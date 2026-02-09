Чай как ритуал и "айналайын": история украинки, которая нашла себя в Казахстане

Иногда ощущение дома приходит не сразу – и не через документы или адрес. Оно возникает в мелочах: в неспешном чаепитии, в смешении языков в одном разговоре, в теплом слове от незнакомого человека на рынке. С влюбленной в Казахстан девушкой познакомился корреспондент Zakon.kz.

Алина родилась в Донецкой области, до 2022 года жила в Харькове, в июле того же года переехала в Казахстан, а сейчас строит новую главу своей жизни. Ей 26 лет, и одним словом этот этап она называет "становлением".

"Это было время поиска себя, первых решений и важных жизненных уроков. Особых проблем в первые дни в новой стране у меня не возникло, лишь были вопросы по документам с пребыванием", – говорит она.

Фото: из личного архива Алины Степаненко

Осознание того, что Казахстан стал "своим", пришло не сразу. Переломным моментом стала поездка в Украину летом – тогда Алина всерьез думала, что останется там. Но все сложилось иначе.

"В какой-то момент я поняла, что очень скучаю по Казахстану. Здесь я чувствовала поддержку, спокойствие и принятие. Тогда стало ясно – это мой дом", – вспоминает она.

Сегодня у нее есть круг близких подруг, которые не только поддерживают, но и помогают осваивать казахский язык.

"Даже простой поход на Зеленый базар может подарить теплое чувство, которого не ждешь", – отмечает Алина.

По ее словам, именно здесь она стала более открытой, увереннее в общении и спокойнее к переменам. Жизнь замедлилась, а внимание к простым радостям – прогулкам, встречам, разговорам – стало частью ежедневной рутины.

Изучение казахского языка стало для Алины не формальностью, а внутренней потребностью.

"Мне было бы приятно, если бы иностранец, переехав в Украину, учил наш язык. Казахский дает возможность общаться теплее, ближе к сердцу. Это способ выразить уважение", – уверена Алина.

Фото: из личного архива Алины Степаненко

Любимое слово – "айналайын". По ее мнению, в нем заключено внимание и тепло, которые сложно перевести буквально. Несмотря на сложности и страх ошибок, попытки говорить на казахском почти всегда встречают поддержку. Как-то девушка ехала в такси, и водитель захотел научить ее самому длинному казахскому слову "Канағаттандырылмағандықтарыңыздан". Всю дорогу она тренировалась, пытаясь выговорить. Когда вернулась домой, мысли об этом слове не отпускали ее.

"Мне стало по-настоящему любопытно, смогу ли я его выучить. Оказалось, что одна случайная поездка в такси может подарить не только дорогу домой, но и маленькую победу над сложным словом, которое когда-то казалось совершенно невозможным. Моя миллионная попытка наконец дала результаты. А вообще люди реагируют очень тепло, помогают. Это дает желание учить дальше", – отметила Алина.

@alinique_0 Водитель такси захотел научить украинку самому длинному казахскому слову 🙈Всю дорогу мы тренировались🥹Когда я вернулась домой, мысль об этом слове не отпускала. Мне стало по-настоящему любопытно, смогу ли я его выучить. Оказалось, что одна случайная поездка в такси может подарить не только дорогу домой, но и маленькую победу над сложным словом, которое когда-то казалось совершенно невозможным. ♬ Epic Music(863502) - Draganov89

В Казахстан наша героиня переехала вместе с сыном. Алина отдала его в казахский детский сад. Сомнения были – справится ли, будет ли комфортно. Но они быстро исчезли.

"Он приходит домой и говорит новые слова, делится тем, что узнал. Дети учатся естественно – просто живя в языковой среде", – говорит Алина.





Особую любовь иностранки заслужила казахская национальная кухня. Знакомство началось с баурсаков и казы. Со временем появились и любимые блюда – бешбармак, казы-карта, куырдак.

"В них простота, которая согревает и остается в сердце. Единственное, к чему пока не удалось привыкнуть, – кумыс. Зато наурыз коже, поначалу непонятный, со временем стал любимым. Особое удивление вызвал қуырылған ірімшік – простое, но очень честное блюдо. К баурсакам у меня возникла особая любовь. Я заказывала их везде, но потом решила научиться готовить их собственными руками. Я немного волновалась, но, к счастью, получилось невероятно вкусно", – отметила девушка.

@alinique_0 Что может быть вкуснее баурсаков собственными руками? Послушала ваши советы и решила их приготовить ❤️ Я немного волновалась, но к счастью получилось невероятно вкусно 🤤🥰 ♬ оригинальный звук - assyl_dombyra.kz

Казахстанская музыка стала отдельной частью жизни. В ней Алина отмечает искренность и глубину, а имя Димаша Кудайбергена ассоциируется у нее с масштабом и эмоциональностью страны. Атмосферу Казахстана она чувствует в тихих кухонных разговорах, в чае "не как напитке, а как ритуале", в горах Заилийского Алатау и в том, как языки легко переплетаются в одной фразе.

Даже свои ролики для социальных сетей Алина сопровождает песнями казахстанских исполнителей. Кстати, для себя Алина составила свой личный топ-5 казахстанских личностей, которые вносят вклад в развитие современного Казахстана – это Димаш Кудайберген, Геннадий Головкин, Say Mo, Мария Мудряк и Иманбек.

Кстати, своими наблюдениями Алина делится в блоге – сначала для себя, позже и для других. Сейчас у девушки более 11 тысяч подписчиков в TikTok, преимущественно казахстанцев.

"Свой блог веду не чтобы учить или объяснять, а чтобы делиться настроением. Иногда важно увидеть знакомое под другим углом. Самыми ценными я считаю простые слова поддержки от подписчиков – они превратили блог в небольшое сообщество, где люди делятся теплом", – говорит Алина.

Одна сцена на Зеленом базаре стала для нее символом повседневного Казахстана.

"Продавец предлагала туристу попробовать сыр. Он отказался. Она улыбнулась, протянула еще кусочек и сказала: "На здоровье". В этот момент я почувствовала, что именно такие мелочи делают жизнь здесь особенной. Я сама частенько хожу на рынок. Недавно вот купила казы, продавец даже рассказала, как его варить", – отметила девушка.

А еще Алина уже знает, что такое "саркыт". Изначально для нее было непривычным забирать с собой еду после тоя. Девушка очень удивилась, когда она уже собралась уходить с мероприятия, а ей в руки дали пакет, чтобы забрать с собой угощение. Кстати, про казахскую "пунктуальность" девушка рассказывает с юмором. С улыбкой говорит, что зря приходила вовремя.

Сегодня Алина говорит о жизни в Казахстане как о процессе внутреннего роста – спокойного, внимательного, честного. В будущем она планирует продолжать развиваться, исследовать страну и оформить вид на жительство, связывая с Казахстаном чувство стабильности и уверенности.

А фраза, которую она хотела бы оставить сыну, звучит просто: смотри вокруг, будь добрым и смелым – и жизнь здесь станет твоей настоящей радостью.