Как быстро разморозить стекла автомобиля: лайфхаки от экспертов

Казахстанские автомобилисты готовятся к крещенским морозам. Одна из самых распространенных проблем зимой – обледенение стекол. Попытки их очистить по утрам отнимают драгоценные минуты. Есть несколько простых способов быстро и эффективно избавиться от наледи. Zakon.kz изучил все хитрости.

Ледниковый период

Зима – красивое время года, которое приносит не только снежные пейзажи, но и разные неудобства. Утро большинства автолюбителей в холодный сезон начинается не с кофе, а с откапывания своих "ласточек" из-под снега и борьбы со льдом на стеклах. Наверное, представляете ситуацию: время поджимает, долго ждать невыносимо, а ехать невозможно – наледь закрыла обзор. Процесс разморозки и очистки трудоемкий и утомительный, особенно если нет обогрева лобового, отмечают автовладельцы.

Фото: freepik

Почему замерзают автостекла

Стекла замерзают из-за высокой влажности в салоне и низкой температуры снаружи. После выключения двигателя частицы воды из парообразного состояния переходят в твердое и оседают на стеклянной поверхности, поясняют специалисты.

Фото: freepik

Традиционный подход: щетка и скребок в помощь

Включаем двигатель и вентилятор теплого воздуха. Щеткой очищаем от снега лобовое и заднее стекла, а также все окна. Затем выставляем режим максимальной мощности отопителя ("печки"). Ждем, пока оттает. Если "печка" работает без нареканий, минут через десять остатки ледяного покрытия можно будет убрать скребком или пластиковой картой, либо снять рукой без усилий.

Прогрев транспортного средства изнутри занимает больше времени, зато намного безопаснее, чем механическое отскребание льда.

При сильных морозах ожидание занимает полчаса, а то и больше. На этот случай есть народные способы.

Фото: freepik

Выжатый лимон

Достаточно выжать немного сока на заледеневшее стекло и оставить на несколько минут, а после смыть еле теплой водой. Лимонная кислота ускоряет процесс таяния льда.

В автомаркетах продают водно-спиртовые составы, образующие прозрачную пленку, которая не дает стеклам обледенеть снова. Эти растворы разбавлять не требуется.

"Для предотвращения образования наледи можно заранее натереть стекло разрезанной картофелиной. То же самое проделать с боковыми зеркалами. Это позволит создать на поверхности защитный слой и замедлить замерзание. Кстати, о зеркалах: в сложенном виде они замерзают гораздо меньше, поэтому на ночь лучше их складывать", – сказал автоэксперт Александр.

Другой способ – растворить столовую ложку соли в стакане воды и обработать стекла. Такой раствор поможет предотвратить повторное замораживание.

"Также можно взять щепотку соли на тряпку, протереть ею стекло – и лед растает за секунды. Соль снижает температуру замерзания, никакой скребок не нужен, и пальцы не мерзнут. А если они замерзли, можно взять пластиковую бутылку с водой, добавить туда соль и хорошо встряхнуть, температура воды заметно поднимется – и ей можно согреть руки, пока не прогреется печка", – делится лайфхаками автоэксперт.

Очумелые ручки

Пригодится в машине не только пакет соли, но и пульверизатор. Он тоже поможет разморозить стекло без скребка.

В пластиковой бутылке с распылителем можно смешать воду с неразбавленным уксусом в пропорции 3:1. Полученным средством обработать стекла и протереть их сухой тряпкой.

"Можно налить в пульверизатор жидкость для стеклоомывателя ("незамерзайку"). Если совсем холодно, допустим, минус 30 – добавить медицинский спирт и побрызгать на стекла. Буквально через полминуты они начнут оттаивать. Если же нет "незамерзайки", возьмите две столовые ложки соли, 50 миллилитров воды, столько же спирта или водки и каплю моющего средства, взболтайте, размешайте и закрутите пульверизатор. Этот раствор будет лучше любой "незамерзайки". Но заливать самодельные средства в бачок стеклоомывателя вместо жидкости, произведенной на заводе, не рекомендуется". Автоэксперт Александр Старостин

Если в бачке стеклоомывателя "незамерзайка" все-таки замерзла, не надо до талого нажимать на рычаг "вертолета" под рулем, в противном случае электронасос может выйти из строя. Лучше воспользоваться концентратом.

"Заезжайте в любой автомагазин и купите концентрат для "незамерзайки". Залейте его в горловину бачка стеклоомывателя. Нет концентрата – долейте туда немного этилового спирта. Подождите минут 20-30, жидкость должна разморозиться. Разморозилась и все равно не брызгает – значит, замерзли форсунки. Тогда налейте в целлофановый пакет теплой воды – примерно 35-40 градусов и положите на капот ближе к лобовому стеклу, рядом с брызгалками. Именно там находятся форсунки. Теплая вода в пакете их согреет. Если это не помогло, загоните авто в паркинг с отоплением или поставьте на парковку ТРЦ. За то время, пока закупаетесь, машина полностью разморозится", – подсказывает автоэксперт.

Ни в коем случае нельзя лить на стекла кипяток. Что может произойти, посмотрите на видео в публикации.

Зимой окна особо чувствительны к повреждениям, предупреждают эксперты. Если на лобовом образовался скол и вы сразу это заметили, стекло можно успеть спасти. Отрежьте ленту качественного скотча, приклейте на скол, прижмите и разгладьте. Трещина дальше не пойдет, и в нее не попадут пыль и грязь. Специалисты по ремонту стекол постараются "залечить" дорожное "ранение".

В снегопад автомобилисты сталкиваются с неприятными моментами, когда снег намерзает на стеклоочистителях ("дворниках"). Снежные наросты мешают им выполнять свою функцию.

"Когда вы едете по красивой заснеженной трассе и идет снег большими хлопьями, выключите обдув на стекло. Оно станет холодным, и снег будет слетать с автомобиля, не задерживаясь на стекле. А перед поездкой можно полить дворники средством "антидождь". Даже если появятся мелкие прилипания, один раз слегка стукнуть – и они отвалятся", – уверяет эксперт.

В холода "дворники" оставляют полосы. Виноват грязный налет на стекле, который скапливается из-за сажи и противогололедных реагентов. Специалисты советуют хотя бы раз в неделю мыть окна обезжиривающим составом. Не хотите покупать средство – смешайте в стакане воду и спирт. Не забывайте протирать резинки "стеклоочистителей" губкой или мягкой тряпкой. Отдельного внимания заслуживают боковые зеркала. Зимой они "слепнут".

"На зеркалах частенько остаются капли от дождя, снега и брызги из-под колес. Есть возможность свести это к минимуму. Протираем зеркала сухой тряпкой или микрофиброй и наносим водоотталкивающую пропитку для обуви, спрей. Ждем 20 секунд. Вытираем насухо – и готово. Вот увидите: гораздо меньше влаги будет оставаться на ваших зеркалах", – заверил Александр.

Фото: freepik

Дополнительные советы:

Использование фольги для защиты от замерзания позволяет предотвратить образование льда и инея на стекле.

Во избежание обледенения важно проверить салон на уровень влажности. Возможные причины ее появления:

Сбои в системе кондиционирования (закупорка вентиляционных решеток). Из-за этого нарушается нормальный воздухообмен. Решить проблему несложно – прочистить воздуховоды. Утечка антифриза. Осенью и весной необходимо осматривать радиатор и патрубки. Влажный пол. Когда стекла замерзают изнутри, на полу собирается влага. Она попадает в транспортное средство в виде снега и капель дождя, которые остаются на обуви и одежде. В теплом салоне талая жидкость испаряется, а потом оседает на прохладном стекле. Почаще убирайте коврики и давайте им высохнуть. Неправильная мойка. Если очень часто мыть салон, велика вероятность повышения влажности воздуха. В морозы выбирать лучше автомойки, где есть возможность просушить машину. На уличной мойке вода моментально превращается в лед, и стекла покрываются мутной пленкой, которая тоже ухудшает обзор.

На вашем автомобиле постоянно потеют стекла? Первым делом замените салонный фильтр. Если вы его меняли недавно, причина кроется под задним бампером. Там у легковушек установлены заслонки, которые помогают циркуляции воздуха по салону. Многие об этом даже не догадываются. Засорившиеся заслонки следует почистить.

Эксперты напоминают: хорошая видимость создает комфортные условия и лучше любого талисмана защищает водителей от ДТП.