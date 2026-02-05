#Казахстан в сравнении
Спорт

С какими неприятностями столкнулись атлеты на старте зимней Олимпиады-2026

Олимпиада-2026 Неприятности Старта, фото - Новости Zakon.kz от 05.02.2026 12:55 Фото: Instagram/milanocortina2026
Предстартовые дни зимних Олимпийских игр в Италии уже не особо радуют болельщиков и специалистов ряда сборных, члены которых, возможно, пропустят масштабные соревнования четырехлетия, сообщает Zakon.kz.

По сведениям издания NRK, 4 февраля норвежского горнолыжника Фредерика Меллера эвакуировали на вертолете с тренировочной трассы Олимпиады-2026.

Он упал во время занятий перед соревнованиями по скоростному спуску и получил травму плеча.

Фото: Instagram/milanocortina2026

Не повезло в эти дни и четырем хоккеисткам женской сборной Финляндии, которые заразились коронаровирусом, передает Iltalehti.

"Больные и их соседи по комнате изолированы в своих комнатах в Олимпийской деревне, а все командные объекты в ней и на ледовой арене дезинфицируются для предотвращения распространения болезни. Также на данный момент избегаются любые контакты".Главный врач сборной Финляндии Маарит Валтонен

Олимпийский турнир по женскому хоккею пройдет с 5 по 19 февраля.

Плюс к этому на данный час организаторы Белой олимпиады отменили тренировку горнолыжниц из-за снегопада. Сами же соревнования запланированы на 8 февраля.

Между тем накануне наш "Барыс" в гостях обыграл "Адмирал" и прервал серию из шести поражений в КХЛ.

Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
