Триумф через падения: Милад Карими о семье, неудачах и развитии спортивной гимнастики в Казахстане

Казахстанцы гордятся своими спортивными гимнастами, которые всегда на международных соревнованиях показывают впечатляющие результаты. И один из них Милад Карими. Его путь на профессиональном помосте – сочетание сложнейших испытаний и впечатляющих достижений.

Zakon.kz расскажет, как, несмотря на серьезные травмы, алматинцу удается держать высокую планку.

В спортивную гимнастику Милад Карими пришел в три с половиной года. Тогда он вместе с семьей хотел поддержать сестру на соревнованиях. Однако волшебная атмосфера затянула его с первой минуты. Ведь этот вид спорта сочетает в себе невероятную силу, грацию и техническое мастерство, создавая завораживающие выступления через сложнейшие элементы на снарядах. А атлеты настолько артистичны, гибки и подтянуты, что глаз не отвести.

"Я настолько был окутан этой атмосферой, что принялся повторять за атлетами. Не мог усидеть на месте, стал кувыркаться. Тогда меня заметил тренер Тахир Кашкули. Он разглядел во мне потенциал, убедил в этом моих родителей и взял в свою команду. После я занимался гимнастикой в школе со строгой системой подготовки. Младшие группы были переполнены – это говорило о том, что интерес к этому виду спорта был очень высоким. Я начинал свой путь именно в такой обстановке. Наставник был строгим и требовательным. Со временем слабенькие отсеялись, и остались лишь те, кто был сильнее не сдавался". Милад Карими

Больше 10 лет Милад Карими состоит в национальной сборной Казахстана и имеет весомую копилку главных наград, начиная от чемпионата РК вплоть до Олимпиады.

Однако спортивная гимнастика – один из самых травмоопасных видов спорта. Здесь высок риск падений. Исключением не стал Милад Карими. В 2018 году он получил тяжелую травму на Кубке мира в австралийском Мельбурне. К мировому первенству гимнаст готовился основательно, и казалось, что ничего не предвещало беды. Он показал отличные результаты на трех снарядах: вольные, конь и кольца, в результате прошел в финал, обойдя сотни соперников. В решающий день его ждали брусья, прыжок и перекладина.

"Это были мои любимые снаряды, с которыми легко справлялся. Я наблюдал, как ребята выступали, и был уверен, что у меня получится лучше. Начал с брусьев, хотел ухватиться за жердь, но промахнулся. У меня завернулась рука, и я шеей ударился по стволу. Когда упал, рука осталась подо мной. Зал, который меня поддерживал, вмиг замолк. Я ощутил острую боль по всему телу". Милад Карими

В итоге – перелом в трех местах и один осколок. Врачи скрепили разорванные кости титановой пластиной и 13 болтами. Прогнозы были неутешительные, поэтому он больше всего боялся услышать от них: "Со спортом нужно завязать". Но, к счастью, они разрешили вернуться к тренировкам через год. Однако для Милада это было слишком долго.

"Я осмыслил, что не надо бояться травм, в нашем виде спорта они неизбежны. Поэтому не стал медлить, имел бешеное желание вернуться на тот же Кубок мира и показать себя с лучшей стороны. Как только выписался из больницы, сразу приступил к восстановлению: бегал, плавал, проходил физиолечение, ЛФГ-массаж. И через несколько месяцев попробовал свои силы на чемпионате РК и был доволен собой. Но рука не давала работать, нужно было убрать пластины, которые поддерживали суставы. После очередной операции я снова встал в строй с новичками и разминал руку. Не давал слабины, не жалел себя". Милад Карими

Это помогло казахстанцу ровно через год после падения вновь вернуться на Кубок мира в Австралию и завоевать там серебряную медаль в вольных упражнениях.

С 2023 года Милад Карими тренируется у высококвалифицированного тренера Владимира Ваткина, который подготовил и воспитал много титулованных гимнастов, а также чемпионов мира.

"Он дополнил тренировочный процесс своей методикой, внес свежий взгляд и помог выстроить подготовку более целостно. В нашем виде спорта происходят заметные изменения к лучшему. Растет количество высоких достижений. Появляются молодые, сильные и целеустремленные ребята, которые уже начинают составлять хорошую конкуренцию лидерам сборной Казахстана. С помощью правильной работы, стремления и дисциплины есть шанс выйти на более высокий уровень". Милад Карими

Молодой человек отметил, что прежде всего ему нравится наблюдать за своим прогрессом, улучшать технику и становиться сильнее.

"Я не тот спортсмен, который, как турист, зная, что ничего не займет, просто катается по странам. Для меня очень важно быть потенциальным, стремиться к победе, держать зал в волнении – это меня заводит и увлекает в спорте. Я полностью отдаюсь гимнастике и всегда стремлюсь к высоким результатам. Каждая победа меня радует и подтверждает, что мои усилия не напрасны, это мотивирует работать еще усерднее. Конечно, поражения иногда выбивают из колеи, но я стараюсь делать правильные выводы и продолжаю идти вперед, не останавливаясь на пути к своим целям. Сейчас я работаю над усложнением программы и изучаю новые элементы, чтобы повысить сложность комбинаций. Впереди серия этапов Кубка мира и чемпионат Азии, я активно готовлюсь к этим стартам". Милад Карими

26-летний спортсмен отметил, что внимательно следит за здоровьем и не допускает новых травм. Однако иногда большие нагрузки все равно дают о себе знать.

"Периодически беспокоит старая травма руки. Благодаря врачу и массажисту получаю необходимую терапию и имею возможность продолжать работать. Во время сборов у меня три тренировки в день. Воскресенье – выходной. В свободное время стараюсь отдыхать и восстанавливаться. Провожу время с семьей и друзьями, смотрю фильмы, обязательно посещаю баню. Питаюсь обычной сбалансированной едой, небольшими порциями, но в целом ничем себя не ограничиваю. Если нужно снизить вес перед соревнованиями, уменьшаю количество приемов пищи". Милад Карими

Несмотря на плотный график, парень поделился, что успевает строить личную жизнь. В 2022 году он создал свою семью, однако имя избранницы все еще держит в секрете. У Милада есть две старшие сестры. Его родители стремились, чтобы дети были спортивными и здоровыми. И им это удалось, поскольку одна из сестер занималась хоккеем, а другая – спортивной гимнастикой. И они считают, что их достижения – прежде всего заслуга мамы и папы.