Орбитальные станции, самолеты и ракеты: как детское увлечение превращается в профессию

Школьники Павлодара создают макеты орбитальных станций, собирают собственные летательные аппараты и запускают самолеты в небо, сообщает Zakon.kz. История авиамоделирования в Павлодарской области началась еще в 50‑е годы XX века. Сегодня это направление снова востребовано.

Авиамодельный кружок в Павлодаре работает под руководством профессионала Сергея Соца, обладающего глубокими знаниями и огромным опытом. Его история началась еще в подростковом возрасте: прочитав в областной газете объявление о наборе в технический кружок Дома пионеров, он пришел на занятия и остался в авиамоделировании считай что навсегда.

До окончания 10‑го класса Сергей занимался в кружке, а после службы в армии вернулся к любимому делу и по сей день работает с детьми. В 50-60-е годы ХХ века в Казахстане была создана целая сеть детского досуга, в том числе для технического творчества, и, конечно, авиамоделинга. Павлодарец Сергей Соц стал одним из тех, кто сохранил и развил традицию.

На занятиях дети проходят путь от простых моделей до сложных радиоуправляемых конструкций. Наставник не ограничивается теорией и почти сразу вовлекает ребят в практику. Под его руководством они учатся читать чертежи, работать с инструментами и материалами, развивают инженерное мышление.

Марк Трынов увлечен авиацией и занимается авиамоделизмом с семи лет. С первых шагов он проявил большой интерес к технике: быстро освоил азы аэродинамики, научился работать с инструментами и материалами, познакомился с принципами работы двигателей.

Постепенно от простых моделей он перешел к более сложным конструкциям из пенопласта и древесины. В будущем Марк мечтает связать свою жизнь с авиацией и прославлять Казахстан на международных соревнованиях. Достижения Марка за 4 года, которые он учится в кружке, впечатляют.

"В 2023 году он стал победителем областного конкурса "Первый шаг к великим изобретениям" в номинации "Авиация". В 2024‑м занял второе место на XII Гимназиаде школьников Казахстана в классе S‑6. В 2025 году получил "серебро" на республиканских соревнованиях технического творчества в номинации S‑9‑A "ротошют". А в январе 2026 года завоевал второе место на областном этапе международного конкурса "AITU KazRoboDrone 3.0" в классе планеров F‑1‑N". Сергей Соц

S-9-A "ротошют" – это класс спортивных моделей ракет, в которых после набора высоты раскрывается вращающийся спасательный элемент. Ракета взлетает на твердотопливном двигателе, затем на заданной высоте отделяется ротошют – лента или лопастная конструкция, которая начинает вращаться и замедляет спуск за счет авторотации.

Сергей Соц за годы работы с детьми построил сотни моделей. Каждая из них для него особенная.

"На простую модель уходит несколько месяцев, на сложную – годы. Это уже настоящие летающие шедевры". Сергей Соц

А еще в Павлодаре хранится уникальная коллекция редких копий советских самолетов, которые уже давно не выпускают заводы. Все они сделаны руками школьников и стали настоящей гордостью местной технической школы. Например, ИС‑153 – на всей планете сохранилось всего два таких самолета. В коллекции есть и легендарный Ан‑2, известный в народе как "кукурузник". Он пять раз заносился в Книгу рекордов Гиннесса.

