Азиада-2022: в копилке Казахстана 20 медалей
Фото: olympic.kz
На Азиатских играх 28 сентября Нариман Курбанов выиграл "бронзу" в спортивной гимнастике, сообщает Zakon.kz.
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Очень сложную программу казахстанца в упражнении на коне судьи оценили в 15.100 балла. Выше только Кай-Чих из Тайбэя и японец Цумура.
Ранее казахстанский таэквондист Смайыл Дюйсебай принес национальной сборной еще одну бронзовую медаль Азиатских игр.
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