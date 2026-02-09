#Казахстан в сравнении
Статьи

"Я один такой остался": как потомственный кузнец из Павлодарской области хранит ремесло предков

Кузнец, Павлодар, Виктор Квитков , фото - Новости Zakon.kz от 09.02.2026 11:36 Фото: Zakon.kz
В селе Жетекши Павлодарской области живет 66-летний Виктор Квитков, потомственный кузнец и один из немногих мастеров в стране, кто до сих пор работает только ручной ковкой, без станков и сварки. В своей домашней кузнице он сохраняет ремесло предков, сообщает Zakon.kz.

Виктор Квитков живет и работает на окраине села, где оборудовал кузницу по всем канонам старых времен. Здесь он выковал железную копию сакского Золотого человека в натуральную величину, рыцарские доспехи с кольчугой, кованый граммофон для павлодарского Дома-музея Н. Г. Шафера. Из-под его молота выходят ворота, подковы, сельскохозяйственные инструменты, а также изящные художественные изделия и миниатюрные модели техники.

Фото: Zakon.kz/Ирина Ковалева

Кроме того, он делает инсталляции на разные темы, увлекается карандашной графикой и живописью, играет на гитаре и исполняет свои песни. А в 2025 году выпустил книгу "Слово кузнеца" – иллюстрированный сборник самобытных стихов, автобиографических рассказов, рисунков и фотографий кованых изделий.

Фото: Zakon.kz/Ирина Ковалева

"Во всех моих произведениях из металла только ручная ковка. Я не признаю другого. Сделано это все из железа: разрубалось и скручивалось с помощью молота и огня. Меня называют "однорукий кузнец", потому что у меня нет помощника-молотобойца. Я один такой остался. Бывает, приходят, интересуются насчет обучения и все сразу спрашивают про прибыль. Я же вижу в этом передачу опыта и мастерства. Это живое творчество, это мой образ жизни. Надо просто любить свою профессию и вкладывать в нее душу". Кузнец Виктор Квитков

Фото: Zakon.kz/Ирина Ковалева

Виктор Квитков – не стереотипный кузнец из сказок. Невысокий, стройный, с внимательным взглядом и бородой. Говорит, что она – естественный респиратор от пыли. А еще бородой он проверяет готовность металла. Если прикоснуться к ней горячим клинком, и она не загорится и не подпалится, а зашуршит, значит, металл готов к сварке.

Фото: Zakon.kz/Ирина Ковалева

Издавна кузнецы работали в паре с сыном, передавая ремесло по наследству. Но сын Квиткова избрал себе другую стезю и переехал в город. Те, кто немного научился у него стучать молотком, удовлетворились достигнутым и стали клепать ширпотреб, заменяя ковку обычной сваркой.

Фото: Zakon.kz/Ирина Ковалева

Виктор Квитков родился в 1959 году в Лениногорске (ныне Риддер) Восточно-Казахстанской области. Про себя говорит – жизнь сама выбрала за него путь кузнеца своего счастья.

"Стать им мне было предрешено самой судьбой, так как дед и отец – кузнецы, да и мать работала машинисткой молота в кузнице вместе с отцом. Она брала меня еще младенцем с собой на работу. Я тот молот, на котором работали родители, помню лет с пяти. И кисло-горький привкус раскаленного добела металла мне тоже знаком с детства. В 15 лет поступил в училище. В Лениногорском ГПТУ №99 в 1974-75-х годах набирали всего две группы кузнецов, а больше в тот период в Казахстане их и не было". Кузнец Виктор Квитков

Фото: Zakon.kz/Ирина Ковалева

После окончания ГПТУ по специальности "кузнец на молотах и прессах" парня направили работать на ремонтно-механическую базу в кузнечно-прессовый цех. Со временем он получил шестой разряд, научился приемам художественной ковки. Участвует в конкурсах, выставках декоративно-прикладного искусства, вошел в книгу ремесленников Казахстана.

Кузнец, Павлодар, Виктор Квитков, Золотой человек, фото - Новости Zakon.kz от 09.02.2026 11:36

Фото: Zakon.kz/Ирина Ковалева

По словам героя, ему дорога архитектура старого Павлодара: кованые парапеты на домах купцов Дерова и Зайцева, архитектурный портал старого музея и другие приметы старины. Считает, что их нужно сохранить для будущих поколений.

Фото: Zakon.kz/Ирина Ковалева

В своей кузне Квитков экспериментирует с разными техниками. Например, с изготовлением знаменитой дамасской стали. Рецепт, за которым раньше охотились мастера всего мира, сейчас не тайна и есть в интернете. В огне кузнец сварил шесть видов металла с разным содержанием углерода. В ход пошли старый напильник, подшипник, рифленая сталь и прочий лом. Получилась металлическая слоенка, которая после ковки, шлифовки, закаливания в кислоте и стала той самой дамасской самозатачивающейся сталью.

Фото: Zakon.kz/Ирина Ковалева/Нож из дамасской стали

Интерес мастера вызвала и скифская тема – украшения в виде животных. Крылатого ирбиса сделал цельнокованым и поставил на шанырак. А вот на изготовление железной копии сакского Золотого человека ушло три года. Увлечение скифской тематикой продолжается и сейчас.

Фото: Zakon.kz/Ирина Ковалева

"Вот кованая фигурка с головой лошади. Один из витых элементов кузнецы называют "шишкой". Куется квадрат, затем зубилом прорубаются четыре стороны. Потом я все скручиваю, возвращаю назад и осаживаю. Все только вручную – ковкой, а не сваркой. В Казахстане такую работу делаю только я, как и такую голову лошади. Это мой фирменный знак, моя кованая визитка". Кузнец Виктор Квитков

Фото: Zakon.kz/Ирина Ковалева/Кованая голова лошади

А еще кузнецы – люди большой силы. Попробуй согни и разогни кровельный гвоздь, да помаши молотом. С юности Виктор Васильевич увлечен спортом – боксом, вольной борьбой, лыжами, коньками, тяжелой атлетикой. И хотя ему уже за 60, он до сих пор обливается холодной водой и дружит с гимнастическими снарядами. Зимой каждое утро катается на лыжах.

А недавно протек колодец у дома, и территорию за калиткой затопило. Но и здесь наш герой нашел плюсы – стал использовать маленькое импровизированное озерцо как каток. Говорит, 50 лет не катался на коньках, а на седьмом десятке вновь встал на лед. Съездил в Павлодар, купил коньки и в ледовом Дворце спорта опробовал их. Оказалось, ноги помнят. Прокатился, решил попробовать сделать пируэт – отлично выходит! Теперь ежедневно катается на своем случайно получившемся домашнем катке за домом.

Фото: Zakon.kz/Ирина Ковалева

Творчество для него – не только кованые изделия, но и художественные образы на картинах, стихи и рассказы. Квитков поэтизирует огонь и текучий металл. А еще в его строках – посвящения Бауыржану Момышулы, поэтам и бардам Высоцкому, Окуджаве, кинорежиссеру Шукшину.

"Кузнецы всегда были немного поэтами и художниками, а иначе не создавали бы ажурные кованые орнаменты из металла. Я непрофессиональный поэт и художник, но без творчества себя не представляю. Постоянно в голову приходит множество идей и мыслей, которые я сразу же переношу на бумагу в виде стихов или рисунков". Кузнец Виктор Квитков

Фото: Zakon.kz/Ирина Ковалева

Иногда гостям своей домашней кузницы Виктор Квитков показывает обряд посвящения в кузнецы. Зрелище эффектное. Он буквально "целует" металл – прикасается языком к раскаленному до 800 градусов жигало – железному пруту для прочистки отверстия в горне. А еще он с легкостью жонглирует тяжелой кувалдой, да не просто так, а целуя ее на лету.

Сейчас Квитков готовится участвовать в выставке "Павлодар 50-х годов", которая пройдет в мае 2026 года в областной библиотеке имени Торайгырова. Рисует картину "Старый вокзал" и делает из железа инсталляцию, воссоздающую привокзальную площадь: миниатюрные кованые паровоз и грузовики, само здание станции и домики-мазанки.

Ранее Zakon.kz рассказывал об алматинском учителе химии Татьяне Белоусовой, которая вошла в топ-50 лучших педагогов мира по версии Global Teacher Prize 2025-2026. А здесь можно прочитать, как идея одного экоамбассадора изменила ландшафт целого села в Павлодарской области.

Бота Ибраева
Бота Ибраева
