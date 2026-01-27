Сладкая парочка: шутки про семейную жизнь супругов из Астаны рассмешили Казнет

Наверное, самая большая удача в жизни – найти того, кто смотрит на мир твоими же глазами. В этом плане супругам из Астаны друг с другом круто повезло. Ведь они находятся на одной волне и не стесняются быть собой. Zakon.kz предлагает пролистать смешные видео про семейные ценности.

Ерман и Жулдыз Кенжебаевы познакомились банально в Instagram, долгое время были друзьями, а потом изъявили желание пожениться. Их семейному очагу уже шесть лет. За это время супруги научились друг друга видеть насквозь. Жизнь и без того сложная, поэтому они просто решили наполнить ее смехом и радостью. А также делиться позитивом с другими.

"Я иллюзионист. Моя супруга очень артистичная, поэтому предложил ей составить мне компанию и быть моим ассистентом. Теперь мы вместе выступаем на мероприятиях. В обычной жизни нам нравится смеяться, шутить друг над другом, поднимать настроение. Два года назад Жулдыз спросила, не хочу ли я выкладывать в соцсети совместные видео. Я с радостью согласился". Ерман Кенжебаев

Теперь их общая страничка в соцсетях – серьезный проект, над которым они вместе работают в свободное время. Их блоги – шуточные видео о семейной жизни, в них есть и доля правды.

"Идеи приходят по-разному, то она предлагает, то я. Изучаем разные видео, что-то берем из своих будней, иногда придумываем. Бывает сложно снимать ролики, даже горячо спорим, но, видя результат и реакцию аудитории, остаемся довольны". Ерман Кенжебаев

В настоящее время за отношениями супругов наблюдают 211 тыс. подписчиков, называя их сладкой парочкой. Порой пользователи невольно узнают себя в видео:

Не снимайте про нас видео, пожалуйста.

Эта история напоминает мне кое-кого.

Спасибо за позитив.

Вы подняли нам настроение.

Побольше бы таких добрых видео в Сети.

Как вам повезло друг с другом.

По вам плачет Голливуд.

32-летний Ерман и 28-летняя Жулдыз говорят, что не преследуют огромных целей, соцсети – это их хобби, дарящее хорошее настроение, заряд энергии и позитива на день. На этом они не зарабатывают.

"Нам нравится этим заниматься. На видео может показаться, что мы отлично ладим и идеальная пара, которая живет всегда в гармонии. Но это не так, мы обычная семья, у которой бывают трудности, ссоры, споры. Однако мы любим друг друга такими, какие мы есть, со всеми плюсами и минусами". Ерман Кенжебаев

Материал по теме Удивило местное гостеприимство: африканец из Алматы ведет блог на казахском языке

Муж и жена признаются, что согласны на любую авантюру в пределах разумного, чтобы видео были полны не только юмора, но и смысла. Ведь в наше время главное – не рассмешить человека, а дать понять, что семья – это главное в жизни и без нее жить слишком скучно.