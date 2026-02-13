Модно, стильно… вредно: вся правда о диффузорах

Сегодня аромадиффузоры стали must-have везде. Если в помещении ничем не пахнет, это кажется странным, будто забыли включить свет. Но насколько это полезно для дыхательных путей и легких, разбирался Zakon.kz.

Начнем с кусочка истории

В Древнем Египте сосуды с ароматическими маслами сопровождали фараонов и жрецов. Считалось, что запахи приближают к богам. В Индии масла и благовония использовались в ритуалах и медицине, а в Китае курильницы с травами становились частью философии гармонии пространства.

Привычный нам формат с палочками вырос из греческой практики. В оливковое масло опускали тростниковые стебли, которые постепенно отдавали аромат в воздух. Это был простой и гениальный способ наполнить дом запахом без огня и дыма.

В массовом же понимании ароматические диффузоры в нашу страну пришли благодаря турецким производителям. В Турции особая любовь к маслам, пряностям, густым восточным композициям. Эта культура запаха легко превратилась в экспортируемый продукт.

Запах воспоминаний

Маркетологи давно говорят о "сигнатурном аромате" – фирменном запахе пространства. Он должен вызывать эмоцию, закреплять образ бренда, создавать атмосферу. В салоне красоты он чаще всего легкий и цветочный, в барбершопе – древесный и с нотками моря, в отеле – нейтральный и свежий. Но пока мы привыкаем к мысли, что отсутствие запаха – это недоработка, врачи смотрят на ситуацию осторожнее.

Мы поговорили с врачами-пульмонологами, и их позиция не радикальна, но взвешенна: в целом, ароматические диффузоры не являются злом. Однако все зависит от состава, концентрации и состояния здоровья конкретного человека.

"Важна концентрация эфирных масел, которые вдыхает человек. Эфирные масла оседают на слизистой оболочке. А слизистая – это наш защитный барьер. Когда на уже воспаленную поверхность бронха дополнительно воздействуют ароматические вещества, ее защитные функции могут нарушаться. Организм воспринимает это как раздражающий, чужеродный фактор. В результате возможны обострения, усиление воспаления и ухудшение состояния пациентов с хроническими заболеваниями дыхательной системы", – рассказывает ассистент профессора КазНМУ им. Асфендиярова, магистр общественного здравоохранения Регина Жамирова.

Как быть людям с хроническими заболеваниями

Сегодня каждый второй пациент, по словам специалистов, имеет ту или иную форму аллергической реакции, бронхиальных сбоев или хронического воспаления дыхательных путей. Особенно это касается людей с ХОБЛ, астмой и сезонными аллергиями. Но опасны ли диффузоры для человека без проблем с дыхательными путями?

"Все, что оседает на слизистой дыхательных путей, потенциально оказывает повреждающее воздействие. В первую очередь страдает мукоцилиарный клиренс – это механизм самоочищения бронхов", – объясняет пульмонолог, ассистент-профессором КазНМУ им. Асфендиярова Аксауле Серикбаева.

У здорового человека при нормальном местном иммунитете слизистая эффективно справляется с чужеродными частицами. Если говорить проще, то они выводятся за счет движения ресничек эпителия и удаляются при кашлевом рефлексе.

"В случае с ароматическими диффузорами в воздухе присутствуют микрочастицы масел. Оседая на слизистой, они могут нарушать ее защитные функции, угнетать мукоцилиарный клиренс и снижать эффективность местного иммунитета. В результате механизмы самозащиты и самоочищения бронхов работают хуже, что повышает риск раздражения и обострения хронических заболеваний дыхательной системы. В целом любые вещества, оседающие на дыхательных путях, способны оказывать раздражающее и повреждающее действия, особенно у людей с уже существующим воспалением". Пульмонолог Аксауле Серикбаева

Главные риски:

Летучие органические соединения . Некоторые синтетические ароматизаторы могут раздражать слизистую дыхательных путей.

. Некоторые синтетические ароматизаторы могут раздражать слизистую дыхательных путей. Избыточная концентрация , если запах "бьет в нос", это уже перегрузка.

, если запах "бьет в нос", это уже перегрузка. Индивидуальная чувствительность, то, что одному приятно, у другого вызывает кашель или головную боль.

Пульмонологи отмечают: в закрытых пространствах с плохой вентиляцией диффузоры могут усиливать ощущение нехватки воздуха у людей с хроническими заболеваниями легких, особенно если аромат тяжелый.

"При высокой концентрации ароматических веществ, особенно если запах резкий и насыщенный, кашель может возникнуть практически сразу. Также возможны першение в горле и ощущение нехватки воздуха. Чувство одышки чаще говорит о массивном воздействии паров, либо в течение короткого времени в высокой концентрации, либо при длительном пребывании в помещении, где человек постоянно вдыхает ароматизированный воздух. Особенно это актуально для людей с хроническими заболеваниями дыхательной системы", – рассказывает пульмонолог Регина Жамирова.

Ароматический диффузор – это всегда немного игра в доверие. На этикетке красиво и понятно: эфирные масла, тонкие ноты, изысканная композиция. Производитель честно сообщает о концентрации масел, и именно эту часть мы воспринимаем как главную. Но за ароматной витриной остается основа, та самая жидкость, которая медленно поднимается по палочкам и испаряется в воздухе. Ее состав чаще всего описан обобщенно и без деталей. Мы вдыхаем не только заявленные эфирные масла, но и все то, что помогает им испаряться и держаться в пространстве.

"Любые вещества оседают на слизистой дыхательных путей, могут оказывать на нее воздействие. Если концентрация в воздухе высокая или частицы достаточно крупные, в ответ срабатывает рефлекс самозащиты – появляется кашель. Это нормальная физиологическая реакция". Аксауле Серикбаева

В рекомендациях врачей, пульмонологов и терапевтов всегда простая и действенная рекомендация: дышать чистым, свежим воздухом. Поэтому сколько бы ни стояло в комнате диффузоров, регулярное проветривание – это очень важно, ведь именно оно помогает нормальному увлажнению слизистой и сохранению ее дренажной функции. Нужно поддерживать оптимальный уровень влажности воздуха в помещении и проводить влажную уборку.

"Если у пациента уже есть хроническая бронхолегочная патология, вдыхание ароматизирующих веществ может приносить больше вреда, чем пользы. Любые дополнительные аэрозольные или масляные частицы способны раздражать слизистую, нарушать механизмы самозащиты и саморегуляции, угнетать естественную систему самоочищения бронхов", – резюмирует пульмонолог Регина Жамирова.

Мы живем в реальности, где аллергические заболевания растут год от года. Урбанизация, загрязнение воздуха, снижение качества вентиляции помещений, – все это делает дыхательную систему более уязвимой.

Аромат – это эмоция, память, атмосфера. Он может расслаблять, создавать ощущение чистоты и уюта. И в этом нет ничего плохого. Но современный мир отличается плотностью населения и масштабом аллергий. Может быть, настоящий хороший тон сегодня состоит все же не в том, чтобы помещение пахло дорого и индивидуально, а в том, чтобы в нем легко дышалось. Но в любом случае, выбор за вами.