Мужской хор "Княжичи" готовится к большому туру по городам Казахстана

Единственный в стране мужской хор "Княжичи" всего за несколько лет сумел изменить представление о хоровой музыке, доказав, что она может быть живой, эмоциональной и по-настоящему востребованной. Какую программу представит хор и какие города посетит – в материале Zakon.kz.

Алматинский музыкальный коллектив "Княжичи" объединяет профессиональных вокалистов – солистов Государственного театра оперы и балета имени Абая, артистов Государственной хоровой капеллы имени Б. Байкадамова, а также преподавателей консерваторий и музыкальных колледжей. Такой сплав сценического опыта и педагогической школы формирует узнаваемое звучание хора и высокий исполнительский уровень.

Фото: из архива хора "Княжичи"

За три года существования "Княжичи" прошли путь от камерных выступлений до масштабных гастролей по Казахстану. Концерты коллектива с успехом проходили в разных регионах страны – в крупных мегаполисах и областных центрах, где публика, зачастую впервые сталкиваясь с мужским хором подобного формата, принимала артистов с живым интересом и искренними аплодисментами.

"В январе 2026 года нам исполнилось три года, и в Алматы прошел уже наш 25-й концерт. Это огромная цифра для такого коллектива, вообще для подобного формата. Хоровой жанр далеко не на первом месте у наших казахстанцев, и это понятно. Но нам удалось невообразимое – сделать так, чтобы о хоре говорили с восхищением, воодушевлением и восторгом! Это наша главная победа за прошедшие три года!" – рассказал дирижер и руководитель музыкального коллектива Сергей Редькин.

Одним из ключевых факторов успеха коллектива стало внимательное отношение к зрителю. Певцы постоянно обновляют список композиций, прислушиваются к запросам аудитории и при формировании программ ориентируются на слушателей разных возрастов – от молодежи до старшего поколения. Благодаря этому концерты "Княжичей" превращаются в музыкальный диалог, где каждый находит что-то близкое и узнаваемое.

"В репертуаре хора органично сочетаются популярные современные мелодии, народные казачьи песни и казахские произведения. Особое место занимают композиции, которые вызывают у публики эмоциональный отклик и чувство сопричастности: "Гул Алматы", "Отан Ана", "Құсни Қорлан". Эти произведения звучат наравне с хорошо известными песнями, создавая многослойную и разнообразную программу, в которой академическое мастерство соединяется с доступностью и искренностью", – рассказал Сергей Редькин.

Известно, что люди искусства – народ суеверный. Члены хора "Княжичи" – не исключение, однако их приметы и негласные правила очень просты. В коллективе больше доверяют профессиональной подготовке, выучке и внутренней собранности, чем талисманам и ритуалам.

"Есть у нас такая небольшая традиция. Перед выступлением мы всегда вместе обедаем. За столом обсуждаем предстоящий концерт, настраиваемся и шутим, чтобы выйти на сцену с хорошим настроением. Однако самый главный наш ритуал – это очень серьезные репетиции, уверенность в партии, отсюда и яркое выступление, характер, эмоции, так необходимые зрителю", – отмечает Сергей Редькин.

Иногда за внешне безупречным концертом скрываются настоящие испытания, о которых зрительный зал даже не догадывается. За сценической собранностью и мощным звучанием стоит человеческая выносливость и профессиональная ответственность, когда артисты выходят к публике, несмотря на усталость и состояние здоровья.

"Был момент на нашем 3-м концерте в Алматы, когда 5 артистов хора пели с высокой температурой, у двоих – под 40. Мы тогда еле выстояли концерт. Один солист забыл слова, пару секунд хор остался "голым", без солиста, один хоровой фон. Но все в итоге завершилось удачно, большинство зрителей даже не заметили нашего тогда испытания", – рассказал дирижер и руководитель музыкального коллектива Сергей Редькин.

Сегодня "Княжичи" стоят на пороге нового этапа – первого полноценного турне по городам Казахстана. По словам руководителя, коллектив фактически стал единственным хоровым ансамблем в стране с настолько плотным и масштабным гастрольным графиком, что само по себе является редкостью для академического жанра.

График гастролей: 23 февраля – Павлодар 8 марта – Алматы 22 марта – Петропавловск 23 марта – Костанай 12 апреля – Астана 13 апреля – Усть-Каменогорск 26 апреля – Актобе, концерт в рамках международного конкурса.

"Стоит отметить, что в Павлодар мы едем впервые, поэтому покажем нашу основную программу, только проверенные хиты и несколько новинок, которые наверняка затронут сердца слушателей! Например, "Позови меня", "Ой, то не вечер", "Ой, мороз, мороз", "Самалтау", "Лебединая верность", "Помолимся за родителей" и многие другие", – сказал Сергей Редькин.

