На заметку водителям: в какое время суток выгоднее заправлять автомобиль

Казахстанцы научились экономить на топливе, заправляя машины в определенное время суток. За одну и ту же сумму можно залить разный объем бензина, уверяют экономные водители. Они советуют заезжать на заправки по ночам. Якобы так удастся выйти в плюс. Правда это или миф, выяснял Zakon.kz.

Среди автомобилистов бытует мнение, что заливать топливо в бак лучше ночью или ранним утром. Особенно актуально это жарким летом, утверждают опытные автолюбители.

Наверное, многие со школьной скамьи помнят закон физики, согласно которому жидкости от нагревания расширяются. Соответственно, заправлять транспорт в прохладное время суток, когда солнце еще не припекает, выгоднее, чем в жару. В соцсетях заявляют: лайфхак действует и с бензином, и с соляркой.

"Законы физики в этом случае, естественно, действуют, но также надо понимать, что на большинстве стационарных автозаправочных станций цистерна с топливом расположена под землей, причем довольно глубоко. Температура там практически все время более-менее одинаковая. Однако это не относится к заправкам, на которых цистерны находятся на земле, под открытым небом. Правда, таких сейчас очень мало", – сказал автоэксперт Александр Старостин.

Фото: freepik

Разумеется, речь идет о незначительном увеличении объема топлива. Однако при постоянном использовании этого способа на протяжении длительного периода можно неплохо сэкономить.

"Экономить таким методом могут в основном дальнобойщики на фурах и водители грузовых машин, которые заправляют сразу по 300-400 литров, полтонны. Они, конечно, заметят существенную разницу и сэкономят несколько тысяч. А тем, кто ездит на легковушках и заправляет по 20-30 и даже 60 литров, искать выгоду таким способом нет смысла. Ну, допустим, сэкономите вы в лучшем случае 200 граммов – это стакан, его вам хватит на километр. Преимуществом будет скорее то, что на заправке не придется стоять в очереди. Но ради этого вставать посреди ночи не стоит, ведь не выспавшийся водитель – большая угроза для всех участников дорожного движения. Расходовать топливо до последних капель в ожидании ночи тоже не рекомендуется – это предполагает риск "обсохнуть" и заглохнуть в пробке или, что еще хуже, на трассе", – пояснил автоэксперт.

Часто расходовать бензин до включения лампочки на панели приборов вредно:

электрический топливный насос может перегреваться и работать неисправно;

возникает риск "голодания" топливного насоса, внутрь будет попадать воздух;

на стенках бака из-за перепада температур образуется конденсат, что приводит к коррозии;

в топливную систему может также просочиться осадок, который скапливается на дне бака.

Материал по теме Как подготовить автомобиль к весне – советы автоэксперта

Специалисты советуют в жару не заправлять автомобиль под горлышко. Это может привести к переливу. Рекомендуется оставлять пространство на случай расширения топлива.

Фото: freepik

Отметим, что в Казахстане цены на бензин и солярку не зависят от времени суток. Есть семь более полезных правил для экономии горючего, говорят специалисты:

Трогаться спустя пять минут после запуска двигателя или сразу, как отпотели стекла, окна и зеркала. Ждать прогревания мотора до рабочей температуры – дополнительный расход. В движении ДВС прогревается быстрее, чем на холостом ходу. К тому же соседи будут благодарны за то, что избавите их от лишнего дыма. Начинать движение плавно. С лихими стартами деньги улетают на ветер. Экономит топливо предусмотрительная и размеренная езда. Надо просчитывать ситуацию на проезжей части и избегать неоправданных ускорений. Вместо того, чтобы интенсивно тормозить перед впереди стоящим авто, желательно убирать ногу с педали газа заблаговременно и двигаться накатом, если дорога не скользкая. Не включать без необходимости кондиционер. Он подъедает около литра топлива на 100 км. Каждые две недели проверять давление в шинах. Его недостаток негативно влияет на расход, управляемость и вредит самой покрышке. Если предстоит долго стоять, глушить сразу. Машина на стоянке с работающим двигателем понемногу "ест". Использовать экономичный режим. Особенно зимой эта функция очень полезна. Помогают снижать потребление горючего современные высококачественные энергосберегающие масла для ДВС и коробок передач.

Материал по теме Как защитить свой автомобиль от угона – советы автоэксперта

Все оборудование, мешающее аэродинамике, незаметно "забирает" деньги. Широкопрофильная резина, не предусмотренная заводом-изготовителем, багажники на крыше, боксы обтекаемой формы (даже пустые), декоративные спойлеры, дефлекторы капота ("мухобойки"), "ноздри" и другие аксессуары мало-помалу сказываются на расходе топлива. Стоит ли платить за красоту и удобство – каждый водитель решает сам.