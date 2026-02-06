Погромы и потасовки: почему люди стали чаще проявлять агрессию в общественных местах и как этому противостоять

В Казахстане участились случаи проявления агрессии в общественных местах. Многие кричат, ругаются и даже распускают руки. Иногда под шквал гнева попадают посторонние. Достается не только людям, но и животным. Почему проблема стала массовой и как обходить острые углы, разбирался Zakon.kz.

Агрессивное поведение в общественных местах стало актуальной проблемой во всем мире. Казахстан – не исключение. На улицах любого города можно заметить вспышки ярости. Многие без стеснения вымещают злость на чужом имуществе.

Так, два дня назад в Астане 31-летний мужчина устроил погром в одном из торговых центров. Дебошир вырвал металлическую стойку для ограждения эскалатора и там же крушил ею стеклянные витрины бутика. Злоумышленника задержали и водворили в изолятор временного содержания. Полицейские возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство".

Нередко под ударом оказываются совершенно незнакомые люди. 31 декабря 2025-го в Актау избили девушку. Со слов потерпевшей, она в кафе пролила чай. После чего владелец заведения потребовал оплатить химчистку мебели. Компенсировать ущерб посетительница отказалась. Тогда несколько сотрудников точки повалили гостью на пол. Мужчины ее таскали за волосы на глазах у других клиентов. В полиции завели дело по статье "Умышленное причинение вреда здоровью". При этом хозяин бара подал встречный иск.

Чаще всех от приступов гнева людей страдают животные. К ним проявляют особую жестокость: привязывают к автомобилям, душат, бросают камнями, нападают с ножами и со стрелковым оружием.

В конце ноября прошлого года житель Алматинской области стрелял из ружья по собакам, среди которых был и домашний пес. Сразу два четвероногих друга остались инвалидами. Когда соседи возмутились, стрелок принялся им грубить и угрожать. Рядом находились маленькие дети, они получили психологическую травму, рассказали родители.

Спустя полтора месяца уголовное дело за жестокое обращение с животными, повлекшее увечье, в полиции закрыли. Потом хозяева пострадавших питомцев обратились в районную прокуратуру, но там рекомендовали привлечь подозреваемого к административной ответственности.

"Любые проявления насилия в общественных местах недопустимы и получают принципиальную правовую оценку", – уверяют полицейские.

В последнее время чересчур агрессивно ведут себя не только взрослые, но и подростки. Некоторые на любое замечание реагируют неадекватно. В ответ хамят, а порой применяют физическую силу. Мало того, свое поведение тинейджеры снимают на телефоны и выкладывают в соцсети. Из видео можно узнать, на что способны несовершеннолетние: ударить, толкнуть, пнуть старшего; плюнуть в лицо пожилому человеку, издеваться над бездомными, жестоко мстить возлюбленным, надругаться над девочкой или мальчиком, убивать и калечить бродячих собак и кошек. Отрываются, как правило, на тех, кто слабее. Часто происходят и групповые драки, которые заканчиваются тяжелыми последствиями.

Неконтролируемая агрессия мешает общению и подает плохой пример подрастающему поколению. Мы пообщались с врачом-психотерапевтом Республиканского клинического госпиталя инвалидов и ветеранов Отечественной войны Марией Семак и узнали наиболее распространенные причины проблемы.

"К вспышкам агрессии, гнева, ярости больше всех предрасположены люди с органическим поражением головного мозга. Очень часто такое бывает у эпилептиков, они готовы разносить все вокруг. Хотя человек может не являться эпилептиком, но у него, возможно, есть какое-то поражение головного мозга, те же опухоли. Либо родовые, либо черепно-мозговые травмы", – рассказала психотерапевт.

Огромный вред психическому здоровью наносят наркотики и злоупотребление алкоголем. Под действием отравляющих веществ восприятие, мышление и поведение человека грубо искажаются. А вылечить алко- и наркозависимости крайне трудно.

"Любые эндо- или экзогенные токсины тоже оказывают неблагоприятное влияние на мозг. Алкоголики, которые долго злоупотребляют, а потом закодировались, очень сильно агрессируют. Потому что головной мозг привык, так сказать, расслабляться определенным веществом, а оно перестало поступать. Еще причина может быть сосудистая – инсульт также считается поражением головного мозга. Тут обязательно совместное наблюдение и лечение у невропатолога и психиатра. Если инцидент проявления агрессии единичный, и человек обычно не такой, то вряд ли ему будут назначать медикаментозное лечение. Скорее всего, порекомендуют заняться когнитивной поведенческой терапией – научиться контролировать свой гнев", – пояснила эксперт.

За последние годы технологии фантастически продвинулись. Сейчас каждый наш шаг – под прицелом камер. В крупных городах видеонаблюдение сопровождает нас почти повсюду. К тому же все кому не лень снимают происходящее вокруг на смартфоны. Возможно, поэтому кажется, что инцидентов с агрессией в общественных местах стало больше. А вот что точно сказывается на поведении людей, так это урбанизация, считают специалисты.

"В крупных городах больше стресса, триггеров для таких вспышек. В сельской местности жизнь более размеренная, и даже именно в психологическом плане она более комфортная. Там нервная система не так перегружена, естественно, человек лишний раз никого не бьет, не убивает. Факторы общественности влияют, конечно. Чем шире наше общество, чем больше у человека взаимодействия с другими людьми, тем процент возможного конфликта выше. Особенно в сфере услуг очень часто наблюдаются такие прецеденты. Дома близкие, некоторые боятся их поранить или другой вред причинить, но это частично. Многие агрессоры, наоборот, все вымещают в семье; в обществе боятся, потому что знают, что за это понесут уголовную ответственность. А дома, по логике агрессоров, мать, жена, ребенок простят", – отмечает Мария Семак.

Откуда берется злость

Причина агрессии в каждом случае индивидуальна, но есть и общие факторы:

нагрузка не по силам;

нервная работа;

хронический стресс;

отсутствие отдыха;

финансовая нестабильность;

невысказанная обида;

чувство опасности со стороны окружающих.

Когда организм долго живет в режиме "угроза", злость становится защитной реакцией. А еще специалисты заметили: чем выше интеллект и образование у агрессора, тем более опасен он в порыве гнева.

"Еще от характера зависит. Если человек был добрым, великодушным, добродушным, он в дальнейшем становится добрее, у него вот эти черты проявляются ярче с возрастом. Какие-то личностные особенности все-таки имеют значение. Людям, у которых изначально есть предрасположенность к участию в конфликтных ситуациях, нельзя перегружать свою нервную систему ни физически, ни психически. Им рекомендуется избегать стрессов, работать спокойно, может быть, удобнее на удаленке. Обязательно соблюдать режим сна, полноценно спать 6-8 часов каждый день. Не посещать клубы и тем более не употреблять алкоголь, наркотики. Это еще больше усугубляет состояние", – полагает психотерапевт.

В некоторых случаях проблемы начинаются в детстве. Родителям надо иметь в виду: если ребенок или подросток часто жалуется на головные боли, гиперактивен, перевозбужден, невнимателен, имеет проблемы с памятью и концентрацией внимания – это неврологические симптомы, от которых нельзя отмахиваться. Нужно обследоваться и наблюдаться у невропатолога, чтобы избежать опасных последствий в будущем.

Как почувствовать опасность

Понять, что человек злится, можно по вербальным признакам (сарказм, прямые обвинения, повышенный тон) и невербальным: напряженная поза, покраснение, "тяжелый" взгляд, учащенное дыхание, сжатые кулаки и челюсти. Зачастую выражение лица дает понять больше, чем слова. Реже злость маскируется под необоснованное раздражение, откровенный цинизм, резкие суждения или молчаливое игнорирование.

Как не попасть под горячую руку

"Допустим, человек уже повысил голос, у него стали резкими жесты, покраснели глаза, он себя еле сдерживает, кулаки сжал. Надо видеть эти предпосылки и стараться держать дистанцию, то есть обезопасить себя максимально, не лезть на рожон в конфликт, особенно если вы женщина. Если, кроме вас, никого в комнате нет, желательно выйти на улицу, чтобы человек остыл. Очень помогает холод. Почему говорят "остыл" – вот это слово не зря используют. Потому что сильная жара провоцирует раздражение, головную боль. Некоторые могут себя контролировать и, чувствуя свое нарастающее раздражение, они сами уходят от конфликта. Но механизмы контроля часто ослабевают с возрастом и при прогрессирующем поражении центральной нервной системы". Врач-психотерапевт Мария Семак

Как вести себя в разгар конфликта

Важно уметь выходить из конфликтных ситуаций с "холодной" головой. Если человек рядом с вами раздражен, сначала надо взять в руки себя, а потом попытаться тактично успокоить его. Специалисты советуют с пониманием выслушать собеседника и подобрать нужные слова. Иногда достаточно "проговорить" проблемы в более мягкой форме. Может быть, не все так плохо, как кажется.

Урегулировать чужой конфликт – дело благородное, но неблагодарное

"Когда мужчины в общественных местах агрессируют на своих женщин, прохожие парни начинают заступаться, вставать между агрессором и жертвой. Бывает такое, что агрессор убивает того, кто пытается защитить. Так вот интересно, что женщина-жертва потом не плачет по тому, кто ее защищал, а носит передачки своему любимому агрессору", – поделилась наблюдениями психотерапевт.

Злость как эмоция часто подавляется, а потом переходит в напряжение мышц тела. Люди становятся физически скованными, они двигаются несвободно, как роботы. Чтобы не допускать развития заболеваний, в виде профилактики можно использовать массажи, иглорефлексотерапию и фитотерапию.

Держать себя в руках помогают дыхательные практики, цигун, когнитивно-поведенческая терапия, йога, пешие прогулки и занятия в спортзале (лучше бить боксерскую грушу, чем людей и животных).