добавить медицинский спирт и побрызгать на стекла. Буквально через полминуты они начнут оттаивать. Если же нет "незамерзайки", возьмите две столовые ложки соли, 50 миллилитров воды, столько же спирта или водки и каплю моющего средства, взболтайте, размешайте и закрутите пульверизатор. Этот раствор будет лучше любой "незамерзайки". Но заливать самодельные средства в бачок стеклоомывателя вместо жидкости, произведенной на заводе, не рекомендуется".Автоэксперт Александр Старостин
Если в бачке стеклоомывателя "незамерзайка" все-таки замерзла, не надо до талого нажимать на рычаг "вертолета" под рулем, в противном случае электронасос может выйти из строя. Лучше воспользоваться концентратом.
"Заезжайте в любой автомагазин и купите концентрат для "незамерзайки". Залейте его в горловину бачка стеклоомывателя. Нет концентрата – долейте туда немного этилового спирта. Подождите минут 20-30, жидкость должна разморозиться. Разморозилась и все равно не брызгает – значит, замерзли форсунки. Тогда налейте в целлофановый пакет теплой воды – примерно 35-40 градусов и положите на капот ближе к лобовому стеклу, рядом с брызгалками. Именно там находятся форсунки. Теплая вода в пакете их согреет. Если это не помогло, загоните авто в паркинг с отоплением или поставьте на парковку ТРЦ. За то время, пока закупаетесь, машина полностью разморозится", – подсказывает автоэксперт.
Ни в коем случае нельзя лить на стекла кипяток. Что может произойти, посмотрите на видео в публикации.
Зимой окна особо чувствительны к повреждениям, предупреждают эксперты. Если на лобовом образовался скол и вы сразу это заметили, стекло можно успеть спасти. Отрежьте ленту качественного скотча, приклейте на скол, прижмите и разгладьте. Трещина дальше не пойдет, и в нее не попадут пыль и грязь. Специалисты по ремонту стекол постараются "залечить" дорожное "ранение".
В снегопад автомобилисты сталкиваются с неприятными моментами, когда снег намерзает на стеклоочистителях ("дворниках"). Снежные наросты мешают им выполнять свою функцию.
"Когда вы едете по красивой заснеженной трассе и идет снег большими хлопьями, выключите обдув на стекло. Оно станет холодным, и снег будет слетать с автомобиля, не задерживаясь на стекле. А перед поездкой можно полить дворники средством "антидождь". Даже если появятся мелкие прилипания, один раз слегка стукнуть – и они отвалятся", – уверяет эксперт.
В холода "дворники" оставляют полосы. Виноват грязный налет на стекле, который скапливается из-за сажи и противогололедных реагентов. Специалисты советуют хотя бы раз в неделю мыть окна обезжиривающим составом. Не хотите покупать средство – смешайте в стакане воду и спирт. Не забывайте протирать резинки "стеклоочистителей" губкой или мягкой тряпкой. Отдельного внимания заслуживают боковые зеркала. Зимой они "слепнут".
"На зеркалах частенько остаются капли от дождя, снега и брызги из-под колес. Есть возможность свести это к минимуму. Протираем зеркала сухой тряпкой или микрофиброй и наносим водоотталкивающую пропитку для обуви, спрей. Ждем 20 секунд. Вытираем насухо – и готово. Вот увидите: гораздо меньше влаги будет оставаться на ваших зеркалах", – заверил Александр.
Фото: freepik
Дополнительные советы:
Использование фольги для защиты от замерзания позволяет предотвратить образование льда и инея на стекле.
Во избежание обледенения важно проверить салон на уровень влажности. Возможные причины ее появления:
- Сбои в системе кондиционирования (закупорка вентиляционных решеток). Из-за этого нарушается нормальный воздухообмен. Решить проблему несложно – прочистить воздуховоды.
- Утечка антифриза. Осенью и весной необходимо осматривать радиатор и патрубки.
- Влажный пол. Когда стекла замерзают изнутри, на полу собирается влага. Она попадает в транспортное средство в виде снега и капель дождя, которые остаются на обуви и одежде. В теплом салоне талая жидкость испаряется, а потом оседает на прохладном стекле. Почаще убирайте коврики и давайте им высохнуть.
- Неправильная мойка. Если очень часто мыть салон, велика вероятность повышения влажности воздуха. В морозы выбирать лучше автомойки, где есть возможность просушить машину. На уличной мойке вода моментально превращается в лед, и стекла покрываются мутной пленкой, которая тоже ухудшает обзор.
На вашем автомобиле постоянно потеют стекла? Первым делом замените салонный фильтр. Если вы его меняли недавно, причина кроется под задним бампером. Там у легковушек установлены заслонки, которые помогают циркуляции воздуха по салону. Многие об этом даже не догадываются. Засорившиеся заслонки следует почистить.
Эксперты напоминают: хорошая видимость создает комфортные условия и лучше любого талисмана защищает водителей от ДТП.