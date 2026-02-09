Когда ошибка может стоить жизни: как действовать на дороге в буран

Пока в одних регионах Казахстана люди уже чувствуют робкое дыхание приближающейся весны, в других продолжается борьба с суровой снежной стихией. Zakon.kz рассказывает, как не стать жертвой, оставшись с пустой занесенной трассой один на один.

Только за минувшую неделю спасатели эвакуировали из снежных заносов около 100 человек.

К примеру, в Карагандинской области на дороге застряли трое граждан Узбекистана – они не получили травм, но выбраться самостоятельно оказались не в силах.

В Жамбылской из снежного плена извлекли сразу четыре авто. Спасенные – восемь человек, в том числе один ребенок.

Схожий инцидент имел место в Актюбинской области. Эвакуировали 12 человек, среди которых трое детей.

В области Жетысу заложниками погоды оказались аж шесть легковых и 11 грузовых машин. 30 взрослых и двоих несовершеннолетних доставили в ближайший пункт обогрева. В Костанайской области пурга увлекла двух россиян, которых впоследствии сопроводили до безопасного участка дороги.

Конечно, стараниями профессионалов эти истории закончились на позитивной ноте. И тем не менее не стоит рассчитывать лишь на спасателей и удачу.

Так, в МЧС автолюбителям настоятельно рекомендуют свериться с прогнозом погоды перед планированием длительной поездки. А еще – чекнуть наконец SМS-оповещения в своем телефоне: вдруг там завалялось уведомление о штормовом предупреждении или закрытии определенного участка?

Зимой в машине должны быть:

20-литровая (минимум) канистра с запасом топлива и воронка для заправки – чем больше у вас горючего, тем дольше вы сможете обогреваться в салоне до приезда помощи;

тент или чехол для авто;

лопата;

буксировочный трос;

термос с горячим питьем и небольшой продуктовый запас;

спички, свечи, сухое горючее с горелкой;

фонарик и запасные батарейки к нему;

GPS-навигатор;

пауэрбанк;

запасной комплект теплой одежды;

спальник или хотя бы шерстяное одеяло, плед.

Обязательное для любого сезона: запасное колесо, домкрат, баллонный ключ, ремкомплект, насос, кабель для подзарядки аккумулятора, знак аварийной остановки, огнетушитель и аптечка.

Своевременно проверяйте исправность личного транспорта. Поломка может заявить о себе в самый неподходящий момент и в итоге дорого обойтись.

Если буран все же застал в пути

Во-первых, включите противотуманные фары и аварийные огни. Во-вторых, старайтесь постепенно снижать скорость, чтобы обеспечить максимально безопасное торможение в случае появления впереди или сбоку препятствия.

Дорога многополосная? Перестройтесь в правый ряд: это даст возможность проезду специальной снегоочистительной техники. Соблюдайте при этом дистанцию перед впереди идущим автомобилем и не допускайте маневров обгона. Двигаясь по колее, старайтесь не покидать ее. Управляя авто, поддерживайте низкие обороты.

Угодили в сугроб? Избегайте резких перегазовок и торможения, старайтесь ехать накатом.

"Во время метели, в условиях ограниченной видимости опасно продолжать движение по любым автодорогам, так как шансы забуксовать или оказаться в снежном плену в незнакомой местности вдали от населенного пункта велики. По возможности лучше доехать до ближайшего безопасного места, каким чаще всего на трассах вне населенных пунктов оказывается АЗС, придорожное кафе, пункт шиномонтажа, кемпинг, стоянка дальнобойщиков, парковка и т.д. Не стоит останавливаться прямо на обочине", – предупреждают в МЧС.

Если ситуация патовая, сохраняйте спокойствие и звоните в экстренные службы 112, 102. По навигатору определите свои текущие координаты. Поделитесь данными о своем местоположении, запасе топлива, происходящем снаружи и т.д.

В ожидании накройте авто тентом. Время от времени расчищайте снег вокруг лопатой, особое внимание уделите выхлопной трубе. Не держите двигатель включенным постоянно – есть риск истратить все запасы бензина, а то и угореть в салоне. Для выживания достаточно минимально комфортной температуры. Утеплитесь подручными средствами, попейте горячего чая, но ни в коем случае не засыпайте.

И разумеется, не отходите от машины. В условиях плохой видимости потеряться – дело одной минуты.