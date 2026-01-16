Сахар, стресс и детство: почему мы не можем отказаться от сладкого

Все ведь заедали стресс сладким? Можете не признаваться, мы-то точно знаем, что да. Сахар давно стал нашим эмоциональным бойфрендом. Он всегда рядом, всегда утешит. Но откуда вообще берется эта тяга? Zakon.kz решил разобраться, что стоит за нашей любовью к сладкому.

Сладкое утешает лучше любого друга и уж точно надежнее некоторых вторых половинок. Пирожное не будет читать нотации и не исчезнет в самый неподходящий момент. Оно просто с пониманием лежит на тарелке, смотрит с чувством сострадания и делает свое дело. Эклер не предаст, шоколад не разболтает ваши тайны, а торт не будет спрашивать, почему вы снова дали ей или ему второй шанс. Многие люди считают, что сладости – идеальный собеседник: всегда рядом, всегда согласен и никогда не осуждает. Именно поэтому в минуты душевных бурь мы чаще выбираем не разговор по душам, а разговор с печеньем. Но за этими желаниями стоят определенные факторы.

Витаминов мало – конфет много

Фото: freepik

Начнем с главного, сладкое – это быстрый способ почувствовать себя лучше. Сахар стимулирует выработку дофамина и серотонина, тех самых гормонов радости, из-за которых жизнь кажется чуть менее суровой, а начальник – чуть менее раздражающим.

Наш мозг, по сути, очень простой товарищ: увидел сладкое – обрадовался, получил удовольствие – попросил еще. Ему все равно, что вы на ПП с понедельника или устроили разгрузочный день, где-нибудь в четверг. Он живет сегодняшним днем и хочет счастья прямо сейчас. Во всем виноват дефицит витаминов. Мы поговорили с диетологом-нутрициологом Гульвирой Ибраевой, которая рассказала, из-за чего нам хочется есть сладкое.

"С точки зрения физиологии, когда организму не хватает железа или витамина D3, он начинает требовать сладкого. При недостатке гормонов дофамина, адреналина и других даже маленький стресс заставляет человека тянуться именно к сладкому", – говорит диетолог.

Почему так происходит

Сладость, то есть глюкоза, немедленно дарит организму энергию и радость. Мозг тут же получает дофамин, как известно, он гормон счастья и мотивации. Сладкое мгновенно приносит спокойствие, радость и чувство удовлетворения.

"Мозгу все равно, каким способом доставить радость и беззаботность организму, через сладости, спорт или прыжок с парашютом. Но самый быстрый и доступный способ получить удовольствие – это порция сладостей". Гульвира Ибраева

Но есть незадача, ведь если бы дело было только в витаминах, нас бы тянуло на гречку, орехи и овощи, а не на синнабоны и батончики. Так что физиология – это лишь часть сладкой истории.

Все мы родом из детства

Фото: freepik

В нашей любви к вредному причастно и наше детство. Сладкое для многих из нас было наградой, утешением и проявлением любви. Упал – вот тебе конфетка. Получил пятерку – пирожное. Грусть, радость, праздник, скука – все чаще всего сопровождалось сахаром.

В итоге мозг запомнил простую формулу: сладкое = хорошо.

И теперь, когда нам плохо, тревожно или просто одиноко, мы бессознательно ищем знакомое утешение. Также кандидат психологических наук Жанат Биржанова рассказала нам, что по тяге к сладкому можно многое понять о психологическом состоянии человека.

Это может быть сигналом:

Тревоги.

Выгорания.

Нехватки радости.

"В целом, сладкое действительно связано с дефицитом радости, но здесь есть свои нюансы. Когда мы испытываем тревогу, нам нужно успокоиться. И тогда сладкое помогает, но не любое. Особенно успокаивает печеное сладкое, теплое, горяченькое. Горячие блюда вызывают чувство безопасности, что уходит корнями в детскую память: домашняя горячая еда всегда успокаивала. Часто после этого детей укладывают спать, а сон, в свою очередь, снимает тревогу", – поясняет психолог Жанат Биржанова.

Если человек заедает сладким и при этом почти не ощущает вкус, значит, ему важно успокоиться. Если же он наслаждается сладким и его настроение поднимается, это скорее связано с дефицитом радости.

Более полезная альтернатива

Фото: freepik

Часто мы едим сладкое вовсе не потому, что хотим есть. Мы заедаем стресс, усталость, тревогу, обиду, скуку и даже радость. Если так посмотреть, то выходит, что сладкое – это легальный и одобренный обществом антидепрессант. Никто не осудит вас за плитку шоколада, в отличие от других способов "расслабиться". Более того, вам даже скажут – ты заслужил. Но есть ведь и более полезные заменители сахара, и они не приведут вас к инсулинорезистентности.

"Если мед натуральный, он безупречно заменяет любую сладость, включая обычный сахар, а также сухофрукты. Но с сухофруктами есть нюанс, их нужно обязательно тщательно мыть, чтобы смыть защитную пленку, которая наносится для длительного хранения. Если это сделано, то натуральный мед и правильно обработанные сухофрукты могут полностью заменить сладости", – говорит диетолог-нутрициолог Гульвира Ибраева.

К натуральным сладостям также можно отнести обычные фрукты. На полках для диабетиков или на так называемых "ЗОЖ-полках" есть сахарозаменители, но ими тоже не стоит увлекаться. Главное правило – умеренность. В нормальном количестве все полезно, важно не переборщить.

Пищевые привычки

Сладкое и вкус еды во многом связаны с детством, особенно с пищевым поведением родителей. Наши пищевые привычки формируются в семье и в окружении, где мы росли. И эти привычки меняются очень тяжело. Они становятся более гибкими в молодости и зрелости, но ближе к 45-50 годам детские пищевые привычки часто возвращаются.

"Воспоминания о детстве, например, о бабушкиных баурсаках или курте, снова оживают, когда мы едим знакомую еду. Эти привычки возвращают ощущение безопасности, тепла и уюта, которые мы испытывали в детстве", – объясняет психолог Жанат Биржанова.

Таким образом, наше детское пищевое поведение становится своего рода якорем в современном мире, именно через него мы ищем комфорт, безопасность и эмоциональное тепло.

Так что же делать: запрещать себе или дружить?

Полный запрет работает плохо, мозг начинает хотеть сладкого еще сильнее, как запретный плод. Гораздо полезнее понять, зачем вы тянетесь к конфете. Иногда вместо шоколадки нам нужен сон или разговор. А иногда да, просто торт. И в этом нет преступления.

"Желательно два раза в год сдавать анализы и проверять уровень ферритина, витамина D3, фолиевой кислоты, а также гормоны щитовидной железы – ТТГ, свободные Т3 и Т4. Если показатели в норме, организм работает стабильнее и тяга к сладкому снижается", – предупреждает диетолог.

Резкие диеты и жесткие ограничения часто дают лишь временный эффект. Гораздо эффективнее постепенно контролировать показатели и поддерживать организм в балансе, только так результат будет устойчивым.

Так что в следующий раз, когда рука потянется к конфете, остановитесь не для самокритики, а для расшифровки сигнала. Сахар и сладости – не злодеи и не герои. Они просто самые быстрые переводчики наших эмоций и желаний на язык удовольствия. Но если научиться слышать себя чуть глубже, шоколад перестанет быть единственным спасателем.

Иногда достаточно сна, горячего ужина, разговора или чувства, что вы в безопасности. А сладкое пусть остается, как десерт, а не как смысл жизни или спасительная доза. Потому что по-настоящему сладкой жизнь становится не от сахара, а от того, что в ней есть смысл и цели.