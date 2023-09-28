Азиада-2022: в копилке Казахстана 20 медалей

На Азиатских играх 28 сентября Нариман Курбанов выиграл "бронзу" в спортивной гимнастике, сообщает Zakon.kz.

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Очень сложную программу казахстанца в упражнении на коне судьи оценили в 15.100 балла. Выше только Кай-Чих из Тайбэя и японец Цумура.

Ранее казахстанский таэквондист Смайыл Дюйсебай принес национальной сборной еще одну бронзовую медаль Азиатских игр.